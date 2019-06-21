Конец «Запорожья»: Украина останется без подводного флота

Доставшаяся России от военно-морских сил Украины дизель-электрическая подводная лодка проекта 641 «Запорожье» будет утилизирована – тендер на соответствующие услуги объявило Министерство обороны РФ. Субмарина осталась в Крыму после вхождения полуострова в состав России, передает РИА «Новости».

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Двумя месяцами ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота теперь в ближайшее время начнут ремонтировать на «Севморзаводе» в Севастополе – предприятие до 2014 года принадлежало бывшему президенту Украины Петру Порошенко, передает ФАН.

По словам директора «Севморзавода» Владимира Баженова, предприятие будет модернизировано и технически перевооружено. В течение года корабли ЧФ «встанут в доки».

Завод площадью 53 га имеет два сухих дока, специализированные цеха по ремонту корабельных корпусов и изготовлению корпусных конструкций. Кроме того, на «Севморзаводе» можно производить судовое оборудование и трубопроводы.

Порошенко владел 89% акциями «Севморзавода», но в 2015 году губернатор Севастополя Сергей Меняйло национализировал предприятие,

сделав его городской собственностью. Завод стал частью концерна «Звездочка», передает НСН.

В конце зимы 2018 года завод был передан в федеральную собственность. «Севморзавод» стал частью оборонно-промышленного комплекса РФ. Порошенко возмутился произошедшим и отказался считать национализацию предприятия законной.

В январе прошлого года президент России Владимир Путин на неформальной встрече с руководителями крупнейших российских СМИ заявил о намерении передать Украине технику из Крыма.

«В свое время – в 2014 году – мы даже начали передачу военного имущества и техники. Несколько эшелонов было направлено из Крыма на Украину. И украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники с полуострова. Пользуясь случаем, хочу сказать: мы готовы продолжить этот процесс. Готовы передать военные корабли Украине, которые еще есть в Крыму, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — указал российский лидер.

Путин подчеркнул готовность российской стороны содействовать перемещению техники на территорию Украины.

«Правда, техника находится в плачевном состоянии. Но это не наше дело. Она в таком состоянии практически и была. За эти годы она никем не обслуживалась.

Но все-таки речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и заберут их. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку судов в Одессу», — сказал президент России.

В заключение Путин упомянул, что

в Крыму есть и оставшийся с украинских времен солидный боезапас, но он – по данным российских оружейных экспертов – транспортировке не подлежит, ввиду опасности детонации.

Снаряды подлежат утилизации на месте. Российский лидер выразил готовность пригласить украинских военных в Крым для участия в утилизации боеприпасов.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что передавать Киеву оставленные в Крыму ВСУ и ВМСУ оружие и технику Россия начала еще весной 2014 года. Однако этот процесс остановился после начала военной операции против ополченцев Донбасс, когда власти Украины «назвали террористами тех, кто никогда на них не нападал».

В ответ Киев потребовал от Москвы отремонтировать все суда, а затем передать их Украине. В России заявление Киева назвали «мечтательным бредом».

Сейчас на территории Крыма остается около двух десятков единиц военной техники, принадлежащей ВСУ. В их числе — несколько БМП, бронетранспортеров, танков Т-64 и дивизион одной из старых версий ЗРК С-300.

Кроме того, в ангарах крымских аэродромов находятся семь истребителей МиГ-29, два учебно-боевых истребителя МиГ-29УБ и три учебно-боевых самолета Л-39М1. Также в крымских портах остаются 17 судов обеспечения и боевых кораблей украинских ВМС.

В марте 2014 года – после вхождения Крыма в состав России — российская сторона приступила к инвентаризации оставленной военной техники и обеспечила должную охрану всей военной инфраструктуры Крымского полуострова для исключения возможных хищений и мародерства, сообщает портал TopWar.