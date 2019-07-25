«Какое вторжение НАТО?» Эксперт посмеялся над фильмом про MH17

Военный эксперт Илья Крамник, комментируя материал блога ZeroHedge, основанный на документальном фильме голландца Макса фон дер Верффа, написал в своем фейсбуке, что страны НАТО не готовили масштабную операцию на Украине в 2014 году.

В киноленте утверждается, что Североатлантический альянс пытался организовать военную операцию на востоке Украины после катастрофы «Боинга».

Якобы под предлогом спасения обломков и тел организация собиралась перебросить 9 тыс. военных, которые разгромили бы ополченцев и дошли до Крыма. В фильме сообщили, что эту операцию тайно планировали США, Нидерланды, Австралия и другие страны-члены альянса, но отменили ее практически в последний момент.

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Крамник утверждает, что подобные рассуждения «предполагают отсутствие у слушателя знаний» о подготовке операций и возможностях стран. Он обратил внимание, что быстро доставить такой воинский контингент вместе с техникой в регион можно только по воздуху, а для этого нужны 200-300 транспортных самолетов и пассажирские воздушные суда.

Эксперт признал, что США могут сделать это и в одиночку, но тогда им придется задействовать абсолютно всю тяжелую транспортную авиацию: «Весь [состав], глобальный, от Гонолулу до Гонолулу». При этом помощь со стороны других стран увеличит число знающих о происходящем людей, а масштабные перемещения авиации заметят плейнспоттеры — авиалюбители, отслеживающие полеты.

«Когда подготовка перестает быть делом одной страны и становится совместной, на любой секретности можно ставить крест. Ни весной, ни летом 2014-го активность ВВС стран НАТО на деятельность подобных масштабов не была похожа ни в каком приближении», — подчеркнул Крамник.

В документальном фильме о трагедии малазийского «Боинга», потерпевшего крушение в Донбассе, полковник Мохамад Сакри, руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии после аварии, рассказал, что черными ящиками упавшего лайнера пытались завладеть США и Украина. Этот 28-минутный фильм появился на YouTube 20 июля.

Военный сообщил, что малайзийская сторона была вынуждена проводить секретную операцию, чтобы завладеть бортовыми самописцами.

По словам Сакри, чтобы попасть на место крушения первыми, пришлось под прикрытием ехать в Донбасс и договариваться с ополченцами. После этого к нему за ящиками якобы приходили агенты ФБР. То же самое он рассказал и про киевские власти, которые пытались заставить оставить самописцы им.

Интервью режиссеру также дал и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, по словам которого Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием, просто игнорирует его страну и ее данные. «Они на самом деле не смотрят на причины аварии и на то, кто нес ответственность, но уже решили, что это должна быть Россия. Мы не можем принять такое отношение», — подчеркнул он.

В фильме Макса фон дер Верффа, который проводит независимое расследование крушения лайнера, также говорится о редактировании Службой безопасности Украины записей переговоров, представленных как доказательства по делу. К таким выводам пришли и малайзийские эксперты, и немецкий специалист.

Фильм о версиях крушения «Боинга» ранее снимал и британский телеканал «Би-би-си-2». Лента «Кто сбил MH17?» была продемонстрирована в рамках программы The Conspiracy Files («Документы теории заговора») 3 мая 2016 года.

В описании к кинокартине отметили, что, несмотря на позицию официальных органов о причастности ополченцев к этой аварии, некоторые теории указывают на ответственность украинского правительства и «даже ЦРУ».

«С публикацией показаний свидетелей, спутниковых снимков, видеозаписей и свидетельств экспертов Conspiracy Files попытается отсортировать факты и вымысел.

В мире, где информационная война может быть столь же значительна, как бои на земле, фильм также проанализирует роль Кремля в поисках правды о тех, кто сбил [рейс] MH17»,

— подчеркнули в анонсе.

Малайзийский «Боинг», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года над Донецком. На его борту находились 298 человек — все они погибли. Ответственность за катастрофу Киев возложил на ополченцев, но они отвергли эти обвинения, обратив внимание, что не располагают средствами, позволяющими сбивать воздушные судна на такой высоте.

Расследование обстоятельств крушения проводит ССГ под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ. Следователи предполагают, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко сообщал, что Москва передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, подтверждающую, что злополучный «Бук» принадлежал Украине. Впрочем, следователи проигнорировали эту информацию.

МИД РФ назвал обвинения ССГ в причастности российской стороны к крушению малайзийского «Боинга» голословными и вызывающими сожаление.

Дипломаты называют расследование предвзятым и однобоким. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению лайнера.