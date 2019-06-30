Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море

Американский эсминец Carney утром в воскресенье, 30 июня, вошел в акваторию Черного моря – корабль будет участвовать в украино-американских учениях Sea Breeze 2019. Сейчас в Черном море также находится другой эсминец военно-морских сил США класса Arleigh Burke – Ross.

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USS Carney среди прочего имеет на борту две многофункциональных боевых системы управления Aegis, а также 29 носовых и 61 кормовую ячейку для ракет, в том числе – способных нести ядерные боезаряды. Корабль также оснащен зенитной артиллерией, противолодочным и минно-торпедным вооружением.

В сообщении командования Шестого флота ВМС США указано, что нахождение американских кораблей в составе международного контингента призвано «повысить региональную стабильность» в Черном море. Учения пройдут с 1 по 12 июля.

Всего в маневрах примут участие 19 стран: Болгария, Канада, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Турция, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты. Также, в учениях участвуют 32 корабля, 24 самолета и более 3000 военнослужащих. Штаб руководства учений будет находиться в Одессе.

Стоит отметить, что, согласно положениям Конвенции Монтрё о статусе проливов, подписанной еще в 1936 году, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.

Двумя днями ранее

британский сторожевой корабль HMS Forth сопроводил патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» в проливе Ла-Манш,

сообщила газета Daily Star. По информации издания, в этот момент HMS Forth поддерживали самолеты британских Военно-морских сил.

«Это обычное дело для королевских ВМС, которые всегда готовы отреагировать на появление любых кораблей в зоне интересов Великобритании», — пояснил старший помощник командира HMS Forth Самюэль Филдс.

Незадолго до этого в отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили, что патрульный корабль «Василий Быков» впервые проходит через пролив Ла-Манш и направляется в Санкт-Петербург. Там он будет принимать участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ. Этот дальний поход — первый для экипажа и корабля после его приема в состав ЧФ.

Чуть ранее стало известно, что Грузия намерена усилить сотрудничество с НАТО в Черном море. Об этом сообщалось после встречи в Италии главы минобороны Грузии Левана Изория и командующего объединенными морскими силами НАТО и американскими морскими силами в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго. Они обсуждали партнерство и перспективы сотрудничества.

«Мы усилим наше сотрудничество для упрочения безопасности в регионе Черного моря», — заявил Изория.

В середине нынешнего месяца материальную поддержку Украине на сумму почти в $700 млн одобрила палата представителей США. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне.

«Палата представителей конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Госдепартамента, агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год», — отмечается в сообщении украинской дипмиссии.

Военное министерство США выделит на национальную безопасность Украины порядка $250 млн.

Из этой суммы около $50 млн Пентагон потратит на поставки Киеву летальных оборонительных вооружений.

В рамках программы «Международное военное финансирование» Госдеп и агентство США по международному развитию потратят на Украину еще $445,7 млн. Теперь законопроекты должен одобрить сенат США, после чего их отправят на подпись американскому президенту Дональду Трампу.

Чуть ранее сообщалось, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 будут контролировать воздушную обстановку над Черным мoрем на фоне масштабных учений НАТО, проходящих на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы – об этом рассказывал начальник пресс-службы Южного вoенного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

«Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС России совершили перелет на oдин из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае. После дозаправки топливом экипажи А-50 приступили к выполнению задач по контролю радиолокационной обстановки в воздушном пространстве в зоне границы РФ над черноморским побережьем Крыма и Кубани», — отметил военный.

По словам Астафьева, в воздушном прoстранстве над нейтральными водами Черного моря самолет ДРЛО А-50 ВКС России сопровождают истребители Су-27СМ3 объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) ЮВО, передает НСН.

Контроль обстановки воздушными средствами дальнего обнаружения, как пояснил начальник пресс-службы ЮВО, позволит не допустить возможных инцидентов с гражданскими кораблями и воздушными судами, если они случайно окажутся в зоне учений вооруженных сил стран НАТО.

В середине прошлого месяца на территории Болгарии, Румынии и Хорватии под командованием Сухопутных сил США в Европе прошли учения НАТО Swift Response 2019, передает ФАН. Кроме хозяев в них участвовали подразделения США, Канады, Франции, Италии, Голландии, Германии, Великобритании и Испании — общей численностью 5600 человек. Из них 1495 человек — воздушные десантники.

Хотя представители США постоянно утверждают, что их войска находятся в европейских странах исключительно с целью защиты последних, на учениях отрабатывались наступательные действия американских войск. Как было официально объявлено, целью учений является «демонстрация стратегического использования воздушно-переносимых сил высокой степени готовности — Global Response Force».