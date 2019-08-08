«Нормандская четверка»: Зеленский настаивает на срочной встрече

Президент Украины Владимир Зеленский призвал своего французского коллегу Эмманюэля Макрона срочно провести встречу лидеров стран «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии — для сохранения мирного процесса и согласования следующих шагов для решения конфликта на востоке страны, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

В телефонном разговоре с французским президентом Зеленский рассказал ему о своей беседе с российским лидером Владимиром Путиным, о гибели четырех военных в Донбассе, а также о шагах Киева на пути к мирному урегулированию конфликта.

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В пресс-службе Зеленского отметили, что Макрон поддержал инициативы Киева и согласился с необходимостью проведения переговоров на высшем уровне. При этом глава Франции уточнил, что им должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он пообещал связаться с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу, сообщили в администрации украинского лидера.

В Елисейском дворце же рассказали о намерении Макрона обсудить работу в нормандском формате с Владимиром Путиным 19 августа. Президент Франции заявил о заинтересованности его страны в достижении в скором времени конкретных результатов в рамках нормандского формата.

Макрон также поздравил Зеленского со значительной победой на парламентских выборах 21 июля. Глава французского государства поприветствовал стремление украинского коллеги действовать конструктивно и в духе согласия, отметили в Елисейском дворце.

Помимо этого, президент Франции выразил соболезнования украинскому народу и семьям четырех военнослужащих Украины, погибших в Донбассе несколько дней назад. В администрации французского лидера подчеркнули, что президенты двух стран будут поддерживать тесный контакт в предстоящие недели.

Накануне Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой.

Об этом украинский президент сообщил на брифинге по итогам экстренного совещания с силовиками. В Кремле подтвердили, что телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся в среду по инициативе Киева. Президенты обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Для деэскалации боевых действий российский лидер призвал, в первую очередь, исключить «приводящие к жертвам среди мирного населения» обстрелы населенных пунктов украинскими войсками. Путин также указал на исключительную важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

Кроме того, стороны договорились об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц, сообщили на официальном сайте Кремля.

Экстренное совещание с силовиками, которое провел Владимир Зеленский, было созвано из-за гибели четырех украинских военнослужащих в зоне силовой операции в Донбассе. В Киеве убеждены, что их обстреляли ополченцы.

«Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Срочно ему позвонил. Сказал, что это нас не приближает к миру», — сказал Зеленский.

По его словам, он попросил российского лидера повлиять «на ту сторону, чтобы они прекратили убийства».

Главы двух стран также обсудили вопросы сокращения сроков постройки моста в Станице Луганской и возвращения украинских заключенных, отметил Зеленский. «Долгий был у нас разговор», — добавил он.

«Вы увидите пресс-релиз, я не хочу говорить за президента России, что он пообещал. Я хочу, чтобы те слова, которые были в телефонном разговоре, чтобы вы их увидели официально. И эти слова все превратились в определенные шаги. Я очень верю в это», — ответил Зеленский на вопрос журналиста о том, как отреагировал Путин.

За день до этого разговора президент Украины призвал лидеров стран-участниц нормандского формата — Владимира Путина, Эмманюэля Макрона и Ангелу Меркель — в ближайшее время провести очередную встречу. Он объяснил такую срочность срывом перемирия со стороны ополченцев.

«Четверо украинских военных погибли возле Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное.

Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», — подчеркнул украинский лидер.

По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, после этого обстрела украинские военнослужащие готовились дать отпор, но ополченцы оставили позиции. Он уточнил, что выстрелы со стороны противника производились из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета. Хомчак утверждает, что она попала прямо в окоп, где находились бойцы ВСУ.

В Донецке на такие обвинения ответили, что они не соответствуют действительности. К тому же там отметили, что инцидент произошел слишком далеко от линии соприкосновения, за пределами радиуса поражения вооруженных сил республики.