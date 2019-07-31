«Достать Москву»: в России не верят в украинские ракеты

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин усомнился в компетентности генерал-лейтенанта, ветерана Службы внешней разведки Украины Василия Богдана после его высказывания, что Киев должен создать ракеты средней дальности, которые достали бы Москву и Санкт-Петербург.

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«Если действующий генерал-лейтенант делает подобные заявления, то необходимо, чтобы украинский посол дал по этому поводу объяснения. Выборы прошли, и списать такие высказывания на погоню за голосами уже нельзя. Богдан говорит о том, что Украине нужны ракеты для поражения целей на территории России. Я бы всерьез задумался на предмет его соответствия занимаемой должности», — сказал депутат RT.

Кроме того, по мнению Шерина, развитие украинской военной промышленности вряд ли позволит создать вооружение подобного уровня.

К тому же, упомянутые ракеты Украина не сможет получить и от стран-членов НАТО, подчеркнул он. «Сейчас у них в стране нет средств, чтобы поддерживать свои предприятия. Также Киеву никто не позволит иметь свои собственные наработки. Украина — не самостоятельное государство, и никто не будет спокойно смотреть, как там разрабатываются какие-то ракеты», — пояснил он.

Василий Богдан ранее заявил изданию «Обозреватель», что Украина должна разработать и взять на вооружение ракеты, способные поражать цели в России. По его словам, эти снаряды необязательно должны быть оснащены ядерными зарядами, но у Киева должна быть перспектива создания таких ракет.

«У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, то есть России, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург», — подчеркнул он.

Поводом для создания такого вида оружия Богдан назвал предстоящее прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его мнению, помочь Киеву в этом могут «союзники и партнеры по проукраинской коалиции».

Украина с 1996 года находится в числе стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия. Сама она отказалась от ядерного оружия после распада СССР.

И на сегодняшний день речи о ядерном арсенале Украины не идет. Советник президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин 2 мая заявил изданию «Апостроф», что украинским властям не следует создавать ядерное оружие. Он обратил внимание, что у страны есть потенциал для этого, но в случае реализации такого проекта против Киева могут применить «сильные санкции».

Что же касается ракет, способных «долететь до Москвы», об этом регулярно говорили при прежнем главе государства Петре Порошенко. Украинский военный эксперт Валентин Бадрак в начале октября прошлого года в интервью онлайн-изданию UkrLife заявил, что

страна способна создать ракету дальностью в 1,5 тыс. км, которая «может достать до Москвы».

«Конфликт» с Россией, по словам эксперта, вызвал «серьезный всплеск» развития украинских военных технологий. Он заверил, что инженеры способны сделать даже больше, чем армия может взять на вооружение.

Бадрак при этом отметил, что новое оружие призвано «изменить риторику переговоров», поскольку у Украины, которая вооружится «сотней-двумя таких ракет», будет возможность «диктовать свои условия и отстаивать свою позицию в области евроатлантической интеграции».

До этого украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко призывал Киев усовершенствовать ракеты «Гарпун» и «Гром-2», которые, по его мнению, должны иметь дальность в несколько тысяч километров, чтобы долететь до центральной части России.

Депутат Госдумы от Севастополя Игорь Белик в ответ на это уточнил, что украинский военный забыл о развитии систем противоракетной обороны.

«На основе своего незнания украинский генерал угрожает российским городам будущим ракетным оружием Украины. Но хочу заметить, что наша ПВО на месте не стоит. Возможно, генерал Романенко, когда учился в военной академии, пропустил те занятия, где рассказывали о системах ПРО и ПВО, а также о том, что Москва, как и все мегаполисы, окружена тройным кольцом обороны», — подчеркнул Белик.

Он также обратил внимание, что у самой Украины нет возможности произвести ракеты заявленной дальности, а надежда на помощь Запада весьма призрачна.

По его словам, никто не позволит получить доступ к производству оружия, способного летать на тысячи километров, стране «с неконтролируемой военной группировкой», базовые принципы существования которой — «неонацизм и желание обогатиться любым путем».

«Таким образом, Романенко призывает Киев самому начать исследования, которые стоят не один миллиард долларов и подразумевают целую школу специалистов. Хочу заметить, что ни того, ни другого на Украине сейчас нет», — констатировал российский депутат.