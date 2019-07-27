От «Полтавы» до «Кронштадта»: главный парад ВМФ. LIVE

Главный военно-морской парад России в Санкт-Петербурге — онлайн

В Санкт-Петербурге состоится главный парад Военно-морского флота России. В церемонии по традиции примут участие ботик Петра I и боевые корабли российской армии. Также ожидается полет военных самолетов. «Газета.Ru» следит за торжественным мероприятием в режиме онлайн.
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09:44

Впервые День военно-морского флота отмечался в СССР 24 июля 1939 года, но только после Великой Отечественной войны в его рамках вновь стали организовываться морские парады. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» дата празднования Дня ВМФ была перенесена на последнее воскресенье июля.

09:35

После революции 1917 года обычай все же вернулся. Руководство молодого СССР сделало смотр кораблей регулярным мероприятием революционных праздников 1 Мая и 7 Ноября.

09:27

Традиция возродилась только в середине XIX века, но снова начала сходить на нет в годы правления Александра III и Николая II.

09:20

После этого грандиозного морского парада Петр I повелел: «Ботик 30 числа августа для торжествования выводить повсегодно на воду и иметь при Александро-Невском монастыре». Впрочем, после его смерти традиция перестала соблюдаться, а морские парады стали нерегулярными. На рубеже XVIII-XIX и в начале XIX века имели место только единичные случаи подобных церемоний.

09:12

Петр I приказал ежегодно отмечать день Гангутской победы 27 июля. Праздник, по его указанию, должен был сопровождаться торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.

09:03

Первая встреча ботика боевыми кораблями Балтийского флота состоялась 11 августа 1723 года, когда его перевезли в Кронштадт. «Дедушка российского флота» прошел под штандартом вдоль победоносного флота, при громе пушек с кораблей и крепостей, при барабанном бое, звуках музыки и криках «Ура!» Ему салютовало более 1,5 тыс. орудий. Именно тогда Петр I сказал о ботике: «Смотрите, как дедушку внучата веселят и поздравляют!»

08:55

Отдельного упоминания заслуживает ботик Петра I, который также называют «дедушкой российского флота». По решению царя он был привезен из Москвы в Санкт-Петербург, где 30 мая 1723 года у стен Александро-Невского монастыря его торжественно встретил Невский флот. В их сопровождении ботик перешел к Петропавловской крепости, которая салютовала ему ему 31 выстрелом. В знак приветствия с борта ботика также было сделано три залпа.

08:47

В тот день одновременно было дано три торжественных салюта: с Адмиралтейской, Петербургской крепостей и с командирской галеры. Победу в битве отмечали несколько дней.

08:40

За ними шли четыре русских унтер-офицера, которые несли низко опущенный развернутый флаг шведского контр-адмирала. После — сам контр-адмирал Эреншельд, а за ним – Петр как контр-адмирал корабельного флота и полковник Преображенского полка.

08:31

Корабли пришвартовались у Троицкой площади в том же порядке, в котором следовали во время Гангутского сражения. На площади вдоль Невы выстроились русские войска и пленные шведы. В торжественном шествии через город участвовали 200 пленных шведских солдат и матросов, 14 офицеров и две роты преображенцев.

08:23

Утром 9 сентября 1714 года многочисленные зрители вышли к берегам Невы, где перед ними предстали русские и трофейные шведские корабли с Андреевскими флагами. Во главе парадного строя шли три русские галеры, за которыми следовали несколько шведских кораблей. В конце шла русская флагманская галера корабельного контр-адмирала. Именно на ее борту во время церемонии стоял российский император, как и во время самого боя. После нее зрители увидели еще несколько кораблей с русскими моряками.

08:15

Впрочем, настоящая церемония состоялась только спустя 15 лет. 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года во время Северной войны русский флот одержал победу при Гангуте. Она стала первой в российской истории морской победой русского флота. Это событие и послужило поводом для первого настоящего военно-морского парада.

08:07

До начала церемонии остается чуть меньше двух часов, поэтому пока расскажем об истории мероприятия. Она восходит к временам правления императора Петра I. Именно он первым предложил сделать эту церемонию ежегодной, переняв традицию у европейцев. Этот торжественный ритуал он впервые увидел в 1698 году в Англии. Уже 18 марта 1699 года в присутствии турецкого султана Петр устроил первое подобие военно-морского парада.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня в 10 часов утра в Санкт-Петербурге по традиции пройдет главный военно-морской парад России. Зрители увидят основные боевые корабли российской армии, а также многие военные самолеты. Хотя воздушная часть сегодняшнего торжества будет зависеть от погоды — на параде Победы 9 мая в этом году как раз по этой причине пролет авиации увидеть не удалось.