ВСУ подошли к Донецку? В ДНР рассказали об эскалации

Украинские военные сообщили о том, что бойцы 24-й отдельной механизированной бригады закрепились на новых позициях в городе Марьинка в Донбассе и теперь отряды ВСУ остановились в 100 метрах от села Александровка и собственно Донецка.

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«Разведчики бригады зашли в «серую зону» для того чтобы улучшить свое тактическое положение. Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Таким образом, в Марьинке уже практически нет «серой зоны». Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения, оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения», — заявил представитель бригады Назар Ильницкий.

Он также указал, что маневр улучшил и положение украинских военных.

«Это также улучшает и наше положение, отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия. А еще каждая, даже маленькая побед мотивирует бойцов, мотивирует их дух. Они понимают, что не стоит на месте, а по чуть-чуть возвращают наши земли. На самом деле, это очень мотивирует», — пояснил военный.

Между тем, заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин опроверг заявления ВСУ о захвате территорий к западу от Донецка.

«То, что вооруженные формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю — это так. Продвижение их вглубь Марьинки – нет.

Военнослужащие народной милиции республики продолжают занимать свои позиции», — сказал военный.

Стоит отметить, что в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) проинформировали о 15 обстрелах со стороны ВСУ за прошедшие сутки, передает ФАН.

В ходе атак украинскими военными были задействовались артиллерийские системы 122-мм калибра, гранатометы и минометы 120-мм и 82-мм калибра, а также крупнокалиберные пулеметы.

При этом все крупнокалиберные вооружения, в том числе минометы и артиллерийские системы и прочие орудия калибра свыше 100 мм — в соответствии с минскими договоренностями — должны быть отведены от линии боевого соприкосновения и не использоваться в гражданском конфликте.

В связи с происходящим член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева заявила, что в настоящий момент президент Украины Владимир Зеленский продолжает проводить политику своего предшественника — Петра Порошенко, хотя ранее выступал за скорейшее прекращение войны.

«Провокационные заявления встроены в тот тренд, который на Украине уже сложился. Зеленский, помимо провокационных заявлений, обращался к народу Украины. И в них, прежде всего, говорилось о том, что он планирует установить мир в Донбассе. Мир в Донбассе прописан в минских соглашениях, другого варианта разрешения этого конфликта не существует», — указала сенатор.

Министерство иностранных дел РФ со своей стороны выразило надежду на то, что новые киевские власти не будут провоцировать саботаж минских соглашений.

«Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Представители министерства выразили сожаление в связи с тем, что инициатива главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кучмы документально зафиксировать запрет на ответные обстрелы в Донбассе «осталась всего лишь благими намерениями».

Тремя днями ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в прямом эфире телеканала «1+1» признала, что войска Вооруженных сил Украины убивают в Донбассе мирных жителей.

Представитель украинского диера указала, что украинские силовики атакуют жилые кварталы в Донбассе после «провокаций», то бишь — когда по ним якобы стреляют ополченцы с территорий детских садов, мирных районов и других мест, в которых присутствуют мирные жители.

«И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы», — пояснила Мендель.

Накануне заместитель командующего штаба Операции объединенных сил Богдан Бондарь подразделения ВСУ имеют право отвечать огнем в зоне вооруженного конфликта на Донбассе в случае угрозы жизни или потери территории.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о росте числа нарушений режима прекращения огня с приходом к власти Владимира Зеленского, передает НСН.