Опять стреляют: куда прилетели две ракеты КНДР

КНДР испытала новые баллистические ракеты малого радиуса действия в районе побережья Японского моря, сообщили военные Южной Кореи, слова которых приводит южнокорейское информационное агентство «Ренхап».

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«Наши вооруженные силы сегодня [в среду] на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия», — заявили в объединенном комитете начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

По словам министра обороны Южной Кореи Чон Гён Ду, ракеты преодолели расстояние от 240 до 330 км, а предельная высота их полета составила 30 км.

Как передает агентство «Киодо» со ссылкой на источники в министерстве обороны, выпущенные КНДР ракеты не достигли территориальных вод Японии.

Представитель Российской службы предупреждения цунами ранее сообщил РИА «Новости», что сейсмические события в связи с пусками ракет на востоке Северной Кореи не ощущались в Японском море.

В самой КНДР о пусках ничего не говорится.

После случившегося Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности. Представитель президентской администрации, слова которого приводит «Ренхап», отметил, что детали стрельбы анализируют разведки США и Южной Кореи.

Президент южнокорейской республики Му Чжэ Ин получает информацию от военных в режиме реального времени.

В совбезе подчеркнули, что запуски КНДР ракет не способствуют уменьшению напряженности на Корейском полуострове, и призвали их прекратить. Министр обороны Японии Такэси Ивая отметил, что если Северная Корея запустила баллистические ракеты, то это является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Аналогичная ситуация произошла меньше недели назад, 25 июля, когда КНДР произвела пуск двух ракет, предположительно, малого радиуса действия. Запуски имели место в 5:34 и 5:47 (соответственно 23:34 и 23:57 мск 24 июля), сообщили в КНШ. По данным военных, ракеты достигли максимальной высоты в 50 км и упали в Японское море. В комитете утверждают, что первый снаряд преодолел 430 км, а второй чуть больше, но точных данных пока нет.

Южная Корея призвала КНДР отказаться от действий, способствующих росту напряженности на территории Корейского полуострова, передавало «Ренхап» со ссылкой на официального представителя министерства национальной обороны Республики Корея Чхве Хен Су.

В то же время она заверила, что в настоящий момент Сеул не собирается предпринимать какие-либо военные меры в ответ на совершенные Пхеньяном запуски.

В КНШ отметили, что военные «отслеживают ситуацию» и сохраняют боеготовность.

Представитель КНШ предположила, что запуск ракет может быть связан с учениями, которые сейчас проводятся в КНДР. Хотя есть и еще одно обстоятельство: Южная Корея и США отказались отменять проведение в августе совместных военных учений, которые КНДР считает угрозой для своей безопасности.

По мнению южнокорейских военных, ракеты КНДР были выпущены из мобильной пусковой установки. Впрочем, в Сеуле считают необходимым провести более глубокий анализ произошедшего. В частности, нужно выяснить, являлись ли запущенные ракеты баллистическими и тот ли это тип реактивных снарядов, который КНДР дважды испытывала в мае.

Ситуацию оценили и в Японии. «Киодо» отметило, что северокорейские ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии, поэтому премьер-министр страны Синдзо Абэ не счел их угрозой для национальной безопасности.

Министр обороны страны в эфире NHK подчеркнул, что Япония взаимодействует по этому вопросу с США и Южной Кореей.

Ранее о запуске ракет Северной Кореей сообщалось 9 мая.

Тогда КНДР произвела пуск из района, где расположены ее ракетные комплексы, сообщало «Ренхап».

Как указывает агентство, в 16:30 по местному времени (10:30 мск) северокорейские военные запустили по меньшей мере один баллистический снаряд. Источник Reuters утверждал, что он пролетел около 420 км.

Запуск произошел в районе Сино-Ри, где расположена военная база. Там находятся баллистические ракеты средней и малой дальности «Скад» и «Нодон».

Еще несколько пусков ракет малой дальности Северная Корея произвела утром 4 мая с 9:06 до 9:27 по местному времени (с 3:06 до 3:27 мск) в городе Вонсана на восточном побережье в направлении Японского моря. В сообщении южнокорейских военных отмечалось, что ракеты пролетели от 70 до 200 км.

Позже северокорейское государственное агентство ЦТАК подтвердило ракетные запуски с восточного побережья страны, но уточнило, что

это были тренировочные стрельбы,

цель которых — проверка работоспособности крупнокалиберных реактивных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения.