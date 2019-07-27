От «Полтавы» до «Кронштадта»: главный парад ВМФ. LIVE

Впервые День военно-морского флота отмечался в СССР 24 июля 1939 года, но только после Великой Отечественной войны в его рамках вновь стали организовываться морские парады. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» дата празднования Дня ВМФ была перенесена на последнее воскресенье июля.
После революции 1917 года обычай все же вернулся. Руководство молодого СССР сделало смотр кораблей регулярным мероприятием революционных праздников 1 Мая и 7 Ноября.
Традиция возродилась только в середине XIX века, но снова начала сходить на нет в годы правления Александра III и Николая II.
После этого грандиозного морского парада Петр I повелел: «Ботик 30 числа августа для торжествования выводить повсегодно на воду и иметь при Александро-Невском монастыре». Впрочем, после его смерти традиция перестала соблюдаться, а морские парады стали нерегулярными. На рубеже XVIII-XIX и в начале XIX века имели место только единичные случаи подобных церемоний.
Петр I приказал ежегодно отмечать день Гангутской победы 27 июля. Праздник, по его указанию, должен был сопровождаться торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.
Первая встреча ботика боевыми кораблями Балтийского флота состоялась 11 августа 1723 года, когда его перевезли в Кронштадт. «Дедушка российского флота» прошел под штандартом вдоль победоносного флота, при громе пушек с кораблей и крепостей, при барабанном бое, звуках музыки и криках «Ура!» Ему салютовало более 1,5 тыс. орудий. Именно тогда Петр I сказал о ботике: «Смотрите, как дедушку внучата веселят и поздравляют!»
Отдельного упоминания заслуживает ботик Петра I, который также называют «дедушкой российского флота». По решению царя он был привезен из Москвы в Санкт-Петербург, где 30 мая 1723 года у стен Александро-Невского монастыря его торжественно встретил Невский флот. В их сопровождении ботик перешел к Петропавловской крепости, которая салютовала ему ему 31 выстрелом. В знак приветствия с борта ботика также было сделано три залпа.
В тот день одновременно было дано три торжественных салюта: с Адмиралтейской, Петербургской крепостей и с командирской галеры. Победу в битве отмечали несколько дней.
За ними шли четыре русских унтер-офицера, которые несли низко опущенный развернутый флаг шведского контр-адмирала. После — сам контр-адмирал Эреншельд, а за ним – Петр как контр-адмирал корабельного флота и полковник Преображенского полка.
Корабли пришвартовались у Троицкой площади в том же порядке, в котором следовали во время Гангутского сражения. На площади вдоль Невы выстроились русские войска и пленные шведы. В торжественном шествии через город участвовали 200 пленных шведских солдат и матросов, 14 офицеров и две роты преображенцев.
Утром 9 сентября 1714 года многочисленные зрители вышли к берегам Невы, где перед ними предстали русские и трофейные шведские корабли с Андреевскими флагами. Во главе парадного строя шли три русские галеры, за которыми следовали несколько шведских кораблей. В конце шла русская флагманская галера корабельного контр-адмирала. Именно на ее борту во время церемонии стоял российский император, как и во время самого боя. После нее зрители увидели еще несколько кораблей с русскими моряками.
Впрочем, настоящая церемония состоялась только спустя 15 лет. 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года во время Северной войны русский флот одержал победу при Гангуте. Она стала первой в российской истории морской победой русского флота. Это событие и послужило поводом для первого настоящего военно-морского парада.
До начала церемонии остается чуть меньше двух часов, поэтому пока расскажем об истории мероприятия. Она восходит к временам правления императора Петра I. Именно он первым предложил сделать эту церемонию ежегодной, переняв традицию у европейцев. Этот торжественный ритуал он впервые увидел в 1698 году в Англии. Уже 18 марта 1699 года в присутствии турецкого султана Петр устроил первое подобие военно-морского парада.
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня в 10 часов утра в Санкт-Петербурге по традиции пройдет главный военно-морской парад России. Зрители увидят основные боевые корабли российской армии, а также многие военные самолеты. Хотя воздушная часть сегодняшнего торжества будет зависеть от погоды — на параде Победы 9 мая в этом году как раз по этой причине пролет авиации увидеть не удалось.