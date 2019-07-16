«Новый захваченный танкер»: в США опять обвинили Иран

Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.

По ее сведениям, судно шло под флагом Панамы, а боевые катера Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) силой принудили экипаж направить корабль в территориальные воды Ирана.

Журналист уточнила, что это произошло в минувшие выходные, но реакции Абу-Даби до сих пор не поступало.

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По данным американской разведки, на которые ссылается Старр, контакта с командой установить не удалось, а последний раз, согласно карте, опубликованной в соцсетях, судно выходило на связь в районе одного из островов в Ормузском проливе.

Некоторые источники в Персидском заливе утверждают, что судно сломано и было отбуксировано Ираном. В США отмечают, что связи с экипажем нет, передают СМИ.

Это далеко не единственный подобный инцидент в Ормузском проливе. 11 июля CNN сообщил, что в этой акватории пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер.

Как сообщили источники телеканала, Иран якобы напал на британское судно, когда тот выходил из Персидского залива в Ормузский пролив. По информации СМИ, военные КСИР настигли корабль и призвали сменить курс, но почему-то не заметили британский фрегат, который сопровождал танкер

В ответ военный корабль потребовал от КСИР отступить и не мешать ему, сделал Ирану устное предупреждение и демонстрационно направил оружие. После этого, как сообщает CNN, они отступили.

Как утверждают на телеканале, у США есть видео с борта самолета, который пролетал над проливом во время инцидента. Власти Британии подтвердили, что их корабль действительно находился в том регионе и обеспечивал безопасность на море.

Иран, в свою очередь, отверг обвинения в создании помех в Ормузском проливе

и заявил, что если бы они действительно получили команду о захвате каких-либо судов, то это задание было бы исполнено незамедлительно.

Впрочем, несмотря на то что Тегеран открестился от этого инцидента, Вашингтон и его союзники все равно увидели в нем угрозу со стороны Ирана. США начали обсуждать с партнерами возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива, сообщил на слушаниях в американском сенате кандидат на пост объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли.

Как передают западные СМИ, Милли заявил, что Соединенные Штаты стараются создать коалицию, чтобы предоставлять военное морское сопровождение для коммерческих судов.

«Я думаю, что эта тема получит развитие в ближайшие пару недель», — отметил генерал. Он подчеркнул, что США играют крайне важную роль в обеспечении свободы навигации в Персидском заливе.

Председатель ОКНШ Джозеф Данфорд ранее также сообщал, что Вашингтон работает над формированием военной коалиции, чтобы защищать коммерческое судоходство у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений в мае и июне на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

В начале месяца на месте задержанного оказалось судно самого Ирана.

Рано утром 4 июля портовые службы Гибралтара при помощи британских морских пехотинцев задержали танкер Grace 1. Его команду заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза, заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо. Операцию начали по его приказу.

По информации властей Гибралтара, танкер перевозил сырую нефть на НПЗ «Банияс» в Сирии. Этот завод принадлежит компании, которая находится под санкциями Евросоюза. О действиях в отношении танкера и груза Пикардо проинформировал Еврокомиссию.

Санкции ЕС и США запрещают поставлять нефть и нефтепродукты режиму президента САР Башара Асада. Также запрещено закупать нефть у него. Весной этого года минфин США обнародовал списки судов, находящихся под подозрением Вашингтона в нарушении этих санкций. В списке оказались в том числе суда, которые ходят под российским флагом.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант 13 июля по итогам телефонных переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом заявил, что Лондон поможет освободить танкер Grace 1,

когда получит гарантии от Тегерана, что иранская сторона не будет отправлять его в первоначальный пункт назначения — в Сирию.

«Только что разговаривал с министром иностранных дел Ирана Зарифом. Конструктивный телефонный разговор. Я заверил его, что предметом нашего беспокойства было не происхождение нефти на танкере Grace 1, а место ее назначения. А также что Соединенное Королевство, после соответствующего процесса в судебных инстанциях Гибралтара, будет содействовать освобождению [танкера], если получит гарантии, что он не пойдет в Сирию», — написал Хант на своей странице в твиттере.

По его словам, Иран хочет урегулировать этот вопрос и не добивается эскалации.