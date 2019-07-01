«Ушли в никуда»: генералы Росгвардии подали в отставку

Первый замглавы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении. Об этом сообщает газета «Коммерсант» с ссылкой на источники.

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Меликов — видная медийная фигура, он обладал самыми широкими полномочиями из всех семи заместителей Виктора Золотова, отмечает издание.

Однако согласно новому перераспределению обязанностей, в подчинении генерала остались лишь войсковой спецназ, дивизия оперативного назначения имени Дзержинского и авиационные подразделения Росгвардии.

Источники предполагают, что причиной рапорта об увольнении Меликова могло послужить это «урезание» полномочий, передает НСН.

Кроме того, в отставку ушел заместитель по вопросам тыла Росгвардии Сергей Милейко. Ранее он вместе с Меликовым работал в постпредстве президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

По другой версии, у ревизоров возникли вопросы к работе тыла Росгвардии. Генерал Меликов пытался защитить своего экс-заместителя по СКФО, но после неудачного заступничества решил подать в отставку.

Отмечается, что оба генерала «ушли в никуда», однако другие федеральные ведомства могут использовать их опыт.

Источник «Интерфакса» сообщил, что Росгвардию может покинуть еще один заместитель Золотова — генерал-полковник Сергей Захаркин.

Кроме того, агентству стало известно, что ранее начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов также покинул свой пост. «Веденов ушел уже месяц назад по достижению максимального срока службы», — заявил источник.

«Причина ухода Меликова лежит в несколько другой плоскости. Вообще, нет никакой единой системы, просто все так совпало», — добавил он.

Генерал Сергей Меликов на службе с 1986 года. Принимал участие в Первой чеченской войне, с 1996 года имеет право носить краповый берет. После войны Меликов командовал дивизией, а в 2011 году стал командующим Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористический операций на территории СКФО.

В 2014 году Меликова назначили на должность первого замначальника главного штаба внутренних войск МВД России. Тогда же он был назначен полномочным представителем президента России в СКФО и включен в Совбез РФ. В Росгвардию генерал пришел в 2016 году, сообщает ФАН.

В 2017 году Меликова прочили на пост главы Дагестана — ходили слухи, что генерала-лезгина готовили к этой должности на посту полпреда в СКФО.

Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов.

«Его (Сергея Меликова — «Газета.Ru») работа на посту полпреда позволила ближе ознакомиться с республикой и понять глубину ее проблем. Кремль целенаправленно проводит во главы республик Северного Кавказа генералов, сделавших карьеру на федеральном уровне», — заявил он.

В марте 2019 года генерал Меликов заявил, что Росгвардия стремится быть открытой к обществу, передает РИА «Новости». Он также выступил в защиту своих подчиненных, опротестовав их демонизацию в СМИ.

«Образ воина национальной гвардии — это не образ некого монстра с резиновой палкой, беснующегося на каких-то мероприятиях. Это, прежде всего, те люди, которые при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию в границах закона, не допустить перерастания акций в какие-то волнения», — подчеркнул замглавы ведомства.

Росгвардия была создана 5 апреля 2016 года в соответствии с указом президента Владимира Путина о преобразовании внутренних войск МВД в Национальную гвардию, подчиняющуюся непосредственно главе государства.

В новую федеральную службу из системы МВД перешли структуры вневедомственной охраны ФГУП «Охрана», подразделения, осуществляющие контроль в сфере частной охранной деятельности, специальные отряды быстрого реагирования (СОБР), ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. Возглавил новое силовое ведомство бывший телохранитель Владимира Путина Виктор Золотов.