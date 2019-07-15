«Нептун» атакует: как Киев хочет уничтожить Крымский мост

С помощью крылатых ракет «Нептун» Украина может уничтожить российские военные корабли любого класса в портах их базирования на Черном и Азовском море и «в течение нескольких минут снести» Крымский мост, заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

По его словам, для защиты от России в Черном и Азовском морях Киев смог быстро модернизировать ракетные системы С-125 и разработать собственный комплекс крылатых ракет.

«Комплексное решение этой проблемы (защиты от РФ с моря. — «Газета.Ru») — мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», созданный в сверхсжатые сроки. Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости, в течение нескольких минут, снести мост, которым так кичится Россия», — сказал Турчинов изданию LB.ua.

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«Нептун», которым гордится украинская армия, — это дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета (ПКР), предназначенная для уничтожения судов водоизмещением до 5 тыс. т. и наземных целей. Разработана конструкторским бюро «Луч». Серийным выпуском ракет этого типа будет заниматься государственное предприятие «ВИЗАР».

Ракета комплектуется турбореактивным двигателем МС-400, который представляет собой дальнейшее развитие двигательной установки ТРДД-50, используемой на советской противокорабельной ракете Х-35.

«Нептун» может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок. Предельная дальность его стрельбы — 300 км, масса осколочно-фугасной боевой части — 150 кг, маршевая скорость полета — 0,8-0,85 Мах.

Что касается реальной угрозы такого оружия, ранее «Газета.Ru» писала, что ракеты типа Х-35 и их аналоги, коими как раз являются «Нептуны», не обладают особенными техническими характеристиками и не способны атаковать корабль или отряд боевых кораблей с современными средствами ПВО.

Если говорить непосредственно о безопасности Крымского моста, то этому вопросу в России уделяется довольно много внимания, поскольку после его открытия 15 мая прошлого года президентом России Владимиром Путиным,

в адрес конструкции регулярно звучат угрозы из-за рубежа.

Военный эксперт Александр Артамонов в еженедельнике «Звезда» в конце мая написал, что возможная провокация Киева против Крымского моста с применением полученных от США кораблей может повлечь за собой широкомасштабные боевые действия.

Он имел в виду два списанных фрегата типа Oliver Hazard Perry, которые, по слова командующего ВМСУ Игоря Воронченко, американская сторона предложила Киеву.

«Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — пояснил эксперт.

Он отметил, что строители моста предусмотрели опасность тарана его опор и во избежание таких инцидентов установили специальные «палы» из железобетона, металлического шпунта и камней, поэтому «ни одно современное плавсредство не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб».

Безопасность Крымского моста от берега до берега, по его словам, обеспечивают пограничники и противодиверсионная группа Черноморского флота. С воздуха конструкцию непрерывно охраняют зенитные ракетные комплексы «Тор», «Панцирь», «Бук-М2» и С-400. Чтобы предотвратить угрозы с земли и моря, в Керченском проливе была сформирована отдельная морская бригада.

И все же противники Крымского моста не теряют надежды напасть на него. Эксперт напомнил об одном из самых нашумевших высказываний в адрес конструкции:

американский журналист Тим Роган заявлял, что Украина могла бы «разбомбить мост».

По мнению Артамонова, такое высказывание «очень воодушевило» украинских политиков.

В конце марта директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов также сообщал, что для охраны Крымского моста была сформирована специальная морская бригада Росгвардии. В ее распоряжении есть целый арсенал разнообразных средств для предотвращения любой диверсии — как морской, так и сухопутной.

Помимо росгвардейцев, Крымский мост также охраняют истребители Су-27 и противолодочный самолет Ил-38. Они регулярно патрулируют район вокруг моста.

Кроме того, мост охраняют корабли Черноморского флота и пограничной службы ФСБ России.

Более того, за переправой из Тамани в Крым следят с орбиты Земли — посредством спутника «Космос-К».

Решение о начале строительства моста было принято после референдума в Крыму в 2014 году, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию России. Он соединяет полуостров с материковой частью страны. Его длина составляет 19 км — это самый длинный мост в РФ. Его возведение началось в феврале 2016 года. Движение автомобилей по нему было открыто 16 мая прошлого года.