Удары в Идлибе: беспилотники ВКС атаковали боевиков

В сети появилось видео того, как беспилотники Воздушно-космических сил России носят удар по артиллерийским установкам террористов в Сирии.

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Видео снято с беспилотников. На ролике видны точечные авиаудары по объектам и скоплениям боевиков в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. На одной из записей можно наблюдать, как российские военные уничтожают пикап с реактивной установкой залпового огня одной из террористических группировок.

На другом видео показано повреждение самоходного артиллерийского орудия и укреплений незаконных вооруженных формирований (НВФ), передает ФАН.

Тремя днями ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в ходе брифинга для журналистов в Москве сообщил, что США ведут подготовку крупного вооруженного формирования боевиков в Сирии.

По его словам, в районе 55-километровой зоны вокруг военной базы международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс на границе с Ираком американские инструкторы ведут подготовку крупного вооруженного формирования и ряда мелких групп боевиков.

«Общая численность боевиков достигает 2700 человек», — рассказал генерал полковник.

Он пояснил, что часть боевиков, прошедших подготовку в Эт-Танфе, перебрасывается вертолетами военно-воздушных сил США за Евфрат – на север Сирии.

«Наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки

и недопущения укрепления там позиций правительства Сирии. Их задачами является проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований», — детализировал военный.

Действия таких групп уже наблюдаются в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль.

Вскоре руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин проинформировал о том, что на фоне решения властей страны о прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации боевики обстреляли селение Кардаха.

Этот населенный пункт в провинции Латакия является родиной семьи президента Сирии Башара Асада. Обстрел из реактивной системы залпового огня был произведен 2 августа, в пятницу, в 6.55. В результате произошедшего погиб один местный житель, еще трое были ранены.

«Развертывание РСЗО на огневой позиции осуществлено НВФ под прикрытием тумана, поэтому не было своевременно выявлено», — сказал Бакин.

В июне нынешнего года президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять «бомбардировки» на территории Идлиба.

«Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам?», — написал Трамп.

По его словам, Россия и Сирия якобы бомбят провинцию Идлиб. Он также добавил, что из-за подобных ударов «гибнут» мирные жители и напомнил о «расследовании» инцидентов со стороны международных групп под эгидой ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев «разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, Идлибе».

Со своей стороны,

МИД России назвал создание в ООН комиссии по расследованию ударов по объектам инфраструктуры на северо-западе Сирии провокацией.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что эту идею активно пропагандировали страны, которые враждебно настроены в сторону законных властей арабской республики.

МИД также уточнил, что есть страны-противники усилий России по искоренению террористической угрозы в Сирии и обеспечению ее территориальной целостности и суверенитета.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что организация публикует непроверенную информацию об ударах в Идлибе, при этом скрывая информацию о жертвах террористических действий.

Во время выступления на заседании Совбеза, посвященного ситуации в Сирии, он акцентировал внимание на словах заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока и его докладе в Совбезе.

Удары авиацией России и Сирии в городе Кафр-Набуда он назвал «политикой выжженной земли». Такой вывод Лоукок сделал на основе сравнения спутниковых фотографий разрушенного региона, которые были сделаны в апреле и в июне.

Небензя назвал эти данные «непроверенной информацией» и потребовал воздержаться ООН от их публикации, передает НСН.

«Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям, это — ложь», — сказал представитель МИД РФ.