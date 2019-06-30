Трамп уединился с Ким Чен Ыном на территории КНДР. LIVE

После столкновения с северокорейцами на теле нового пресс-секретаря Трампа можно увидеть несколько синяков, сообщает CNN. Якобы Стефани Гришем пыталась защитить американских журналистов, с которыми грубо обращались на территории КНДР.
Трамп и Ким Чен Ын уединились, наконец, для беседы с глазу на глаз.
Трамп пригласил Ким Чен Ына в Белый дом.
На территории Северной Кореи также замечены Иванка Трамп и Джаред Кушнер.
Но уединения не получилось. Трамп и Ким Чен Ын пригласили к себе прессу. Трамп начал привычно высказывать негатив относительно работы СМИ.
Трамп и Ким Чен Ын уединились для беседы.
Трамп зашел на территорию КНДР, став первым действующим президентом США, оказавшимся на территории Северной Кореи.
Трамп и Ким Чен Ын пожали руки в демилитаризованной зоне.
Есть предположение, что по приглашению Ким Чен Ына Трамп может даже зайти на территорию КНДР.
Трамп выступил в диалог с военными США и Южной Кореи, заявив им, что уже «через 4 минуты должен встретиться с Ким Чен Ыном».
Президент США Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону, где он должен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.