«Они могут поплатиться»: США ответят Ирану за сбитый дрон

Иран совершил серьезную ошибку, сбив американский беспилотник, и может за это поплатиться – заявил президент США Дональд Трамп.

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«Иран сделал очень большую ошибку», — сказал американский лидер.

На вопрос о том, возможна ли военная операция США против Ирана, глава Белого дома ответил: «Скоро узнаете. Очевидно, мы не будем много говорить», передает ФАН.

Ранее Тегеран заявил, что невооруженный беспилотник Global Hawk выполнял шпионскую миссию над территорией Ирана, но Вашингтон заявил, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР), который является частью вооруженных сил Ирана, уверяют, что сбили американский беспилотник в южной части страны у входа в Персидский залив.

Кроме того, в КСИР отметили, что беспилотник Соединенных Штатов летел с выключенным оборудованием для опознавания. Как отмечает Иран, дрон хотел скрытно достичь иранского порта Чабахар, расположенного на юго-востоке страны.

В этот же день – в четверг, 20 июня, президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что применение США военной силы против Ирана приведет к катастрофе, передает НСН.

«Это было бы катастрофой для региона как минимум»,

— сказал российский лидер.

Он отметил, что всплеск насилия привел бы к увеличению числа беженцев. Глава государства, что «очень трудно просчитать» последствия в случае применения военной силы.

Вместе с тем, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что у США нет желания вступать в войну с Ираном даже после того, как Тегеран сбил американский военный беспилотник.

«Я думаю, что это опасная ситуация. Мы должны быть сильными и стратегически мудрыми в том, как мы защищаем свои интересы. Но мы также не можем быть безрассудными в том, что мы делаем. Я не думаю, что президент хочет войны. У нас нет желания идти на войну», — сказала политик.

В настоящее время озвучиваются версии о возможности нанесения ограниченного ракетно-авиационного удара со стороны США и их ближайших союзников по ядерным объектам Ирана. И что якобы на самом деле все этим и ограничится.

Теоретически ядерные объекты Ирана можно уничтожить ракетно-авиационными ударами. Проблема заключается в том, что Тегеран, несомненно, будет отвечать, причем ракетными ударами как по американским военным базам в регионе, так и по государствам-союзникам Вашингтона. Это может взорвать весь Ближний и Средний Восток.

То есть ограниченными ракетно-авиационными ударами со стороны США дело явно не закончится. Все это может привести к большой войне. А вооруженные силы Ирана достаточно многочисленны — армия, Корпус стражей исламской революции, иранское ополчение «Басидж». То есть

США придется проводить полномасштабную общевойсковую операцию.

Насколько они готовы к этому — вопрос открытый.

Двумя днями ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих. В распространенном заявлении пресс-службы Пентагона объяснили такое решение «оборонительными целями» в связи с ситуацией вокруг Ирана.

«В ответ на запрос Центрального командования Вооруженных сил США [СЕНТКОМ] на дополнительные силы, по рекомендации главы Комитета начальников штабов ВС США и по согласованию с Белым домом я разрешил [отправку] дополнительно приблизительно 1 тыс. [американских] военнослужащих в оборонительных целях для противодействия угрозам, возникающим в воздушном пространстве, на море и на суше, в регионе Ближнего Востока», — приводятся слова Шанахана в документе.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты сознательно нагнетают обстановку в Персидском заливе и наращивают давление на Иран.

По его словам, это противоречит позиции российской стороны. Дипломат заметил, что пока еще есть возможность не допустить конфликта в Персидском заливе.

«Остается только сожалеть, что никаких признаков отхода от линии на нагнетание конфронтации нет. США играют мускулами, демонстрируют решимость оказывать прессинг на Иран», — заявил Рябков.

Он подчеркнул, что Тегеран неукоснительно соблюдает сои обязательства в рамках «ядерной сделки».