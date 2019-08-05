«Виток напряженности»: Эрдоган анонсировал новую операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале нового наступления в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии.

«Мы уже вошли в Африн, Джераблус и Эль-Баб. Сейчас мы идем восточнее Евфрата», — заявил он в воскресенье 4 августа.

По словам главы Турции, он уже поделился планами военной операции с США и Россией.

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Ранее стало известно, что переговоры между США и Турцией о создании зоны безопасности к востоку от Евфрата зашли в тупик из-за требований Эрдогана к американцам прекратить поддержку курдских отрядов. США, в частности, поддерживают курдскую группировку YPG, которую в Турции считают союзником запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Нынешнее наступление будет третьей военной операцией Турции в Сирии за последние годы. В 2016 году Эрдоган начал операцию «Щит Евфрата», в 2018 году — «Оливковую ветвь», целью которой был захват Африна. В конце июня того года президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил «уничтожающий» удар турецких сил по курдам в Сирии.

В настоящее время администрация Дональда Трампа предпринимает последнюю попытку предотвратить турецкое вторжение в северо-восточную Сирию, которое, как она ожидает, произойдет в течение следующих двух недель,

— сообщает The Washington Post.

Десятки тысяч турецких солдат сосредоточены на границе с Сирией, включая подразделения сил специальных операций, ранее участвовавших в двух военных миссиях Анкары в соседней арабской республике.

Делегация министерства обороны США высокого уровня планирует представить то, что официальные лица в Вашингтоне называют «окончательным предложением» по решению проблем Турции на встрече 5 августа в Анкаре.

Встреча знаменует собой кульминацию многолетнего спора между двумя союзниками по НАТО относительно продолжающейся поддержки Соединенными Штатами «Отрядов народной самообороны» (YPG) сирийских курдов, которые являлись главной наземной силой в боевых действиях возглавляемой США коалиции против террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в России) на востоке Сирии.

Между тем, Анкара считает ополчение сирийских курдов «террористической организацией» и добивается сворачиванию связей между YPG и США. Вместе с тем турецкие власти уже несколько лет как настаивают на необходимости создания на северо-востоке Сирии «зоны безопасности», которая бы оградила Турцию от «террористической угрозы» со стороны курдов.

Провал усилий США по сдерживанию Турции от развертывания очередной военной операции в Сирии может привести к разрушительному вооруженному конфликту в регионе и углублению хаоса в американо-турецких отношениях, ставя под угрозу усилия по окончательному разгрому остатков ИГ и цель президента Трампа вывести войска США из Сирии,

— отмечает WP.

По данным издания, предложение американской администрации включает в себя совместную военную операцию США и Турции, чтобы обезопасить полосу к югу от сирийско-турецкой границы глубиной девять миль (14,5 км) и длиной 87 миль (140 км), из которой будут выведены курдские бойцы. Американские и турецкие военные вслед за этим ликвидировали бы укрепления YPG в указанной «зоне безопасности» и затем приступили бы к совместному патрулированию района. Эти данные приводит издание EurAsia Daily.

«Любые боевые действия в Сирии без согласования с законным и легитимным правительством этой страны, несомненно, приведут к очередному витку напряженности в этом регионе»,

— пояснила «Газете.Ru» советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

Как подчеркнул собеседник издания, Москва с большой тревогой наблюдает за развитием военно-политической обстановки в регионе и с озабоченностью относится к подобным заявлениям с турецкой стороны.

«Пока это не влияет и, надеюсь, не повлияет на взаимодействие стран-гарантов астанинского процесса — России, Турции и Ирана. Скорее всего, это головная боль для США, войска которых незаконно находятся на северо-востоке Сирии, и до сих пор не очень удачно лавирующие между союзными им курдами с одной стороны, и государством-участником НАТО — Турцией, с другой», — констатировала Елена Супонина.

Кратко напомним, как протекали первые две операции вооруженных сил Турции — «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

«Щит Евфрата» — военная операция турецких вооруженных сил, проводившаяся при поддержке оппозиционной Свободной сирийской армии на севере Сирийской Арабской Республики на территории провинции Алеппо. Началась в августе 2016 года и завершилась в конце марта 2017 года.

Эрдоган в августе 2016 заявил, что данная операция направлена против ИГ и «террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции».

Утром 24 августа 2016 года турецкие войска обстреляли позиции ИГ в Джераблусе, одновременно ВВС Турции нанесли бомбовые удары по 11 целям на территории Сирии. Затем турецкие танки пересекли границу и, примкнув к частям Свободной сирийской армии, атаковали город. Спустя несколько часов после начала наступления турецкий спецназ и Шам-Легион взяли под контроль первый населенный пункт — Таль-Катийя. Террористы покинули поселок, чтобы укрепить свои позиции в Джераблусе. Однако в тот же день боевики бежали, и город был занят практически без боя. Формирования ИГ отошли в сторону Эль-Баба.

28 августа турецкие ВВС нанесли удар по территории, занятой курдами, вблизи Джераблуса. 29 августа турки вышли к притоку Евфрата к северу от Манбиджа, занимаемого курдами.

В тот же день МИД Турции выдвинул курдам ультиматум, потребовав от них отойти к востоку от Евфрата, на западе которого стоит Джераблус.

По сообщению Генштаба ВС Турции, с начала «Щита Евфрата» по состоянию на 2 октября было нанесено 6319 ударов по 1657 объектам террористов, «возвращено под контроль» 960 кв.км территорий, в том числе населенные пункты Увайшийах, Талл Атийах, Джуббан и эль Эййубийах к югу от города Аль-Рай.

Тем не менее, до конца 2016 года турецкая армия так и не смогла добиться захвата города Эль-Баб. Бои за этот населенный пункт продолжались более четырех месяцев, и в ходе них армия Эрдогана понесла серьезные потери как в людях, так и в технике. Особенно удручали турецкое руководство значительные потери в новейшей технике, включая танки «Леопард».

Однако Турция своим вторжением все же расчленила северо-западный и северо-восточный курдский анклав, что пресекло создание единой курдской автономии на границе Сирии и Турции. Военная операция, направленная на выдавливание курдов на левый берег Евфрата, достигла цели — полностью взята под контроль граница между Азазом и Евфратом с сирийской стороны.

Таким образом, первый этап операции «Щит Евфрата» был завершен — создана буферная зона с целью не допустить на эту территорию курдов. 23 февраля 2017 года вооруженные силы Турции и отряды сирийской оппозиции в рамках операции «Щит Евфрата» все же установили контроль над городом Эль-Баб, тем самым завершив второй этап боевых действий. 29 марта 2017 года Турция завершила операцию «Щит Евфрата».

Вторая операция турецкой армии, «Оливковая ветвь», началась 20 января 2018 года. Ее целью было освобождение района города Африн, расположенного в западной части Сирийского Курдистана, от курдских террористов YPG (курдские отряды народной самообороны) и YPJ (курдские женские отряды самообороны) и создание буферной зоны на границе Турции и Сирии.

Генштаб ВС Турции объявил, что «операция на северо-западе Сирии преследует цель защитить границы Турции, обеспечить безопасность и стабильность в регионе. В рамках начатой операции «Оливковая ветвь» будут нейтрализованы боевики (YPG, YPJ) и ИГ, а дружественное население Африна освобождено от давления и притеснений террористов».

Турецкие официальные лица заявили, что операция проводится «в рамках международного права» с соблюдением территориальной целостности Сирии. В свою очередь, сирийские власти квалифицировали действия турецкой армии в январе 2018 года как агрессию и нарушение суверенитета Сирии.

6 марта 2018 года вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что за время операции турецкие военные взяли под свой контроль почти половину территории сирийского Африна — 702 из 1920 кв. км, на которых расположены 142 населенных пункта. К 10 марта под контроль группировки Свободная сирийская армия и турецких ВС перешла вся приграничная полоса территории Африна, а также ряд крупных городов, в том числе Раджу, Бюльбюль и Джандарис.

Через два месяца после начала операции ее главным итогом стало установление турецкого контроля над Африном — центром анклава. Под контролем курдов остался лишь небольшая территория к северо-востоку от Алеппо, зажатая с трех сторон протурецкими боевиками, а с юга — правительственными силами.

После взятия Африна Эрдоган заявил, что «Турция будет вести борьбу в Сирии, пока не ликвидирует террористический коридор, который проходит через Манбидж, Кобани, Телль-Абьяд, Рас-эль-Айн и Эль-Камышлы».

Есть все основания полагать, что в ходе планируемой третьей операции в Сирии Реджеп Эрдоган планирует установить полный контроль над приграничными районами Сирии, прилегающими к Турецкой республике.