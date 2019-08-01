Репарации за войну: Германия отказалась платить Польше

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. С таким заявлением он выступил после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

Маас назвал вопрос репараций закрытым для Германии.

При этом министр подчеркнул, что Берлин чувствует себя обязанным хранить память о преступлениях нацистов «даже тогда, когда уйдет из жизни последний свидетель этого», и делать это он будет совместно с Варшавой.

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Глава внешнеполитического ведомства Германии отметил, что приехал в Польшу на 75-ю годовщину начала Варшавского восстания. «Мы вместе отдадим дань памяти небывалой силе сопротивления поляков, которые противостояли немецким оккупантам», — сказал Маас.

По его словам, на протяжении 75 лет после этих событий Германия и Польша доверяют друг другу и разделяют одинаковые ценности. Чапутович также обратил внимание на хорошие отношения двух государств.

Глава МИД Польши подчеркнул, что в Варшаве следят за ведущейся в Германии дискуссией о строительстве памятника польским жертвам Второй Мировой войны в Берлине. Он считает, что этот памятник «мог бы стать местом памяти о жертвах и нести образовательную функцию». «Это важный символический жест, свидетельствующий о немецком понимании польского чувствительного отношения к истории», — отметил министр.

Что касается репараций, Польша еще в середине мая настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.

Об этом изданию Sieci сказал депутат от правящей в республике партии «Закон и справедливость» (ЗиС) Аркадиуш Муларчик. Он возглавляет группу экспертов, которая занимается вопросом получения компенсации от ФРГ за ущерб, нанесенный государству нацистской Германией в годы Второй мировой.

Точную сумму, в которую эксперты оценили этот ущерб, политик не назвал, но на вопрос журналистов, превышает ли она $1 трлн, ответил: «Вы близки». К тому же он уточнил, что выведенная в итоге сумма существенно превышает ту, которая была названа сразу же после войны. По его словам, в отчете о военных потерях 1947 года польский ущерб оценивается в $48 млрд того времени, то есть около $850 млрд по сегодняшним меркам.

«Появился документ, который комплексно описывает ущерб, понесенный Польшей во время Второй мировой войны, документ, который максимально точно демонстрирует все разрушения с самых разных перспектив», — отметил он.

Муларчик заявил, что общественность довольно скоро узнает о содержании отчета. Он посчитал хорошей идеей опубликовать документ 1 сентября этого года в 80-ю годовщину нападения Германии на Польшу.

Месяцем ранее член парламентской команды по оценке суммы компенсации Польше Ян Шевчак заявил, что страна выставит Германии счет на общую сумму не менее $900 млрд.

Незадолго до этого польский информационный портал wPolityce опубликовал доклад группы по репарациям «Экономические издержки из-за немецкой оккупации во время Второй мировой войны». В нем потери Польши в результате действий нацистской Германии во время военного конфликта назвали огромными.

«Это позор, что такой очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет. Только парламентская команда при польском правительстве предприняла реальные действия, чтобы предоставить этот документ [о компенсациях] немцам», — возмутился Шевчак.

Взимание репараций с Германии было официально прекращено по согласованному с Польшей соглашению между СССР и ГДР еще в 1954 году. Кроме того, по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций Польская Народная Республика получила почти весь развитый индустриальный регион Силезия, часть Восточной Пруссии и город Штеттин (сейчас — Щецин).

И все же в Польше продолжают настаивать на выплате Германией репараций. В Варшаве считают, что соглашение от 1954 года было заключено с нарушением права под давлением СССР и относилось только к несуществующим уже ГДР и ПНР, а она, по утверждению местных аналитиков, не являлась самостоятельным суверенным государством.

Исходя их этого, в 2017 году в Польше был создан комитет по регулированию выплаты Германией репараций за причиненный во Второй мировой войне ущерб.

Тему компенсаций в Польше начали обсуждать, когда лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава никогда не отказывалась от выплаты компенсаций со стороны Берлина.

При этом Германия уже не первый раз подчеркивает, что этот вопрос закрыт. В немецком правительстве неоднократно отмечали отсутствие оснований для каких-либо выплат, поскольку в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.