Три армии: какой в России нужен парад

3 июля в честь 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в Минске состоялся впечатляющий по размаху и масштабам военный парад. Он, против обыкновения, начался с воздушной части.

Над столицей Белоруссии пролетели вертолеты и самолеты военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил республики и Воздушно-космических сил России. От ВКС РФ в воздушной части парада приняли участие все типы самолетов Дальней авиации — стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Затем торжественным маршем прошли 25 пеших парадных расчетов, и проехало 26 парадных расчетов военной техники. В этом году в белорусском параде приняли участие более 5 тыс. военнослужащих и более 280 единиц колесных и гусеничных машин. Кроме того, в параде были задействованы военнослужащие из восьми государств — знаменные группы вооруженных сил Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Реклама

Наконец, парад украсили три парадных расчета женщин-военнослужащих: один от МВД и два от вооруженных сил Белоруссии.

Вместе с тем не будет большим преувеличением сказать, что минский парад имеет много общего с военным парадом на Красной площади и, по сути, каких-либо принципиальных отличий от последнего не имеет.

Нет традиции: как прошел парад в США

Как известно, план провести военный парад в столице США родился у президента США два года назад, когда Дональд Трамп посетил Францию. Позднее, встретив Эммануэля Макрона в ООН, он будто бы пошутил, что Пентагону придется переплюнуть французский парад в День взятия Бастилии, в котором участвуют почти 9 тыс. военнослужащих и сотни единиц техники. При этом Трамп назвал французский парад «лучшим парадом, который он видел в своей жизни».

Однако первую попытку провести военный парад в американской столице следует признать, мягко говоря, не вполне удачной. В этом году в День независимости в США ограничились только воздушной частью военного парада, и разве что подвезли на трейлерах для показа широкой публике несколько боевых бронированных машин, включая два основных боевых танка «Абрамс».

В подобной неудаче нет ничего удивительного. Надо отметить, что в США полностью отсутствуют какие-либо традиции в подготовке и проведении подобных мероприятий. И во многом это объясняется сугубо объективными причинами. К примеру, до Первой Мировой войны в США в принципе не было армии. Не будет большим преувеличением сказать, что не было у американцев армии и перед Второй Мировой. Соответственно, каких-либо значимых воинских ритуалов и церемониалов, достойных подражания, в американской армии так и не сложилось.

Начнем с того, что без печатного строевого шага довольно трудно представить себе настоящий военный парад, который можно было бы охарактеризовать всего двумя словами — строгость и красота. Впервые печатный шаг был введен в Пруссии королем Фридрихом II Великим.

В России аналогичный строевой шаг принят императором Павлом I, который при очередном реформировании российской армии взял его за образец. Это наследие императора живо в современной российской армии и поныне.

Иными словами, печатный шаг парадных батальонов на Красной площади, как бы это ни парадоксально звучало, имеет ярко выраженные немецкие корни.

Однако в армиях других западноевропейских государств прусский парадный шаг так и не укоренился. К примеру, очень своеобразный строевой шаг присутствует в вооруженных силах Великобритании. Да и в армии США принято нечто подобное.

Однако если нет красивого строевого шага и нет укоренившихся традиций в подготовке и проведения торжественных маршей, то и военные парады в этом случае выглядят откровенно карикатурными. Наиболее яркий пример — военный парад в столице Эстонии в честь Дня независимости в феврале 2018 года, в котором приняли участие почти все представители вооруженных сил государств-участников НАТО.

Даже самый лучший европейский военный парад — французский в День взятия Бастилии, проходящий на Елисейских полях в Париже, и то временами напоминает костюмированное шоу.

К примеру, во время прохождения войск далеко не все бойцы и офицеры вооруженных сил Франции маршируют в едином темпе. Для большинства войсковых частей установлен ритм 120 шагов в минуту. Это темп таких маршей, как «Марсельеза» и «Полк Самбры-и-Мааса». Альпийские стрелки и егеря маршируют быстрее — в темпе 130 шагов в минуту (ритм песни Sidi Brahim). Наконец, Иностранный легион, завершающий парад на Елисейских полях, движется в темпе 88 шагов в минуту (ритм гимна легиона — Le Boudin).

Что касается США, то что-то совершенно новое в подготовке и проведении военного парада американцам изобрести вряд ли удастся, даже если они всерьез возьмутся за реализацию замыслов Трампа на практике в ближайшем будущем. В любом случае придется ориентироваться на какие-либо исторические примеры и страны. И сколько бы в Вашингтоне не ломали голову, ничего революционного по сравнению с древнеримским церемониалом триумфа придумать у них не получится.

Парад возрожденной армии

Что же касается военного парада на Красной площади, то нет никаких сомнений, что в 2019 году он пройдет по уже устоявшейся схеме и будет представлять собой необычайно масштабное и красочное зрелище. Однако нуждается ли она в каких-либо усовершенствованиях и модернизациях после празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне — вопрос особый.

Вполне возможно, в будущем некоторую трансформацию торжественного марша на главной площади России стоит ожидать, ведь с каждым годом этот праздник, несмотря на его неоценимое всемирно-историческое значение, все более и более будет принадлежать сугубо истории.

К тому же, несмотря на всю его красоту, торжественность и зрелищность, сегодня военный парад на Красной площади обозначает только часть истории нашего государства и его Вооруженных сил — советский период. Это не хорошо и не плохо. На данном этапе, как говорится, это объективная реальность и необходимость.

Но армия и флот России появились далеко не в 1918 году и даже война 1941-1945 годов — вовсе не единственная в истории страны. И вполне возможно, что со временем (разумеется, далеко не сразу, в настоящее время на это просто нет общественного запроса), главный парад государства будет проводиться в честь всех побед российской армии.

К примеру, вспомним только об одном полке — лейб-гвардии Павловском. В ходе Фридландского сражения 2 июня 1807 года Павловский полк, прикрывавший собой отступление левого фланга армии, проявил чудеса храбрости и героизма, чем заслужил награду особо рода. Император Александр I своим указом от 20 января 1808 года повелел павловцам носить шапки-гренадерки в том виде, в каком они вышли из Фридландской битвы.

«За отличное мужество, храбрость и неустрашимость в сражениях с французами 1806 и 1807 годов в почесть полка, состоящие в нем шапки оставить в том виде, в каком он сошел с поля сражения», — гласил рескрипт императора.

13 ноября 1808 года было высочайше велено вычеканить «на простреленных шапках имена тех нижних чинов, кои вынесли их с собою с поля сражения для сохранения навсегда памяти сих заслуженных воинов».

Латунные налобники гренадерских шапок, пробитые вражеским пулями в этой битве, с тех пор носились павловцами и с гордостью передавались преемникам. Эта традиция дожила до самого конца существования русской императорской гвардии, а Александр Пушкин в своей поэме «Медный всадник» посвятил этой традиции восторженные строки: «Лоскутья сих знамен победных, Сиянье шапок этих медных, Насквозь простреленных в бою».

А за оказанное мужество и храбрость в Отечественной войне 1812 года полк получил исключительное право проходить при церемониальном марше с ружьями «на руку».

Или же вспомним еще один из полков русской императорской армии — 81-й Апшеронский пехотный. В память о Кунерсдорфском сражении 12 августа 1759 года, в котором полк сражался «по колено в крови», солдатам и офицерам части было присвоено особое право — носить сапоги с красными отворотами.

Подобные полки, в целом, в русской императорской армии можно перечислять десятками.

Поэтому рано или поздно, вполне вероятно, на Красную площадь выйдет возрожденная российская армия во всем ее величии и красоте. И парад, возможно, будет состоять, по меньшей мере, из трех частей.

Вначале пройдут возрожденные гвардейские полки в форме русской императорской армии (вполне возможно, что в форме образца 1911 года). Затем на Красную площадь выйдут части и соединения советской гвардии в форме образца 1943 года. Замыкать торжественное шествие будут полки и дивизии в современной форме российской армии. Причем для каждого полка будет пошита только своя, особо парадная форма одежды.

А перед каждой из трех парадных колонн в таком случае должна непременно проследовать своя знаменная группа.

Перед возрожденными полками русской императорской армии — знамена частей и соединений, участвующих во взятии Измаила, в сражениях при Гросс-Кунерсдорфе, Кагуле, Рымнике, Швейцарском походе Александра Суворова, Бородино.

Перед полками гвардии советской — знамена частей, участвующих в боях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, во взятии Берлина.

И даже у современной российской армии уже немало боевых отличий, которыми можно только гордиться.

Военный парад на Красной площади, без всякого преувеличения, является нашим национальным достоянием, традиции которого необходимо не только беречь, но и разумно приумножать.

Безусловно, у той же американской армии есть победы, которыми можно гордиться. Но даже при всем богатстве воображения американцам вряд ли удастся когда-либо превзойти военный парад, набросок сценария которого в самом общем виде приведен в этом материале.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).