От «Полтавы» до «Кронштадта»: главный парад ВМФ. LIVE

Утром 9 сентября 1714 года многочисленные зрители вышли к берегам Невы, где перед ними предстали русские и трофейные шведские корабли с Андреевскими флагами. Во главе парадного строя шли три русские галеры, за которыми следовали несколько шведских кораблей. В конце шла русская флагманская галера корабельного контр-адмирала. Именно на ее борту во время церемонии стоял российский император, как и во время самого боя. После нее зрители увидели еще несколько кораблей с русскими моряками.