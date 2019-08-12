На грани войны: сколько российского оружия в Индии и Пакистане

В начале августа в отношениях Индии и Пакистана наметился кризис, который на этот раз имеет все шансы перейти в открытую фазу военного противостояния между двумя государствами.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир, закрепленного в статье 370 индийской конституции: на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат.

Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против подобного шага.

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Премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился создать специальный комитет для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру.

Если между Пакистаном и Индией вспыхнет вооруженный конфликт, то следует отметить, что обе стороны будут применять в нем оружие советского и российского производства.

Что касается Индии, то не будет большим преувеличением сказать, что Советский Союз в свое время оказал более чем значительное содействие в создании как оборонно-промышленного комплекса этой страны, так и собственно в оснащении армии, авиации и флота Нью-Дели различными образцами вооружения и военной техники. Доля советского оружия в отдельные времена доходила в Индии до 90%.

Однако с последнего времени, как ранее писала «Газета.Ru», Индия все больше и больше дрейфует от России к США. В Вашингтоне после 2006 года было решено установить с Индией отношения стратегического партнерства, предусматривающего в том числе усиление военно-технического сотрудничества и поставки Нью-Дели вооружения, военной и специальной техники.

Этот момент сразу отразился на Москве. До этого СССР, а позже и Россия работали с Индией в сфере военно-технического сотрудничества исключительно на уровне межправительственных соглашений. Поставки вооружения и военной техники Нью-Дели осуществлялись со стороны России без всяких тендеров и конкурсов. Однако американцы стали настойчиво вытеснять конкурентов с индийского рынка ВВТ.

В течение последнего времени Россия проиграла в Индии шесть оружейных тендеров подряд, причем многие из них просто по необъяснимым причинам. Отечественные разработки — такие, как самолеты-заправщики Ил-78МКИ, истребители МиГ-35, ударные и транспортные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-26Т2, подводные лодки и ряд других образцов ВВТ — уступили в разного рода тендерах и конкурсах иностранным аналогам.

Закупками дорогостоящих американских и европейских вооружений (военно-транспортных самолетов С-130J, С-17А и C295W, патрульных самолетов P-8I «Посейдон», истребителей Rafale, ударных вертолетов Aн-64D Apache, транспортных вертолетов CH-47 Chinook и пр.) Индия стремилась продемонстрировать как диверсификацию приоритетов в закупочной политике, так и расставить новые акценты в отношениях с западными странами.

Тем не менее, на вооружении индийской армии находится огромное количество боевой техники и образцов вооружений производства Советского Союза и России. Особенно она велика в военно-воздушных силах. По сути дела, основой ВВС Индии являются российские истребители Су-30МКИ. По количеству имеющихся в строю истребителей Су-30 ВВС Индии даже обходят российские ВВС.

А доля, к примеру, российских танков в сухопутных войсках Индии является преобладающей. Самым большим в мире парком танков Т-90 обладает вовсе не Россия, а именно Индия.

Что касается ближайшего соседа Индии — Пакистана, то, как известно, он не так давно внесен в список стран, куда Россия может поставлять продукцию военного назначения (так называемый список №2).

Первые образцы российского вооружения были поставлены Исламабаду в 1996-2004 годах. Это касалось нескольких десятков (около 70) многоцелевых вертолетов Ми-8. Крупный контракт на поставку авиационных двигателей РД-93, которые устанавливаются на истребители-бомбардировщики JF-17 Thunder совместной китайско-пакистанской разработки, был подписан в 2007 году. Затем ВТС с Пакистаном было несколько приостановлено.

Однако в 2014 году Россия и Пакистан возобновили военно-техническое сотрудничество, а в 2016 году провели первые в истории совместные учения «Дружба-2016». В прошлом году Москва поставила Исламабаду четыре ударных вертолета Ми-35 и два транспортных Ми-171.

В основном, приостановки ВТС с Пакистаном происходили сугубо по политическим причинам, поскольку Пакистан иногда считают чуть ли не отцом современного международного терроризма, а Исламабад, между тем, страдает от его проявлений не меньше остальных стран.

К примеру, потенциальный пакистанский спрос на закупки российских вооружений и военной техники составляет, по оценке специалистов Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), $8-9 млрд.

Учитывая, что в настоящее время портфель индийских контрактов оценивается в $14-15 млрд, это означает, что при отсутствии российских самоограничений на поставки продукции военного назначения в Пакистан, емкость этого рынка могла бы составлять 65% от стоимости индийских закупок в России.

«Пакистан может стать покупателем обширной номенклатуры российских вооружений, в том числе тяжелых и средних истребителей, систем ПВО большой, средней и малой дальности, основных боевых танков и надводных кораблей», — считает замдиректора ЦАСТ Константин Макиенко.

При этом, по его словам, учитывая низкий уровень конкуренции на пакистанском рынке вооружений, на котором в настоящее время присутствует только КНР, Россия могла бы получить исключительно выгодные условия контрактов.

Так что в гипотетическом конфликте между Индией и Пакистаном с обеих сторон будет участвовать российское вооружение и военное техника — с индийской стороны, безусловно, больше, с пакистанской — существенно меньше.

Однако применением только конвенциональных средств поражения в этом конфликте дело может не закончиться, и об этом ранее писала «Газета.Ru».

Индия и Пакистан обладают существенными запасами тактического, оперативного и оперативно-стратегического ядерного оружия. И в ходе вооруженного противоборства и та, и другая стороны могут обменяться ракетно-ядерными ударами.

А это чревато самыми катастрофическими последствиями не только для обоих государств, но всех стран Центрально-Азиатского региона.

Точное количество специальных боеприпасов, имеющихся в распоряжении обеих сторон неизвестно. Однако, согласно данным ежегодника СИПРИ за 2017 год, Индия располагает арсеналом в 120-130 ядерных боеприпасов, и страна постепенно наращивает свои запасы ядерного оружия. Пакистан по состоянию на 2017 год обладал 140 ядерными боеприпасами и, по оценкам специалистов, Исламабад интенсивно увеличивает производство всей номенклатуры ЯБП.

Оба государства имеют самые разнообразные средства доставки ЯБП — от тактических самолетов, баллистических ракет средней дальности и до баллистических ракет подводных лодок (Индия).

Ядерное оружие Индии

Индия для доставки ядерных бомб свободного падения располагает самолетами Mirage 2000H (32 единицы) и Jaguar IS (16 единиц). Каждый самолет может взять на борт одну ядерную бомбу (мощность точно не установлена, но, по всей видимости, в пределах 10 кт).

Кроме того, среди носителей ЯО в ВВС Индии называют и российский Су-30МКИ.

Нью-Дели располагает значительным числом баллистических ракет наземного базирования. Количество развернутых пусковых установок, по данным на январь 2017 года, составляет 68 единиц.

Дальность стрельбы индийских баллистических ракет средней дальности составляет от 2500 до 3500 км, и они оснащены моноблочными боевыми частями с ориентировочной мощностью головной части в 12 кт. По другим оценкам, она может быть существенно выше.

В августе 2016 года в Индии была официально введена в строй первая атомная подводная лодка INS Arihant, которая оснащена 12 баллистическими ракетами подводного базирования. Идет строительство и второй атомной подводной лодки класса Arihant — INS Aridman. Более того, по некоторым данным, началось строительство третьего ракетного подводного крейсера стратегического назначения. Пока индийские лодки имеют на вооружении ракету типа К-15 с дальностью стрельбы 700 км. Но уже для субмарин ВМС Индии концерном DRDO разрабатывается ракета типа К-4 с дальностью стрельбы 3500 км и уже 7 марта 2016 года состоялся ее первый успешный запуск с погруженной платформы в Бенгальском заливе.

Наконец, Индия с 2004 года ведет разработку дозвуковой крылатой ракеты со специальной боевой частью. Ракета имеет имя Nirbhay, дальность стрельбы этого изделия может достигать 700-1000 км. По оценкам экспертов, она существует в вариантах наземного, морского и воздушного базирования.

Ядерное оружие Пакистана

Скорее всего, в тактической авиации Пакистана носителями ядерного оружия являются боевые самолеты Mirage III/IV (12 единиц). В этих же целях могут использоваться 24 самолета F-16 A/B ВВС Пакистана. По некоторым оценкам, оба типа этих самолетов обладают 24 ядерными боеприпасами.

Пакистан располагает весьма значительным типажом баллистических ракет малой и средней дальности (92 развернутых пусковые установок). К ним относятся ракеты Abdali (дальность стрельбы — 180 км), Ghaznavi (дальность стрельбы — 290 км), Shaheen I, IA, II, III (дальность стрельбы от 750 до 2750 км), Ghauri (1250 км), Nasr (60 км), Ababeel (2200 км).

Практически все пакистанские ракеты оснащены моноблочной боевой частью с ориентировочной мощность в 12 кт и лишь ракета Ababeel обладает разделяющейся головной частью с боевыми блоками индивидуального наведения.

Также Исламабад имеет в своем арсенале крылатые ракеты наземного базирования Babur и Babur-2 (с дальностью стрельбы от 350 до 700 км), крылатые ракеты морского базирования Babur-3 (дальность стрельбы 450 км) и крылатую ракету воздушного базирования Hatf-8 (с дальностью стрельбы в 350 км). Мощность боевой части всех КР оценивается в 12 кт (вполне возможно, что она выше, просто точными данными никто не располагает).

Как могут развиваться события

Вполне возможно, что обострение обстановки в штате Джамму и Кашмир перерастет до уровня локальной, а затем и крупномасштабной войны с применением только обычных средств поражения.

Если стороны при этом удержатся от применения ядерного оружия, то это будет первый случай в истории открытого вооруженного столкновения между ядерными державами, которые воздержались от ударов с использованием ядерных боеприпасов.

Нечто аналогичное по содержанию было в годы Второй мировой войны, когда государства-участники конфликта не применяли друг против друга химического оружия.

Что касается применения ядерного оружия, то можно не сомневаться, что и у Индии, и у Пакистана имеются планы операции стратегических ядерных сил.

В частности, объектами поражения сторон могут стать крупные города. К примеру, тот же индийский город Мумбаи с населением более 20 млн человек относится к числу самых густонаселенных мегаполисов мира. Счет жертв в случае ядерного удара по нему пойдет на десятки миллионов людей. Аналогичные объекты есть и на территории Пакистана. Кроме того, в результате наземных ядерных взрывов в воздух будут подняты тысячи и тысячи тонн радиоактивных продуктов ядерного распада, которые ветрами будут разнесены по всему Центрально-Азиатскому региону.

Поэтому в сложившейся обстановке сторонам следует вести себя максимально сдержанно и продолжать попытки разрешения возникших противоречий исключительно дипломатическим путем.