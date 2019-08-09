Шестой за год: что делают корабли США в Черном море

Черноморский флот сопровождает эсминец ВМС США USS Porter, который вошел в акваторию Черного моря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Непосредственный контроль за действиями американского корабля осуществляет сторожевой корабль «Сметливый».

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Шестой флот США накануне сообщил в своем твиттере, что эсминец проходил через Босфорский пролив в Черное море. «USS Porter начал переход в Черное море. Это шестой раз в 2019 году, когда в Черное море зайдет корабль американского ВМФ. Эти развертывания кораблей поддерживают прочные отношения [с союзниками], которые необходимы для укрепления региональной стабильности», — процитировали в соцсети заявление командира шестого флота, вице-адмирала Лизы Франчетти.

Пользователь Yörük Işık также опубликовал в твиттере фотографии корабля, проходящего мимо Стамбула.

USS Porter — это боевой корабль класса «Арли Берк», оснащенный управляемыми ракетами. Эсминец регулярно принимает участие в военно-морских учениях в акватории Черного моря. Он был спущен на воду в 1997 году. Его длина составляет 153 м, ширина — 20 м. Он способен развивать скорость до 32 узлов. Рассчитан на экипаж в 337 человек. На вооружении эсминца стоят крылатые ракеты «Томагавк».

В январе он заходил в Балтийское море, тогда его взяли на сопровождение силы российского ВМФ.

Но ранее вход в Черное море осуществил другой военный американский корабль — эсминец ВМС США «Карни». Он появился в этой акватории 30 июня, о чем говорят данные сервиса по отслеживанию движения судов MarineTraffic.

По информации шестого флота Соединенных Штатов, «Карни» прибыл туда, чтобы участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze 2019. Представители ВМС США подчеркнули, что участие американских кораблей в учениях призвано «повысить региональную стабильность» в Черном море. Всего в маневрах были задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран. В числе стран-участниц — Франция, Грузия, Украина, Польша, Турция, Великобритания.

В Крыму заход американского эсминца «Карни» в акваторию Черного моря назвали наглым упорством.

«Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов», — сказал РИА «Новости» глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Эсминцы Военно-морских сил США «Грейвли» и «Портер» вошли в южную часть Балтийского моря 21 января. По данным Минобороны России, их взяли на сопровождение силы Балтийского флота. В оборонном ведомстве уточнили, что наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляют корветы ВМФ России «Бойкий» и «Сообразительный».

За два дня до этого в Черное море вошел американский эсминец USS Donald Cook («Дональд Кук»), оснащенный высокоточными крылатыми ракетами «Томагавк». За кораблем наблюдал российский сторожевой корабль «Пытливый», отметили в сообщении Национального центра управления обороной России.

«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США «Дональд Кук» сразу после его вхождения в акваторию Черного моря», — подчеркнули военные.

Они уточнили, что USS Donald Cook вошел в Черное море в 20:50 мск.

В центре напомнили, что согласно конвенции Монтрё он может находиться там не дольше 21 суток.

Еще один заход американского корабля в эту акваторию произошел 7 января. Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry тогда вошел в румынский порт Констанца в Черном море. Официальный представитель шестого флота американских ВМС Кайл Рэйнс назвал его пребывание там законным, передавало издание Navy Times.

«Мы регулярно работаем в Черном море в соответствии с международными законами и Конвенцией Монтрё и продолжим это делать», — подчеркнула Рэйнс.

Fort McHenry направили в Черное море 6 января. В шестом флоте пояснили, что корабль призван проводить операции с союзниками «для обеспечения безопасности и стабильности в Европе». «Отправка USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость в отношении безопасности Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — подчеркнули американские военные.

Этот корабль был принят на вооружение в 1987 году.

На его борту находятся две пушки Mk38, две противовоздушные ракетные установки, пулеметы и зенитный артиллерийский комплекс Phalanx.

За действиями USS Fort McHenry следил сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый», сообщили в Минобороны.