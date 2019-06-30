Трамп уединился с Ким Чен Ыном на территории КНДР. LIVE

Трамп вступил на территорию Северной Кореи. ОНЛАЙН

Президент США Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону, где он должен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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10:28

После столкновения с северокорейцами на теле нового пресс-секретаря Трампа можно увидеть несколько синяков, сообщает CNN. Якобы Стефани Гришем пыталась защитить американских журналистов, с которыми грубо обращались на территории КНДР.

10:22

Трамп и Ким Чен Ын уединились, наконец, для беседы с глазу на глаз.

10:17

Трамп пригласил Ким Чен Ына в Белый дом.

10:10

На территории Северной Кореи также замечены Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

10:05

Но уединения не получилось. Трамп и Ким Чен Ын пригласили к себе прессу. Трамп начал привычно высказывать негатив относительно работы СМИ.

10:00

Трамп и Ким Чен Ын уединились для беседы.

09:52

Трамп зашел на территорию КНДР, став первым действующим президентом США, оказавшимся на территории Северной Кореи.

09:48

Трамп и Ким Чен Ын пожали руки в демилитаризованной зоне.

09:40

Есть предположение, что по приглашению Ким Чен Ына Трамп может даже зайти на территорию КНДР.

09:30

Трамп выступил в диалог с военными США и Южной Кореи, заявив им, что уже «через 4 минуты должен встретиться с Ким Чен Ыном».

09:25

Президент США Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону, где он должен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.