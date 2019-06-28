Запрет на F-35: США оставили Турцию без самолетов

Американский сенат одобрил проект американского военного бюджета на 2020-й финансовый год, который начнется в США 1 октября 2019 года. Документ предусматривает очередное продление действия ограничений на двустороннее военное сотрудничество между странами, «пока не будут соблюдены определенные условия». Трансляцию заседания верхней палаты законодательного органа вел телеканал C-Span.

В проекте, в частности, содержится запрет на передачу Турции истребителей пятого поколения F-35 и соответствующих технологий.

Исключение из этого ограничения может быть сделано только в том случае, если министр обороны и госсекретарь представят конгрессу доказательства, что турецкое правительство не получает российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С–400. Также парламент должен получить «надежные гарантии» того, что Анкара не будет получать эти системы в будущем.

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Документ поддержали 86 сенаторов, восемь — выступили против. Теперь сенаторы и члены палаты представителей, у которых есть свой вариант бюджета, должны будут выработать совместную его версию, после чего он поступит на подпись главе государства.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал Nikkei Asian Review, что его американский коллега Дональд Трамп понимает мотивы покупки Анкарой ЗРК С-400 «Триумф» у России.

Лидер турецкого государства также назвал неприемлемой угрозу администрации Трампа отменить поставки истребителей F-35. «Мы уже заплатили им $1,25 млрд за проект F-35», — подчеркнул Эрдоган. Он предупредил, что потребует выплатить их в случае срыва контракта.

Незадолго до этого он уже сообщал о решимости турецкой стороны сохранить договор с Россией на поставку С-400. Президент подтвердил, что российские ЗРК будут поставлены в июле.

«Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело. Они будут поставлены в следующем месяце», — приводил слова главы государства турецкий телеканал NTV.

Эрдоган собирается встретиться и решить эту проблему с Трампом на саммите G20 в японской Осаке, который проходит с 28 по 29 июня. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к этому вопросу, такое же намерение есть и у самого американского лидера.

Именно поэтому, по данным агентства, Трамп и медлит с введением трех дополнительных пакетов санкций в отношении Турции за покупку С-400. Как сообщили в издании, этот вопрос сейчас рассматривается в Белом доме.

Собеседники агентства отметили, что США решили не ограничиваться только отказом продавать Турции американские истребители F-35. Особенно жаркие дискуссии по этому поводу ведутся в Совете национальной безопасности США, в Госдепе и министерстве финансов страны. Санкции предлагают ввести против турецких оборонных компаний с целью «покалечить и без того проблемную турецкую экономику».

По словам источников Bloomberg, ограничительные меры могут ввести уже в июле. Такую меру поддерживают обе партии в конгрессе.

И все же основные санкции будут распространяться, в первую очередь, на участие Турции в проекте по созданию истребителей F-35. Они уже начинают вступать в силу. Официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс 11 июня сообщил агентству Reuters, что летчики из Турции, которые обучались навыкам пилотирования этих бомбардировщиков на авиабазе «Люк» в США, прекратили тренировочные полеты.

«Министерству известно, что турецкие летчики на авиабазе «Люк» не летают. Мы продолжим тесно работать с нашими турецкими союзниками по прекращению их участия в программах, связанных с F-35, если политика Турции не изменится», — пояснил он.

Турция подписала с Россией соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд: половину этой суммы покроет российский кредит.

В США и НАТО опасаются, что появление на вооружении Анкары С-400 поставит под угрозу F-35, поскольку тогда радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Впрочем, турецкую сторону санкции не пугают. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае отказа США от поставок F-35 Анкара сможет закупить истребители у других стран.

«Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран», — подчеркнул он.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 способен нести ядерные боеголовки. Он был создан по технологии снижения заметности. В проекте по его производству, кроме США, участвуют Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция.