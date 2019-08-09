«Вопиющая угроза». Иран готов к обороне в Персидском заливе

Исламская Республика Иран (ИРИ) будет противостоять израильскому присутствию в зоне Персидского залива в порядке осуществления своего права на самооборону. С таким предупреждением в пятницу, 9 августа, выступил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает новостное агентство Fars.

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«Заявление [Израиля] о возможном присутствии оккупационного режима в самопровозглашенной военной коалиции в Персидском заливе является вопиющей угрозой национальной безопасности Ирана», — отметили во внешнеполитическом ведомстве ИРИ.

В связи с этим

Тегеран оставляет за собой право на самооборону для противодействия угрозе, и «предостерегает Вашингтон и Тель-Авив, что вся ответственность за ужасные последствия этого шага ложится на них».

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна присоединится к возглавляемой США коалиции «для защиты торговых путей в Персидском заливе».

Вслед за этим командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), бригадный генерал Хосейн Салами предупредил, что любая новая война в регионе станет серьезной угрозой для Израиля. По его словам, у США нет желания вступать в военную конфронтацию с Ираном, поскольку они знают, что «новая война станет масштабной угрозой для существования сионистского режима». Эту информацию приводит издание Eadaily.com.

Вопрос о формировании военно-морской коалиции западных стран для обеспечения безопасности торгового судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе поднимается уже давно. О необходимости подобного шага после захвата и разного рода происшествий с танкерами не раз заявляли и Соединенные Штаты, и европейские государства-участники НАТО.

К примеру, первой в Европе информацию о необходимости патрулирования в Заливе озвучила Великобритания. Как ранее сообщала «Газета.Ru», Лондон призвал европейских союзников создать новый морской альянс для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе.

Как известно, подобный шаг Великобритании был вызван недавним захватом ИРИ танкера под британским флагом. Инцидент в Персидском заливе существенно усугубил кризис между Западом и Тегераном, однако, по оценке британских военных, Лондону не хватит сил самостоятельно обеспечить безопасность своего судоходства.

США, к слову, также объявили о намерении создать международный морской альянс для защиты судоходства в Персидском заливе. Министр обороны Великобритании Джереми Хант сказал тогда, что инициатива под руководством Европы будет лишь дополнять планы Вашингтона.

Это делается для того, чтобы отдалить Великобританию и другие европейские страны от стратегии США «максимального давления» на Иран. Иными словами, европейские государства-участники НАТО опасаются, что слишком тесное взаимодействие с США в плане патрулирования вод Персидского залива может легко втянуть их в войну с Ираном, учитывая на редкость агрессивную позицию Вашингтона по отношению к Тегерану.

«До недавнего времени, несмотря на заявления о формировании объединенной военно-морской коалиции Запада в зоне Персидского залива, обстановка в регионе сохранялась стабильно-напряженной. Но возможное участие ВМС Израиля в создании подобного рода группировок боевых кораблей стало для Тегерана пересечением еврейским государством последней красной линии»,

— пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военачальника, с этого момента угроза возникновения масштабного вооруженного конфликта в зоне залива резко возросла. Военно-политическое руководство Ирана, судя по его последним заявлениям, настроено крайне решительно. Теперь малейшая искра может вызвать взаимный обмен ударами.

При этом Иран не боится того, что Вашингтон развяжет против Исламской республики войну — она «самым негативным образом» отразится на США и их союзниках в регионе, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Хоcсейн Салами. Кроме того, по словам военачальника, противники Ирана «выдохлись» в результате соревнования с Тегераном и находятся в тактическом и стратегическом тупике. Эксперты считают, что в ИРИ правильно оценивают ситуацию — американцы не готовы к открытому противостоянию с этой страной. Эти оценки приводит RT.

Что касается возможностей перекрытия Ормузского пролива, то Иран реально такими возможностями обладает и об этом недавно писала «Газета.Ru».

Это может быть сделано путем блокирования проливной зоны силами ВМФ Исламской республики (действиями как надводных, так и подводных сил), с помощью минных постановок, развертывания в непосредственной близости от пролива частей и соединений военно-воздушных сил, ракетных войск — вплоть до передислокации на прилегающие к фарватерам острова артиллерийских подразделений.

Кроме того, Тегеран может решиться и на затопление на фарватерах крупнотоннажных судов и тем самым блокировать вход-выход из Персидского залива.

При таком характере действий со стороны Тегерана Вашингтон немедленно приступит к полномасштабным боевым действиям и, в первую очередь, постараются деблокировать важнейшую для мировой торговли нефтью проливную зону и одновременно приступить к нанесению ракетно-авиационных ударов по объектам на всей территории Исламской республики.

Дальнейшие последствия подобных шагов трудно прогнозировать.

В масштабный вооруженный конфликт могут быть втянуты не только США, Иран и Израиль, но и все страны Ближнего и Среднего Востока.

Как ранее отмечала «Газета.Ru», напряженность в отношениях между Ираном и Западом сохраняется с тех пор, как в 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп сообщил о восстановлении всех санкций, действие которых было прекращено как результат достигнутой сделки.