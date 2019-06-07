Новая «Буря в пустыне»: как США будут воевать с Ираном

Авторитетное издание Defense News представило свой вариант развития потенциальных военных действий США против Ирана, при этом начинается сценарий американских военных обозревателей в стиле детектива.

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«Поздно ночью где-то недалеко от побережья Ирана моряки ВМС США спят после очередной вахты на борту корабля. Внезапно мощный удар сотрясает корпус судна и будит матросов. Это иранская мини-подводная лодка или, возможно, беспилотный летательный аппарат, атаковала американский корабль. Средства поражения преодолели все рубежи возможной защиты, и вода стремительно поступает в отсеки тонущего судна», — так начинает Defense News.

По версии издания, далее в течение нескольких часов после инцидента иранские лидеры утверждают, что это не было преднамеренным нападением. Однако руководители ВМФ Ирана скрывают подлинную картину событий от мировой общественности.

Тем временем, в ответ на действия Ирана вооруженные силы США уже начинают реагировать.

Массированные удары ВВС и ВМС наносятся в первую очередь по стартовым позициям ракетных войск Ирана, дислоцированным вдоль южного побережья Исламской республики. Основная задача этих массированных ракетно-авиационных ударов и бомбардировок — предотвратить любые возможные ответные действия Тегерана, направленные против американских войск.

До сих пор полномасштабный вооруженный конфликт между США и их союзниками с одной стороны, Ираном и сочувствующим ему государствами с другой, остается разве что в сфере возможного. Но напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном растет. США направляют в регион все больше войск, вооружения и военной техники, материально-технических средств. И специалисты по оперативно-стратегическому планированию Пентагона, а также высокопоставленные представители разведывательных служб США стали все более и более внимательно анализировать, что может повлечь за собой подобное вооруженное столкновение.

Имеющиеся в распоряжении силы и средства Ирана, скорее всего, сделают весь Персидский залив недоступным для отрядов боевых кораблей ВМС США. Первые эшелоны стартовых позиций зенитных ракетных систем и комплексов войск ПВО Ирана будут представлять серьезную опасность для пилотов ВВС США. А многочисленный арсенал иранских баллистических и крылатых ракет ставит под угрозу военные объекты США практически во всей зоне Центрального командования ВС США.

Иран за последнее время создал весьма широкий спектр ракет — от баллистической ракеты «Шахаб-1» с дальностью стрельбы 300 км до крылатой ракеты «Сумар» с заявленной дальностью полета в 2500 км. Эти изделия могут поражать цели в любом месте Персидского залива, Израиле, Египте, Афганистане и других регионах Южной и Восточной Европы.

Таким образом, возможная плата за участие в подобном вооруженном конфликте может стать для США непомерно высокой.

Кроме того, абсолютному большинству американского экспертного сообщества непонятно, как может выглядеть гипотетическая американская победа. Никто в США в настоящее время не выступает за крупномасштабную оккупацию, подобную той, которая последовала за вторжением США в Ирак в 2003 году. И многие специалисты предостерегают от надежды или предположения, что массированное военное вторжение под руководством США заставит иранцев свергнуть свой исламский режим и превратить Иран в американского союзника.

По данным Центра Штрауса в Техасском университете в Остине, численность вооруженных сил Ирана составляет около 545 тыс. солдат и офицеров, находящихся на действительной военной службе и 350 тыс. резервистов, в том числе около 125 тыс. человек в составе КСИР. Но в то же время, несмотря на то что общая численность ВС Ирана велика, качество армии и флота вызывает сомнения. Иран в настоящее время находится под санкциями и лишен возможности приобретать западные технологии.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что военно-технической мощи Тегерана на данном этапе явно недостаточно, чтобы эффективно противостоять такому сопернику, как США.

Предвоенная ситуация

В начале этого месяца иранские лидеры объявили, что возобновят переработку урана, если другие страны, подписавшиеся в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий относительно ядерной программы Ирана, не смогут найти пути ослабления жестких санкций, введенных Вашингтоном после выхода США из СВПД в прошлом году.

За этим последовали просочившиеся сообщения о готовящихся военных планах, которые могли включать в себя отправку в регион до 120 тыс. американских военнослужащих. А это численность, сравнимая с боевым составом армии вторжения в Ирак в 2003 году. За этим последовали заявления лидеров Ирана и Соединенных Штатов, которые утверждали, что не хотят войны, но каждый из них во многом готовится именно к такому исходу.

Затем исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что в регион направляется около 900 дополнительных военнослужащих, помимо уже поставленных батарей ЗРК «Патриот».

Наконец, Соединенные Штаты направили в зону Персидского залива авианосную ударную группу и стратегические бомбардировщики.

В сообщениях ряда СМИ утверждается, что главе иранских прокси-групп было приказано подготовиться к целому ряду ударов по США и союзникам по всему Ближнему Востоку. В них участвуют некоторые шиитские группы в регионе, но далеко не все, поскольку некоторые из них связаны с Ираном, но другие действуют исходя из своих собственных соображений и потребностей.

Как будет проходить конфликт

Американское издание Military Times опросило более десятка военных экспертов, в том числе нынешних и бывших военных чиновников Пентагона о том, как может начаться конфликт и чем он может закончиться. Вот как выглядят мнения американских экспертов по этому поводу.

В таких ключевых транзитных пунктах, подобных Суэцкому каналу и Ормузскому проливу, могут происходить террористические акты, осуществляемые смертниками-джихадистами. Воды Индийского океана близ Йемена будут просто напичканы морскими минами, что сделает переход морем в этом регионе для любого корабля практически самоубийственным рейдом.

Лидеры США и Ирана будут транслировать свою воинственную риторику через все доступные им СМИ. При этом и Вашингтон, и Тегеран указывают друг на друга и утверждают, что ни та, ни другая сторона не хочет войны.

Толпы сторонников Ирана собираются возле дипломатических представительств США в ближневосточном регионе, сначала бросая камни, а затем переходя к подрыву шахид-мобилей.

Войска США занимают боевые позиции или же выводятся на укрепленные базы в странах-партнерах. Кибератаки следуют одна за другой, что приводит к отключению всей электросети.

Немногие американские и союзные им подразделения Сил специальных операций находятся на территории Ирана и уничтожают особо важные цели и объекты Исламской республики.

При этом, скорее всего, считают американские эксперты, существующий политический режим в Иране никуда не денется и останется на месте. Ослабленная войной нация будет стремиться восстановить свои позиции. И ядерная программа Тегерана стартует заново.

Война на море

Вместо того чтобы напрямую вступать в бой с ВМС США, Иран использует целые рои маленьких лодок, беспилотные летательные аппараты и морские мины для эффективного противодействия американскому флоту, особенно в таких местах, как Ормузский пролив, являющимся ключевым коридором, соединяющим Персидский залив с Оманским заливом.

Помимо этого, одной из угроз для ВМС США в регионе является новая иранская подводная лодка класса «Фатх» («Fateh»), имеющая длину 40 м по ватерлинии. Субмарина вооружена ракетами типа «земля-земля» с дальностью полета около 2000 км.

Другая угроза американскому флоту в Персидском заливе — мини-субмарина класса «Гадир» («Ghadir»). В Иране насчитывается примерно 23 таких 115-тонных подводных лодок. Субмарина этого типа состоит на вооружении ВМС Исламской республики с 2007 года. Водоизмещение — 120 т, длина — 29 м, ширина — 3 м, высота — 2,5 м, скорость — 11 узлов, экипаж — 18 человек. Лодка вооружена двумя торпедными аппаратами и минами.

«Субмарины «Гадир» обладают небольшими размерами, поэтому без особого труда могут работать под водой в мелководном Персидском заливе. Иранские подлодки весьма трудно обнаружить с помощью сонаров, поскольку они малошумные, когда движутся при помощи аккумуляторных батарей»,

— пояснил Брайан Кларк, бывший подводник и старший помощник начальника военно-морских операций, а в настоящее время аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок. По его словам, сравнительно небольшие размеры Персидского залива ограничивают для кораблей ВМС США время реагирования на подобные атаки.

Вместе с тем непонятно, по каким причинам американские эксперты не упомянули о других подводных лодках, имеющихся на оснащении ВМС Ирана. К ним относятся субмарина российской постройки проекта 877ЭКМ, лодки Аl-Sabetah, Qaaem, Nahang. Кроме того, на оснащении ВМС Ирана состоят северокорейские мини-подлодки класса Yugo.

Помимо этого, Тегеран располагает корветами 1 и 2 ранга и значительным количеством ракетных катеров.

Если ВМС Ирана нанесут даже незначительный урон ВМС США, в глазах мировой общественности подобные действия будут выглядеть крупной победой, сходятся во мнении американские эксперты.

Как полагают специалисты Defense News, в противостоянии с Ираном найдут применение такие системы оружия ВМС США как корабельный зенитный ракетный комплекс RIM-116 непосредственной защиты корабля, ракеты типа Standard Missile и зенитная управляемая ракета типа RIM-7P (Evolved Sea Sparrow).

Во время вторжения в Ирак в 2003 году Соединенные Штаты направили в Персидский залив и прилегающие воды целую армаду кораблей ВМС США — пять авианосных ударных групп, линейные корабли, крейсера и эсминцы, оперативные десантные группы. По словам Кларка, такого рода операции для Ирана будут маловероятными.

Но любой крупномасштабный конфликт, скорее всего, потребует не менее трех авианосных ударных авианосцев, чтобы освободить США от ограничений, накладываемых странами-союзниками в регионе на использование авиации с сухопутных аэродромов, считает Брайан Кларк.

В отличие от войны в Ираке, удары смогут наноситься с акватории Аравийского моря, а не только с Персидского залива, если основные объекты поражения будут располагаться на южном побережье Ирана, в районе Ормузского пролива, напротив Омана.

Бои на суше

Безусловно, Сухопутные войска США будут играть жизненно важную роль в любом конфликте в регионе, но без каких бы то ни было реальных планов по непосредственному вторжению в Иран. Любые попытки представить себе будущий конфликт между Вашингтоном и Тегераном как стройные колонны «Страйкеров», «Абрамсов» и «Хамви», марширующие по иранской пустыне, выглядят картинами, весьма оторванными от жизни.

Ожидать вторжения крупных группировок сухопутных войск ВС США на территорию Ирана не следует, писала ранее «Газета.Ru».

Вместо этого Сухопутные войска будут создавать некую рабочую сеть, в которую войдут зенитные ракетные батареи «Патриот», реактивные системы залпового огня типа HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) на колесном шасси и ударные вертолеты для поражения объектов на территории Исламской республики.

Кроме всего прочего, важное значение придается обеспечению обороны основных американских и союзных объектов не только от иранских ракет, но и от прокси-групп, которые атаковали бы эти базы в Сирии, Ираке, Саудовской Аравии и Кувейте.

Словом, эти прокси-группы могут поразить подразделения США и их союзников по всему региону. Существует множество иррегулярных подразделений проиранской ориентации, которые следует учитывать при планировании боевых действий, причем многие из них находятся далеко за пределами Ирана — в Сирии, Йемене и Ираке.

Филип Смит, научный сотрудник Вашингтонского института, сообщил Military Times, что многие прокси-группы имеют в своем составе закаленных в многочисленных сражениях бойцов «Хезболлы», причем последняя имеет тесные связи с КСИР. И у них есть оружие, включая модернизированные взрывчатые устройства, средств борьбы с которыми очень немного даже у армии США.

«Если будет развязан вооруженный конфликт между США и Ираном, то он будет характеризоваться массированным применением высокоточного оружия, в основном воздушного базирования, применением незначительного количества подразделений и частей Сил специальных операций и широкомасштабными наступательными кибератаками», — заявил Дейв Дептула, генерал-лейтенант ВВС в отставке, декан Института аэрокосмических исследований им. Митчелла.

«Газета.Ru» писала ранее, что США в предстоящем конфликте будут решать задачи по поражению подземных укрытий Ирана с применением как обычных, так и ядерных средств поражения, которому за последнее время Пентагоном приданы свойства высокоточного оружия.

Любая работа, которая будет проводиться в тылу врага, чтобы обезвредить ракетные угрозы, нарушить линии связи и снабжения или уничтожить места разработки ядерного топлива, будет выполняться подразделениями и частями Сил специальных операций США. Это будет включать в себя точное целеуказание, обеспечение безопасности личного состава в зонах повышенного риска, таких как ядерные объекты, создание передовых аэродромов на территории Ирана, предназначенных для осуществления глубинной разведки.

Война в воздухе

Любая воздушная кампания против Ирана будет сильно отличаться от операций ВВС США в прошлом, главным образом потому, что противовоздушная оборона Ирана более современна, чем у предыдущих противников США.

Чтобы поразить зенитные ракетные комплексы и систему радиолокационной разведки Ирана, Соединенные Штаты должны будут или физически уничтожить их, или сделать невозможным их нормальное функционирование с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Чтобы приблизиться к стартовым позициям ЗРК, самолеты ВВС США должны обладать минимальной радиолокационной заметностью.

Поэтому для бомбардировки Ирана потребуются самолеты-невидимки, чтобы обойти его системы противовоздушной обороны российского производства типа С-300 и ракеты класса «земля-воздух» Bavar 373 местного производства. Поэтому подобные действия потребуют широкого боевого применения истребителей 5-го поколения типа F-22 и F-35, считают эксперты Defense News.

Ранее «Газета.Ru» писала, что ВВС США в ходе гипотетической войны с Ираном обязательно сделают ставку на малозаметные в радиолокационном отношении истребители и стратегические бомбардировщики типа В-2 «Спирит».

Но даже более смертоносные средства противовоздушной обороны Ирана не обязательно ограничат воздушную кампанию, проводимую ВВС США, полагают в Defense News.

По словам Дейва Дептулы, проблемы с противовоздушной обороной Ирана «могут быть решены», удары будут «быстрыми, жестокими и решительными», продолжающимися в течение «дней и недель, а не месяцев и лет».

Ранее «Газета.Ru» писала, что Соединенным Штатам для усмирения Ирана придется проводить практически полномасштабную стратегическую воздушно-космическую операцию с привлечением значительной части своих военно-воздушных и военно-морских сил. Есть все основания полагать, что по форме это будет один из вариантов быстрого глобального удара, но только в рамках ближне- и средневосточного региона.

Дептула также заявил, что

в настоящее время трудно добиться поистине стратегической внезапности действий ВС США, поскольку переброска войск и сил в регион не останется незамеченной.

ВВС США, скорее всего, начнут воздушную кампанию, более похожую на «Бурю в пустыне», чем на борьбу против «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России) в Ираке и Сирии.

При таком сценарии иранцы даже с самыми разными политическими убеждениями, скорее всего, сплотятся вокруг своих лидеров и поддержат режим в борьбе с внешним агрессором, полагают эксперты издания.