На борту были люди: Иран пощадил самолет США

Иран не стал сбивать американский патрульный самолет P8, летевший рядом со сбитым беспилотником США, который нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщил командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде, передает РИА «Новости».

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«Вместе с американским беспилотником был американский самолет P8, на борту которого находилось 35 человек. Этот самолет также нарушил наши воздушные границы. Мы могли его сбить, но не сделали этого, поскольку, сбив беспилотник, сделали предупреждение американским террористическим силам», — сказал Хаджизаде.

О том, что иранские военные сбили беспилотник Соединенных Штатов, сообщили в четверг, 20 июня, в КСИР. Произошел инцидент у входа в Персидский залив на юге страны. В Иране посчитали, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны. Однако американские власти уверены, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США в международном пространстве.

Кроме того, военнослужащие Ирана сообщили о том, что предупреждали беспилотник о том, что он будет сбит.

«Последнее предупреждение разведывательному беспилотнику США силы противовоздушной обороны Ирана сделали в 3.55, однако, поскольку они проигнорировали их, беспилотник был сбит в 4.05 (по местному времени)», — приводит слова командующего воздушно-космическими силами КСИР агентство Tasnim.

Ранее иранские СМИ — агентством Tasnim и телерадиокорпарацией IRIB — опубликовали снимки обломков подбитого беспилотника, демонстрация которых прошла в Тегеране, передает РИА «Новости».

«Некоторые части корпуса этого беспилотника были разбросаны в водах побережья Кухе Мубарак, тяжелые обломки утонули », — сказал Али Хаджизаде.

Кроме того, он выразил также мнение, что эти части летательного аппарата являются доказательством того, что беспилотник США нарушил воздушное пространство Ирана.

Между тем американский лидер Дональд Трамп заявил, что этот инцидент — «очень большая ошибка Ирана». Однако позднее он предположил, что кто-то принял это решение по ошибке, и заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего.

Кроме того, президент США рассказал ранее о своей первоначальной реакции на уничтожение американского беспилотника военными Ирана.

«Мы были полностью готовы к возмездию — по трем различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. Сто пятьдесят человек, сэр, ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил», — написал Трамп в своем твиттере.

Он отметил также, что американские вооруженные силы «с большим отрывом лучшие в мире», и он «не торопится». В заключение глава Соединенных штатов добавил, что Иран «никогда не сможет получить ядерное оружие против США и мира».

В то же время министр обороны Ирана Амир Хатами сообщил агентству ILNA, что считает, что направление беспилотника в Иран давлением со стороны Вашингтона.

«Америка своими провокационными действиями, в том числе отправкой разведывательного беспилотника в Иран, войск, и военного оборудования в регион, продолжает психологическую войну и через средства массовой информации пытается оказать максимально возможное давление на Иран в рамках стратегии «давление — переговоры», — выразил мнение иранский министр.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп в своем послании Ирану заявил о том, что хочет переговоров, а не войны.

«В своем послании Трамп заявил, что он против войны с Ираном и хочет устроить переговоры с Тегераном о различных вопросах... он дал немного времени, чтобы получить наш ответ, но немедленный ответ Ирана заключался в том, что решать по поводу этого вопроса будет верховный лидер (Али) Хаменеи», — сказал источник агентства, имя которого не называется.

В то же время в России считают, что американские власти намеренно обостряют обстановку в регионе Персидского залива.

«США провоцируют ситуацию, подталкивают ее к сталкиванию в пропасть открытого конфликта», — сказал замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

Отношения Вашингтона и Тегерана ухудшились после того, как 13 июня были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. Инцидент произошел в Оманском заливе. Тогда США обвинили в произошедшем Иран и предупредили, что будут защищать свободу судоходства в регионе. Между тем в Иране заявили, что сами обеспокоены случившимся и напомнили, что помогали со спасением моряков, передает РИА «Новости».