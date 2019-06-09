Турбореактивный убийца: американцы хвалят оборону Крыма

Российский береговой ракетный комплекс (БРК) «Утес» шахтного базирования представляет собой значительную угрозу для кораблей противника. К такому выводу пришли журналисты американского издания The National Interest, передает ФАН.

«Утес» — большой турбореактивный убийца кораблей, <...> оставшийся в Крыму еще со времен Советского Союза», — написал журналист Майкл Пек.

Однако после распада СССР боевые системы «пришли в упадок», и восстановить их боеготовность удалось только спустя два года после воссоединения Крыма с Россией – в 2016 году.

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«Восстановление берегового ракетного комплекса — более выгодное решение, чем строить огромный военно-морской флот для защиты огромной береговой линии [России], охватывающей два континента и два океана», — продолжает автор.

«Утесы» могут противостоять потенциальному морскому десанту со стороны Черного моря, говорится в статье, и «сигнализируют о решимости Москвы отстоять Крым». При этом БРК собираются усовершенствовать, вооружив снарядами новой системы.

«Крейсера, фрегаты, десантные корабли и ракетные катера — одной ракеты достаточно, чтобы вывести любой корабль из строя», — отмечает американское издание.

Береговой ракетный комплекс «Утес» представляет собой несколько бункеров и ракетных установок, расположенных в шахтах. Он вооружен ракетами П-35 – модификацией крылатой ракеты П-5, созданной советскими конструкторами еще в 1950-х годах для использования на подводных лодках. Дальность поражения ракет П-35 достигает 450 км. При этом «Утес» может применяться вместе с береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал».

На вооружение «Утес» был принят в 1972 году. Система бункеров БРК спроектирована таким образом, что может выдержать ядерный удар.

«Усиление береговой обороны Крыма усыпляет страхи России перед западным вторжением в Черное море», — полагает Пек.

В марте 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка вооруженных сил в Крыму была усилена. Именно это обстоятельство обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море, подчеркнул глава военного ведомства на расширенном заседании комитета Государственной думы России по обороне.

Американист Сергей Судаков в разговоре с НСН отметил, что заявление Шойгу «хорошо отрезвит» западных «ястребов».

«Заявление Шойгу носит хороший отрезвляющий эффект для всех, кто хочет создавать некую напряженность в Крыму. Оно связано с призывами Украины к западным странам поддержать ее в организации походов в акватории вблизи российских границ в Черном море. <...> Подумайте несколько раз, готовы ли вы сложить свои головы», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Крым остается «спорной территорией» для Соединенных Штатов — на всех американских геополитических картах полуостров изображают украинским.

«Это – постоянная попытка провокации. В связи с тем, что РФ хочет избежать возникновения военных провокаций у берегов Крыма, России необходимо иметь хорошо охраняемую границу», — добавил Судаков.

Шойгу в свою очередь подчеркнул, что уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, «не оставляет ни единого шанса» для вторжений на территорию России.

В конце ноября 2017 года начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск. В ее состав вошли военно-морская база в Севастополе, целый армейский корпус, дивизия ПВО и авиационная дивизия.

Пополнение получил Черноморский флот России: в его состав вошли шесть подводных лодок, три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». К тому же к ЧФ РФ теперь приписаны фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», вооруженные крылатыми ракетами морского базирования «Калибр».

Год спустя, в конце осени 2018 года, руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота России капитан второго ранга Алексей Рулев заявил, что четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма на расстоянии 20 км от границы с Украиной.