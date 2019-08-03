Тяжелый и быстрый: «Охотник» впервые поднялся в небо

На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника «Охотник», сообщили в оборонном ведомстве.

«Первый полет состоялся в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут», — отметили в министерстве. Там добавили, что беспилотный летательный аппарат за это время успел под управлением оператора несколько раз облететь аэродром на высоте около 600 м, после чего совершил успешное приземление.

Боевой комплекс «Охотник» создан АО «Компания «Сухой» по схеме «летающее крыло», то есть типа «бесхвостка». При этом основную роль выполняет крыло, которое несет всю полезную нагрузку. В то же время беспилотник выполнялся с использованием специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

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В то же время российский тяжелый ударный летательный аппарат создатели оснастили целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, а его максимальная взлетная масса достигает 20 тонн.

В конце июня в ходе пятого Международного военно-технического форума «Армия-2019» впервые была продемонстрирована радиоуправляемая модель новейшего российского беспилотника «Охотник», передает ТАСС.

У модели, по сравнению с ранее опубликованными в интернете предположительными фотографиями «Охотника», разработчики изменили форму шасси. При этом, указывалось, что летательный аппарат предназначен для нанесения ударов по объектам противника. При этом длина беспилотника, согласно данным форума, составляет 19 м, а размах крыла — 14 м.

О том, что испытательный полет «Охотника» состоится в этом году, стало известно еще в конце марта этого года. Об этом сообщил высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA-2019 в комментарии РИА «Новости».

«Первые летные испытания пройдут в этом году, продлятся они от одного до трех лет в зависимости от результатов», — заявил собеседник агентства, отметив, что на тот момент уже было создано несколько опытных образцов, на которых и должны были проводиться испытания.

Между тем иностранные издания стали обсуждать новое оружие России в конце января этого года, когда появились первые снимки беспилотника «Охотник». Как написал портал Business Insider, этот летательный аппарат, который внешне похож на американский бомбардировщик B-2 Spirit (самый скрытный самолет США), может значительно усложнить жизнь американским военным.

Издание отмечает, что истребителям необходимо вертикальное хвостовое оперение для достижения сверхзвуковой скорости и хорошей маневренности. Поэтому американские журналисты пришли к выводу, что, вероятно, создатели «Охотника» отдали приоритет именно незаметности в ущерб маневренности и возможностям воздушного боя. В то же время Business Insider указывает на слова российских разработчиков, которые ранее заявляли, что новый беспилотник станет прототипом истребителя шестого поколения, что предполагает его способность вести бой в воздухе. В то время как подобные американские летательные аппараты созданы исключительно для удара по наземным целям, так как они являются легкой мишенью для вражеских истребителей.

СМИ отмечает, что если беспилотник будет использоваться вместе с истребителем Су-57, то Россия, возможно, усложнит задачу для военных США, которые, по утверждению Business Insider, разгадали все возможности российских самолетов.

В то же время перспективность разработки нового летательного аппарата в январе этого года отметило и издание National Interest. По словам опрошенных СМИ специалистов, Москва занималась несколькими проектами, связанными с беспилотниками. И «Охотник» стал результатом этих разработок.

Собеседники издания отмечают, что новое оружие будет самым быстрым и тяжелым российским дроном. Его скорость будет достигать 1000 км/ч, а вес до 20 тонн. Из-за этого, отмечают иностранные эксперты, разработчикам придется решить ряд проблем, связанных с аэродинамикой, электроникой и другими технологическими вопросами. При этом, отмечают собеседники издания, беспилотнику необходимы малые высокоточные управляемые средства поражения, на создание которых также может потребоваться время.