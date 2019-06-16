Провальный истребитель? 13 проблем F-35

Согласно документам, в эксклюзивном порядке полученным Defense News, эксплуатация истребителя F-35 по-прежнему омрачена крупными недостатками и техническими сбоями, которые, если их не устранить в ближайшее время, могут создать реальные предпосылки для летных происшествий и, в целом, поставить под сомнение способность этой машины выполнять поставленные перед ней боевые задачи.

Реклама

По оценкам издания, в последнее время руководители минобороны США перестали ссылаться на постоянные технические сбои в качестве главной проблемы программы F-35. Однако на самом деле ситуация с эксплуатацией и стоимостью обслуживания самолета может быть достаточно плачевной.

Пилоты F-35B и F-35C вынуждены соблюдать ограничения по скорости полета, чтобы избежать повреждения самого планера или стелс-покрытия самолета. Скачки давления в кабине истребителя вызывают мучительную боль у авиаторов. Проблемы с установленным на шлеме дисплеем и камерой ночного видения затрудняют посадку F-35C на палубу авианосцев.

И это только некоторые из проблем F-35, которые в американских документах описываются как недостатки категории номер один, то есть те, которые самым непосредственным образом влияют на безопасность полетов или эффективность выполнения поставленных боевых задач.

Всего подобных недостатков, выявленных в ходе эксплуатации F-35, насчитывается 13, и все они подробно описаны.

Но информация о большинстве недочетов не была обнародована, что свидетельствует о недостаточной прозрачности самой дорогой и самой широко разрекламированной системы вооружения Пентагона.

Эти проблемы затрагивают гораздо больше действующих лиц (организаций и предприятий), чем даже база покупателей вооружений ВВС, Корпуса морской пехоты и ВМС США. 11 государств, а к ним относятся Австралия, Бельгия, Дания, Италия, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Япония, Южная Корея, Турция и Великобритания, выбрали F-35 в качестве своего перспективного истребителя. Девять стран — партнеров США — внесли средства на разработку и серийное производство этого самолета.

При этом времени на устранение недостатков остается все меньше. «Часы тикают», — так характеризуют этот момент в Defense News.

К концу 2019 года руководители министерства обороны США должны принять судьбоносное решение, стоит ли развертывать масштабное серийное производство этой машины или же приостановить его до полного устранения имеющихся проблем.

По планам годовой объем производства F-35 должен возрасти с 91 самолета, произведенного Lockheed Martin в 2018 году, до 160 к 2023 году. В целом, политика Пентагона предусматривает устранение всех недостатков до начала серийного производства.

«Реализация программы F-35, похоже, быстро продвигается вперед, но не все проблемы будут решены до принятия решения о полномасштабном серийном производстве», — заявил вице-адмирал Мэт Уинтер, руководитель программы F-35 в минобороны США, добавив при этом, что «нет никаких несоответствий, которые ставят под угрозу решение разрешить нам перейти на полномасштабное производство самолета».

Девять из 13 проблем, скорее всего, будут либо устранены, либо понижены до статуса категории номер два, сказал Уинтер.

Тем не менее, руководство программы F-35 не намерено исправлять две проблемы, описанные в документах, и минобороны США решило взять на себя дополнительные риски.

Уинтер утверждает, что ни одна из этих проблем не представляет серьезного или катастрофического риска для пилотов, выполнения ими боевых задач или собственно для планера F-35 как такового. Руководство программы создало две градации проблем категории номер один.

«Категории 1-A — это потенциальная гибель людей и утрата самолета. Подобные недостатки должны быть рассмотрены и устранены в течение часов, максимум дней. На сегодня у нас таких нет», — утверждает Уинтер.

Вместо этого все недостатки в перечисленных документах подпадают под категорию 1-В, которая представляет собой «проблемы, оказывающие влияние на выполнение боевой задачи, но приемлемые для истребителя и устранимые в ближайшем будущем». Так охарактеризовал их адмирал Уинтер.

В свою очередь, вице-президент Lockheed Martin по программе F-35 Грег Улмер и вовсе сказал, что произведенные в настоящее время промышленностью F-35 в полном объеме соответствуют тактико-техническим характеристикам, заявленным ранее, а по некоторым параметрам даже и превосходят их.

Тем не менее, согласно документам правительства США, в январе 2018 года в программе F-35 было отмечено 111 недостатков категории номер один. К 24 мая 2018 года это число сократилось до 64 проблем категории номер один из общего числа 913 недостатков.

В другом документе, полученном Defense News, отмечалось, что по крайней мере 13 проблем категории номер один необходимо было устранить в ходе эксплуатационных испытаний в течение осени 2018 года.

Эти 13 недостатков, по информации Defense News, выглядят следующим образом:

— логистическая система F-35 в настоящее время не позволяет иностранным операторам программы предотвращать утечку своих секретных данных во время отправки их в Соединенные Штаты;

— инвентаризация запасных частей, представленная системой логистики F-35, не всегда отражает реальность, что иногда приводит к отменам выполнения задач самолетом в ходе плановой боевой подготовки;

— резкие скачки давления в кабине F-35 подчас приводят к баротравмам пилотов;

— в условиях холодного климата (около минус 35 градусов по Цельсию) F-35 ошибочно сообщает о сбое в функционировании одной из своих батарей, что иногда приводит к отмене поставленных задач;

— сверхзвуковой полет на скорости более М — 1,2 может вызвать структурное повреждение и образование пузырей на стелс-покрытиях фюзеляжа F-35B и F-35C;

— после выполнения некоторых маневров пилоты F-35B и F-35C не всегда могут полностью контролировать крен, курс и тангаж самолета;

— если F-35A и F-35B обдувают струями из двигателей шасси на посадке, при приземлении может произойти удар, повреждение гидравлики обеих основных стоек шасси и создание риска потери самолета;

— иногда на дисплее, установленном на шлеме пилота, появляется «зеленое свечение», размывающее изображение и затрудняющее посадку F-35C на авианосец;

— в ночное время при слабом свете звезд камера ночного видения иногда отображает зеленые полоски, которые затрудняют для всех вариантов самолета обзор горизонта или посадку на корабль;

— в режим поиска бортовой РЛС F-35 над поверхностью моря на экране индикатора отображается только небольшой участок поверхности моря;

— когда F-35B вертикально приземляется в очень жаркие дни, двигатели, уже бывшие длительное время в эксплуатации, могут оказаться не в состоянии создать требуемую тягу, чтобы удерживать самолет в воздухе, что, в свою очередь, может привести к жесткой посадке.

Кроме того, адмирал Уинтер заявил, что с начала эксплуатационных испытаний в декабре 2018 года Пентагон выявил четыре дополнительных недостатка категории номер один, в основном связанных с интерфейсами оружия.

«Они не имеют катастрофического характера. Если бы они были таковыми, нам пришлось бы прекратить тестирование. Ничего подобного в действительности нет», — заявил он.

Кроме того, потребуется немного больше времени для решения проблемы тяги двигателя F-35B и проблемы режима поиска РЛС над поверхностью моря.

Проблемы, возникающие при полете F-35B и F-35C на скоростях более М — 1,2, не будут устранены, так как считается, что они имеют крайне низкую вероятность возникновения во время выполнения боевых задач.

Defence News поделились списком недостатков по F-35 с двумя опытными военно-морскими летчиками. Один из них находится на действительной военной службе, другой недавно был уволен в запас.

Недавно вышедший в запас авиатор сказал, что некоторые из перечисленных проблем он испытал на себе лично, в том числе проблему избыточного давления в кабине. По его мнению, это характерно и для некоторых других самолетов, таких как F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler и F-22 Raptor.

По его мнению, самым серьезным для боевых действий в воздухе является сочетание проблем маневрирования, когда самолет эксплуатируется с углом атаки более 20 градусов, и вопроса о возможном структурном повреждении стелс-покрытия при использовании самолетом форсажа.

Однако военно-морской летчик, находящийся в настоящее время на действительной военной службе, заявил, что перечисленный список недостатков F-35 отнюдь не насторожил его. Учитывая, что F-35 все еще является новой машиной для ВМС, такие проблемы неизбежны, подчеркнул пилот.

«Если вы покопаетесь в архиве, то увидите, что, к примеру, становление самолета Super Hornet в течение первых лет его эксплуатации выглядело аналогичным образом. Это же можно сказать и о F-14 Tomcat. А в F-35 встроено так много новых технологий, что далеко не все пойдет гладко с самого начала», — пояснил пилот ВМС США.

Тем не менее, многие специалисты выражают опасения о том, что устранение перечисленных недостатков в F-35 приведет к очередному удорожанию программы в целом.

«Если имеющиеся проблемы не будут устранены до перехода к масштабному серийному производству, программа F-35 будет сопряжена с дополнительными расходами для ремонта самолетов, уже находящихся в войсках, которые в настоящее время оцениваются в $1,4 млрд», — говорится в отчете правительства США.

Список технических проблем F-35 вряд ли будет представлять существенную угрозу программе, учитывая недавний прогресс в решении многих других проблем, снижении стоимости планера и продолжающейся поддержке этой боевой машине на Капитолийском холме. Так полагает значительная часть экспертного сообщества в США.

«Многие эксперты, в том числе и у нас, систематически занимаются выливанием грязи на этот самолет. А истребители просто-напросто бывают как удачными по своей конструкции, так и не очень», — пояснил «Газете.Ru» ситуацию источник в российском авиапроме.

«К примеру, МиГ-21 — очень удачный самолет. А МиГ-23 — уже не очень, хотя вроде по всем статьям превосходил в свое время МиГ-21. Более того, МиГ-23 поначалу превосходил даже американский истребитель F-16 первых серий. Но где сейчас МиГ-23? А F-16 конца производству и модернизациям не видно», — продолжил эксперт.

В настоящее время, по его словам, перспективные машины в истребительной авиации создаются достаточно редко. Это в 1950-е за один год на вооружение могло поступить несколько типов боевых истребителей. Сейчас — один раз в несколько десятков лет.

Основное в F-35 — отнюдь не его летно-технические характеристики как самолета, хотя и они, несомненно, важны, считает специалист. Главное — способность этого самолета интегрироваться с большими и сверхбольшими боевыми системами — с самолетами ДРЛО, наземными пунктами управления, авианосцами, зенитными ракетными системами и пр.

Второе ключевое отличие F-35 от предыдущих самолетов — его малозаметность. В воздушных и противовоздушных боях будущего она будет играть важнейшую роль.

Наконец, обязательно следует сказать и о системе ALIS (Autonomics Logistics and Information System). Она является первой в мире системой централизованного ежедневного контроля за техническим состоянием самолетов F-35 в режиме реального времени. В истребителях предыдущих поколений эти функции ежедневно выполняли несколько разных систем. Существует только один глобальный центр, т. н. Автономный логистико-операционный объект (Autonomic Logistics Operating Unit — ALOU), где формируется номенклатура запасных частей и их распределение по мере необходимости для операторов F-35. Все серверы ALIS подключены друг к другу через шифрованные наземные или спутниковые системы.

«Надо сказать, что мы даже архитектуру этой системы не до конца себе представляем и понимаем особенности ее функционирования. А на самом деле — революция в военном деле. Позволяет контролировать каждый F-35, всех эксплуатантов, вне зависимости от региона, где находится машина, и при необходимости ограничивать самолету спектр выполняемых боевых задач. Это раньше США могли сказать любому покупателю своего оружия — «вы ракеты у нас купили, но пусть пока они полежат на нашей территории». Сейчас в этом необходимости нет.

Если потребуется — США ограничат своего союзника с помощью нажатия одной кнопки системы ALIS», — рассказал специалист.

«Наконец, самое главное — сейчас нельзя сказать, правильно ли американцы поставили именно на это», — говорит эксперт, добавляя, что с F-16 американцы не ошиблись — они абсолютно точно спрогнозировали нишу подобной боевой машины.

Похожая история получилась и с нашим Су-27. Поначалу в него мало кто верил, и многие считали его узкоспециализированным самолетом. Однако гений конструктора и предвидение военных сделали свое дело — сегодня самолеты на платформе Су-27 — основа боевой мощи отечественных ВКС.