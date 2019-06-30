«Продавать не будем»: в России начали производить С-500

Зенитные ракетные комплексы С-500 начали производить в России. Об этом он заявил в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» на канале «Россия 1».

«Создается новое современное оружие. У нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Это более современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще не стоит на вооружении», – сообщил глава госкорпорации.

Он добавил, что дальность действия С-500 превосходит аналогичный показатель у предшествующей ракетной установки — С-400. По словам Чемезова, ЗРК С-500 «поступят в войска в ближайшее время».

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Вице-премьер России Юрий Борисов ранее рассказал, что успешные испытания ЗРК С-500 позволят начать ее поставки в войска раньше, чем Минобороны планировало изначально. Он добавил, что сейчас поэтапно изучаются возможности новых ракет, аналогов которым в мире нет.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что С-500 начнут поставлять в Вооруженные силы России к 2020 году. При этом западные СМИ отмечают, что дальность действия ЗРК превосходит С-400 на 80 км.

Чемезов также подчеркнул, что в ближайшее время Россия не намерена продавать другим странам новейшее оружие, в том числе — и ракеты.

«Это ракетные комплексы. Президент же рассказывал про новое современное вооружение, которое мы имеем. Конечно, пока мы его продавать никогда и никому не будем. Может быть, когда-то и будем, но ближайшее время вряд ли», — подчеркнул глава «Ростеха». Зарубежные партнеры, по его словам, за новым российским оружием пока не обращались.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружения» Андрей Фролов заявил ранее об «уязвимости» в новейших российских зенитных ракетных комплексах С-500.

По его словам, ЗРК якобы могут легко уничтожить, если их не прикрыть системами малой и средней дальности. Он также добавил, что С-500, в частности, будут предназначаться для уничтожения спутников и ракет. Фролов подчеркнул, что в настоящее время характеристики новейших ЗРК неизвестны.

Предшественница С-500, зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» — популярный товар на мировом рынке вооружений. На данный момент контракты на поставку С-400 из России заключили Китай, Индия и Турция.

В отношении КНР Соединенные Штаты ввели санкции в 2015 году — после договора с Китаем о покупке С-400.

Как сообщает ФАН, ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт рассказала, что Вашингтон может ввести ограничительные меры против государств по всему миру за покупку у Москвы ЗРК С-400. Она уточнила, что США против покупки ракетных вооружений у России.

Журналисты спросили, могут ли США ввести санкции за приобретение комплексов в отношении стран, кроме Турции. Науэрт ответила, что покупка вооружения «может спровоцировать санкции по всему миру».

Москва и Анкара договорились о поставках двух батарей ЗРК С-400 зимой 2017 года. Как сообщает НСН, турецкие военные отправлены на обучение в Россию. Военно-техническое сотрудничество между странами для создания производства С-400 в Турции также будет налажено в кратчайшие сроки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдогaн вновь подчеркнул, что турецкая сторона не будет откaзывaться от покупки у России С-400. «Россия в рaмкaх сделки предостaвилa нaм рaзличные послaбления и выдaлa кредит с тaкими процентaми, которых не существует нa междунaродном рынке», — подчеркнул президент Турции.

С-400 превосходит зарубежные аналоги по тактическим характеристикам — если сравнивать с аналогичными комплексами из Франции и Соединенных Штатов. Российский комплекс способен поражать до 12 целей одновременно. Одно из главных конструктивных отличий С-400 от С-300 — это возможность сбивать самолеты и беспилотники, летящие со скоростью выше гиперзвуковой.

Индия стала третьим по счету зарубежным покупателем «Триумфов». В Нью-Дели подчеркнули, что также купили у России зенитно-ракетный комплекс, вопреки угрозе США ввести против Индии новые санкции.