Данные ЛНР: украинские военные добывают еду грабежом

Военнослужащие 46-й бригады ВСУ грабят местных жителей, потому что у них отсутствует продовольственное обеспечение, сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

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«Военнослужащие вынуждены самостоятельно обеспечивать себя продуктами питания, грабя местное население. Жители населенного пункта Счастье сообщили нам уже о четырех таких случаях за прошедшую неделю», — приводит слова Филипоненко Луганский информационный центр.

По словам представителя народной милиции ЛНР, бойцы, о которых идет речь, прибыли на замену 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, но их так и не поставили на продовольственное довольствие.

В ЛНР еще в марте сообщали, что в украинской армии существует проблема с системой питания личного состава. Как передавало РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко, бойцы ВСУ на протяжении нескольких недель питались просроченными консервами.

«Также не хватает одноразовой посуды и приборов, положенных согласно натовской системе питания, на которую Вооруженные силы Украины перешли еще в прошлом году», — отметил Филипоненко.

Он сообщил, что из-за этого с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями за неделю были госпитализировали более десяти военнослужащих.

И эта проблема возникла не сейчас, а не решается уже на протяжении нескольких лет. На Украине неоднократно сообщалось о проблемах с питанием военных. В ноябре 2017 года в ходе проверки в курсантской столовой Харьковского национального университета Воздушных сил Украины им. Кожедуба в пище были обнаружены черви и тараканы, сообщил на своей странице в фейсбуке главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Понимаю, что после следующих фото будет бешеный шквал критики, но с этим невозможно мириться. Оказывается, так питаются будущие военные летчики», — написал он.

Прокурор уточнил, что проверка проводилась в рамках расследования хищений вуза: генерал-майор, руководивший учебным заведением, и его заместитель были задержаны по подозрению в растрате 2,4 млн гривен.

Матиос подчеркнул, что его ведомство получило 17 рапортов от курсантов, которые жаловались на насекомых в продуктах питания.

В сентябре украинские солдаты пожаловались на низкое качество провианта, когда в банках с консервами нашли посторонние предметы, в том числе резиновые перчатки. Проведенная Минобороны проверка подтвердила, что продукция сразу нескольких производителей армейского питания не отвечает нормам.

В мае того же года в сухпайке бойцов АТО нашли зубы, а точнее челюсть, неизвестного происхождения. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке украинский военный. Такой неожиданный предмет в своем пайке обнаружил бывший участник боевых действий на юго-востоке Украины Сергей Турович.

Он подчеркнул, что готов впиваться в глотки за свою страну, но «срывает крышу», когда в обеде попадается посторонний неприятный предмет.

Украинские СМИ еще в декабре 2017 года сообщали, что министерство обороны Украины предложило внести изменения в нормы утверждения продуктов питания военнослужащих ВСУ. Они предполагают возможность замены мясных продуктов на молоко, кисломолочные продукты и простоквашу.

Как передавал портал «Нашi грошi», проект постановления кабмина оборонное ведомтсво Украины внесло на рассмотрение правительственного комитета 30 ноября.

В документе предлагается разрешить ВСУ, МВД и СБУ менять одни продукты на другие в пределах стоимости норм питания и пищевой ценности продуктов.

Действие этих норм предполагалось распространять на военных, участвующих в международных учениях, находящихся в пунктах постоянной дислокации, в учебных центрах, на полигонах и на территории проведения антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

Таким образом, предлагалось распространить действие постановления от 2002 года о возможности «специальной замены» продуктов питания для экипажей судов и кораблей, которые несут службу за пределами Украины. Нормы были разработаны с учетом специфики ВМС. Предложение предусматривала замену мяса первой категории (говядины, свинины, баранины, телятины) на «молоко сухое, сухую простоквашу и кисломолочные продукты» в соотношении 1:0,7.