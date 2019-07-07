«Это нарушение»: Украина нашла российские подлодки

Украинские военные зафиксировали активность российских подлодок в Босфорском проливе, а также в Черном и Средиземном морях, сообщил представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе — начальник юридической службы Леонид Залюбовский. По его мнению, российская сторона нарушает конвенцию Монтре, передает «Укринформ».

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«Мы отмечаем активность подводных лодок Российской Федерации, которые под предлогом прохода в ремонт нарушают фактически конвенцию Монтре относительно прохода Босфорского пролива, за который отвечает Турция. И мы проинформировали МИД Украины о том, что видим определенные проблемы.

Фактически это является нарушением», — сказал Залюбовский украинским журналистам.

По его информации, украинское министерство иностранных дел направило запросы турецким властям, предоставив соответствующую информацию. Как передает издание, в докладе во время международной научной конференции по морскому праву Залюбовский обратил внимание на то, что военные Украины зафиксировали увеличение активности России в Средиземном и Черном морях.

«Согласно этой конвенции [Монтре] государства черноморского региона могут присылать свои подводные лодки за территорию Черного моря только с целью технического обслуживания. Но Российская Федерация под видом осуществления технического обслуживания делает фактически полноценное развертывание подводных лодок в Средиземном регионе», — отметил представитель Генштаба ВСУ. Он заявил, что это является «очевидным нарушением международного права».

Ранее сообщалось, что глава минобороны Украины Степан Полторак посетил международные учения Sea Breeze-2019 с целью проверки их проведения, передает РИА «Новости». Это военное мероприятие проходит с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря.

«Во время визита глава оборонного ведомства заслушал отчет командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирала Игоря Воронченко о ходе проведения международного военно-морского учения Sea Breeze-2019», — приводит агентство сообщение украинского военного ведомства.

В учениях принимают участие авиация и корабли стран НАТО — США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников, среди которых есть Украина и Грузия. Так, корабли Североатлантического альянса во время учений в Черном море «отточить мастерство» и попрактиковаться в совместной работе с союзниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на морское командование альянса.

При этом Украина, как отметили представители объединенных Военно-морских сил альянса, является «ценным партнером», хотя в НАТО не входит.

Недавно в черноморскую акваторию вошли несколько кораблей, за которыми следят российские военные. В частности, наблюдение ведется и за эсминцем ВМС США «Карни», сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Так, 5 июля, российское министерство обороны опубликовало в своем официальном твиттере видео. На кадрах видно, как вертолет и суда Черноморского флота следят за американским эсминцем, который принимает участие в международных военных учениях.

Продолжительность опубликованного ролика примерно 1,5 минуты. Снят он с вертолета так, что американский корабль видно с разных сторон, затем показаны российские суда различных типов.

В подписи к размещенному посту указывается, что корабли России контролируют действия техники НАТО, которая принимает участие в Sea Breeze-2019.

В МИД России в свою очередь отметили, что проведение украинско-американских учений — опасная идея. Дипломаты добавили, что будут относиться к ним соответствующим образом, передает РИА «Новости».

Между тем учения проходят полным ходом. Так, в пресс-службе министерства обороны Украины ранее сообщили, что украинские и американские морские пехотинцы провели боевые стрельбы.

«Стрельбу вели по определенным целям, которые находились на разном расстоянии от места размещения минометных батарей, из открытых и скрытых позиций. Задачи усложняли вводные руководства учений», — приводит агентство слова из сообщения.