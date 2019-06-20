Новый скандал: как Иран сбивал американский дрон

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Иране заявил, что сбил разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США Global Hawk на юге Исламской Республики, передает телеканал Press TV. В сообщении уточнили, что инцидент произошел в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган. В КСИР пояснили, что американский беспилотник нарушил воздушное пространство страны.

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Это заявление опроверг представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) капитан Билл Урбан. По его словам, Иран не мог сбить американский дрон, потому что их над иранской территорией нет.

При этом СМИ утверждают, что БПЛА США все же был сбит иранской ракетой, но произошло это в международном воздушном пространстве.

Об этом сообщил агентству Reuters представитель вооруженных сил Соединенных Штатов.

«Иранская ракета «земля-воздух» сбила БПЛА вооруженных сил США в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом», — отметили в агентстве.

Там уточнили, что речь идет о беспилотнике MQ-4C Triton, который принадлежит ВМФ США. Длина «Тритона» составляет 14,5 метра. Он был разработан корпорацией Northrop Grumman на базе беспилотника RQ-4 Global Hawk Block 40 специально для военно-морских сил. Он оборудован реактивным двигателем, за счет которого может подниматься на высоту до 20 км и находиться в полете около 30 часов. Комплект инфракрасных сенсоров и мощный радар обеспечивают высокую точность сбора информации и большую зону покрытия дрона.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились после инцидента, произошедшего на прошлой неделе в Оманском заливе.

На нефтяных танкерах Front Altair и Kokuka Courageous произошли взрывы и пожар. По некоторым неофициальным данным, в инциденте могла иметь место торпедная атака.

Членов экипажа Front Altair перевезли в Иран. На его борту, как сообщил владелец танкера, были 11 россиян, никто из них не пострадал. Моряков с арендованного японской транспортной компанией Kokuka Courageous взяли на борт американского ракетного эсминца Bainbridge.

Некоторое время спустя военные моряки США обнаружили на корпусе Kokuka Courageous несработавшую мину. Как сообщил телеканалу Fox News высокопоставленный представитель Пентагона, именно такие бомбы использовались в мае, когда в том же районе были повреждены четыре танкера.

Вашингтон обвинил в июньском нападении на танкеры Иран. «То, что произошло, — совершенно ясно: это была атака Исламской Республики Иран на коммерческое судоходство и свободу мореходства с явным намерением отказать в транзите через пролив. Сомнений нет. У разведки есть множество данных, много доказательств. Мир их увидит»,— сказал госсекретарь США Майк Помпео Fox News.

При этом пока доказательств предъявлено не было, за исключением одного видео, на котором к кораблю подплыл якобы иранский катер, а стоящие на его носу люди производили некие действия у борта судна. Вашингтон утверждает, что на кадрах запечатлен момент, когда иранские военные подплыли к Kokuka Courageous и сняли с его борта несработавшую мину. Но выяснить, что на самом деле сделали те люди, довольно сложно из-за плохого качества «картинки». К тому же ничто не указывает на то, что это были иранцы. По видео даже сложно определить, действительно ли это Kokuka Courageous.

Мнение Вашингтона о том, что к атакам на танкеры причастен Иран, разделили Великобритания и Саудовская Аравия.

Но в Тегеран утверждает, что такими обвинениями Вашингтон лишь пытается оправдать свои антииранские санкции.

Кроме того, глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф предположил, что американская сторона решила таким образом ухудшить дипломатический климат на фоне визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Случившееся потребовало от Вашингтона решительных действия. Во вторник стало известно, что бывший тогда исполняющим обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих. В распространенном заявлении пресс-службы Пентагона объяснили эти действия «оборонительными целями».

«В ответ на запрос Центрального командования Вооруженных сил США [СЕНТКОМ] на дополнительные силы, по рекомендации главы Комитета начальников штабов ВС США и по согласованию с Белым домом я разрешил [отправку] дополнительно приблизительно 1 тыс. [американских] военнослужащих в оборонительных целях для противодействия угрозам, возникающим в воздушном пространстве, на море и на суше, в регионе Ближнего Востока», — процитировали Шанахана в документе.

По его словам, «недавние атаки Ирана» подтвердили «надежную и достоверную» развединформацию о «враждебном поведении иранских сил и контролируемых ими группировок», которую получили США. Шанахан уверен: эти силы угрожают американским военнослужащим и интересам США во всем регионе.

Вместе с тем он в очередной раз обозначил позицию США в этом вопросе, подчеркнув, что Вашингтон не ищет конфликта с Ираном.

«Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и корректировать численность сил по мере необходимости с учетом данных разведки и достоверных угроз», — заверил бывший и.о. главы Пентагона.