Молния ударила в снаряды: почему в Ачинске опять гремят взрывы

В результате взрывов пороховых зарядов к боеприпасам на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в селе Каменка Ачинского района Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи местной больницы.

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Из поступивших на лечение — четверо военных и пять гражданских. Последней прибыла женщина с легкими резаными ранами, она была отправлена на амбулаторное лечение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местных медиков.

Один раненый сотрудник полиции находится в тяжелом состоянии, еще один полицейский, а также один военный и один боец военизированной охрана — в состоянии средней тяжести, рассказали в администрации Ачинска. У всех пострадавших порезы, сотрясения и черепно-мозговые травмы.

Детонация зарядов в воинской части 74008 началась днем в понедельник, 5 августа. По сообщениям Минобороны, на складе могут находиться около 40 тысяч снарядов калибров 125 и 152 миллиметра.

Воинская часть находится в процессе расформирования сроком до 2022 года, поэтому снаряды силами солдат-срочников круглосуточно грузились для вывоза.

«На складах ящики в основном с артиллерийскими снарядами лежали друг на друге горами, но без взрывателей. Сейчас взрываются, как домино. Часть старая, и снаряды старые», — сообщил осведомленный источник местного портала Ngs24.Ru.

Взрывы были слышны очень далеко от самой части.

«Я была на работе, мы услышали гром, подумали, что гроза, потом в течение короткого времени было еще 10 штук взрывов. По громкоговорителю сказали оставаться дома, но дома оставаться невозможно, окна ходуном ходят, очень страшно», — рассказала местная жительница Наталья.

Воздушное пространство в районе ЧП закрыли в радиусе 20 км от эпицентра пожара. Такое решение было принято после того, как в небе над Ачинском пролетели два пассажирских самолета. Оба авиарейса благополучно покинули опасную зону. Ачинский глиноземный комбинат остановил работу из-за происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК РФ по ЦВО, военно-следственный отдел по Красноярскому гарнизону проводит проверку по факту произошедшего, передает НСН.

Сейчас озвучиваются только неофициальные версии – военные источники сообщают о том, что якобы к взрывам привел наезд поезда на снаряд. На подъезде к поселку Каменке вагон спецпоезда подорвался на артиллерийском снаряде. На месте уже обнаружены разорвавшиеся части снаряда, состав поезда получил повреждения, рассказал источник.

На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. Из 20-километровой зоны от места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек, передает РИА «Новости». Однако спустя два дня взрывы возобновились.

«В результате попадания разряда молнии в стеллаж с боеприпасами с нарушенной молниезащитой на складе произошло воспламенение боеприпаса с последующим подрывом»,

— рассказали в пресс-службе ЦВО.

Вместе с тем, министр обороны Сергей Шойгу отменил свой визит в Ачинский район, который собирался совершить в пятницу, 9 августа. О причинах отмены визита в администрации района сообщать не стали. Посещение района ЧП главой военного ведомства перенесено на неопределенное время, передает ФАН.

Из Каменки по-прежнему продолжается эвакуация в пункт временного размещения в поселке Малиновка всех жителей — более 1,2 тыс. человек. Из райцентра направлено 11 автобусов для вывоза жителей деревни.

Представители Минобороны РФ, военных и территориальных прокуратур, командования ЦВО, сотрудники полиции и МЧС, чиновники из местной администрации проводят оценку ущерба, нанесенного жилым домам.

Председатель регионального правительства Юрий Лапшин отметил, что пострадали семь социальных объектов, в том числе средняя школа и детский сад непосредственно в Каменке и три фельдшерско-акушерских пункта. По словам чиновника, работы по их восстановлению уже начаты, чтобы до начала учебного года обеспечить полноценное функционирование этих учреждений.

Значительный ущерб нанесен жилищному фонду. По предварительным оценкам, только окон нужно восстановить порядка 1200 штук. В активную фазу ремонт войдет в начале следующей недели, когда военные обезвредят территорию от осколков.

«Кроме того, восемь жилых домов уничтожены полностью. Проблема тех, кто потерял жилье, также будет решена, сейчас ведется анализ возможных способов — будут ли это спонсорские средства, средства федерального или краевого бюджетов. Сроки очень сжатые», — заявил Лапшин.

В Красноярске в круглосуточном режиме начал работать штаб, который занимается подготовкой порядка 10 тысяч мест для размещения эвакуированных людей. В органы социальной защиты населения поступило около 200 заявлений по вопросам выплаты денежных компенсаций, подготовлены распоряжения на выплату материальной помощи на общую сумму 209 тыс. рублей, сообщает краевая прокуратура.