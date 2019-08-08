Пуск ракет: Ким Чен Ын предупредил Сеул и Вашингтон

«Две тактические ракеты, запущенные с западного оперативного аэродрома страны, пролетели над столичным районом и центральным внутренним районом нашей страны, и точно попали в цель — по острову в Японском море», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Отмечается, что пуск «подтвердил» надежность, безопасность и эффективность нового тактического ракетного комплекса.

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Кроме того, пуск стал «возможностью предупредить власти США и Южной Кореи, проводящих совместные военные учения».

Агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи отметило, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности. По их данным, они были выпущены в 5.24 и 5.36 (23.24 и 23.36 мск) с юго-западного округа Квайл в провинции Хванхэ. Ракеты пролетели около 450 км на высоте порядка 37 км, скорость изделий составила М — 6,9.

Этот пуск стал уже пятым за последнее время.

Предыдущие запуски произошли 25 и 31 июля, 1 и 2 августа. Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что «южнокорейская и американская разведка полагают, что эти ракеты малой дальности имеют схожие аэродинамические характеристики с теми, которые были испытаны 25 июля». КНШ подчеркивает, что военные двух стран «ведут мониторинг ситуации и сохраняют боеготовность на случай новых пусков». Также они продолжают анализ данных с тем, чтобы точно установить тип этих северокорейских ракет.

Как ранее писала «Газета.Ru», в Сеуле уже обнаружил сходство запущенных КНДР ракет с российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».

После испытаний 25 июля в министерстве обороны Южной Кореи сообщили о совпадении траекторий полета северокорейских изделий с профилем полета ракет «Искандера». Если обычные ракеты малой дальности осуществляют полет сугубо по баллистической траектории, то изделия российского оперативно-тактического комплекса «Искандер» энергично маневрируют на всем протяжении труднопрогнозируемой траектории полета. Особенно активно ракета «Искандера» маневрирует на стартовом и конечном участках полета. На последнем она подходит к цели с высокой (20-30 единиц) перегрузкой, что делает ее малоуязвимой для средств ПРО. Именно подобные признаки поведения новых ракет Ким Чен Ына зафиксированы южнокорейскими средствами слежения.

По итогам испытаний наблюдавший за ними Ким Чен Ын заявил, что ракетные пуски «стали возможностью направить предупреждение в связи с совместными военными учениями», которые в настоящее время проводят Южная Корея и США.

Совет Безопасности ООН требует от КНДР прекратить разработку и пуски любых баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций. При этом сам Пхеньян не согласен с этим требованием. Тем не менее, ранее власти КНДР добровольно взяли на себя обязательство не проводить испытания баллистических ракет большой дальности.

Сеул и Вашингтон 5 августа приступили к совместным командно-штабным учениям. Они включают отработку действий командования и вооруженных сил с помощью компьютерной симуляции. Основной целью учений является подготовка Штаба по управлению кризисными ситуациями, и оценка готовности Республики Кореи осуществлять оперативное управление своими войсками в военное время. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее МИД КНДР заявил, что учения могут помешать Пхеньяну добиться прогресса в отношениях с США и Южной Кореей и начать искать другой путь. Ведомство пообещало, что они «заплатят высокую цену», если продолжат игнорировать предупреждения КНДР.

Вместе с тем отношение в тех же США к переговорам с Ким Чен Ыном весьма неоднозначное. В частности, и об этом недавно писала «Газета.Ru», на прошедших 31 июля в Детройте второй серии президентских дебатов кандидаты от Демократической партии подвергли президента США Дональда Трампа нелицеприятной критике за его «попытки умиротворения северокорейского диктатора».

В частности, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар и член палаты представителей Тим Райан от штата Огайо высказали свои мнения по вопросу переговоров Дональда Трампа с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

Райан обвинил президента США в нулевой результативности встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он заявил, что глава Белого дома придал диктатору «глобальный авторитет». И это произошло, по его мнению, без какой-либо реальной пользы для Вашингтона.

«Дипломатия — долгая и утомительная работа, — сказал он. — Многое в этой сфере делается вне объективов телекамер. И как президент, вы должны следить за этим, и быть очень дисциплинированным, причем каждый день. Не идите на поводу у Ким Чен Ына, тем самым предоставляя диктатору огромные внешнеполитические преференции».

Тем не менее, США намерены вернуться к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова в ближайшие две недели, стратегия США по этому вопросу не изменилась, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Стратегия президента Трампа и его администрации по вопросу Северной Кореи не изменилась. Наши усилия направлены на достижение полной и бесповоротной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы надеемся, что в ближайшие недели мы вернемся за стол переговоров», — сказал он. Его слова приводит РИА «Новости».

Помпео добавил, что США не изменили свою позицию по этому вопросу в связи с недавними пусками, которые провел Пхеньян.

«Мы наблюдаем за действиями, которые они [северокорейские власти] предпринимают в Северной Корее. Очевидно, что тесты ядерного оружия не имели место, ракеты дальнего действия не были запущены. Это две хорошие вещи. Сейчас наша задача работать над реализацией того, о чем два наших лидера договорились в июне прошлого года в Сингапуре. Мы полностью нацелены на это, мы планируем вернуться к переговорам в ближайшие две недели», — добавил государственный секретарь США.

«Вряд ли Ким Чен Ын когда-нибудь откажется от реализации своей ракетно-ядерной программы и пойдет на денуклеаризацию северной части Корейского полуострова»,

— рассказал «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военачальника, без ракет и специальных боеприпасов значение Ким Чен Ына как политического лидера станет если не равным нулю, то стремительно обесценится.