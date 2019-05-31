Давление на Россию: США приплачивают Европе за свое оружие

Когда распался Советский Союз, парк боевой техники бывших стран организации Варшавского договора во многом состоял из вооружения, произведенного предприятиями оборонно-промышленного комплекса СССР. В разгар «холодной войны» многие из государств-участников вкладывали немалые средства в закупку и производство на своей территории российского оружия.

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Однако после начала военного конфликта на востоке Украины в 2014 году, пишет Defense News, эти государства стали заявлять о своих планах полностью прервать контакты с российскими производителями вооружения и военной техники с целью «однозначно развернуться на Запад».

Но тут же столкнулись с проблемой — с ограниченными бюджетами на оборону для них это оказалось гораздо легче сказать, чем сделать.

Именно в этих целях американский Госдеп еще в прошлом году, достаточно тихо, запустил новую программу, известную как Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP). Это инструмент, разработанный совместно с Европейским командованием вооруженных сил США.

Суть программы заключается в выделении денежных средств странам Восточной Европы и бывшим государствам-участникам Варшавского договора, чтобы они в конечном итоге отказались от вооружения, произведенного в России, а также от поставок комплектующих и запасных частей, включая разрыв договоров о гарантийном обслуживании. Как предполагается, этот проект нацелен на Албанию, Боснию, Хорватию, Грецию, Северную Македонию и Словакию.

Несмотря на то что ERIP находится еще на ранних стадиях реализации, официальные лица в США уверены в ее значительном потенциале. В течение нескольких следующих недель в Госдепе ожидают принятия решения о дальнейшем расширении программы, открывая шлюзы для дальнейшего выделения средств государствам-союзникам США.

Цель программы заключается в приобретении странами Восточной Европы и бывшими государствами-участниками Варшавского договора вооружения и военной техники исключительно американского производства.

Программа ERIP преследует несколько задач.

Во-первых, ликвидировать в шести восточноевропейских странах российское вооружение, во-вторых, отсечь источники финансирования для России, в-третьих, укрепить взаимодействие с союзниками внутри НАТО, в-четвертых, повысить общую безопасность альянса, устранив необходимость иметь военных подрядчиков из Москвы на базах НАТО.

Помимо всего прочего, ERIP в полном объеме отражает ключевые приоритеты администрации Дональда Трампа, заключающиеся в увеличении продаж вооружений и военной техники США за рубежом. Авторы ERIP подчеркивают, что реализация этой программы накрепко привяжет восточноевропейские страны к предприятиям ОПК США.

Если эти государства купят по четыре американских вертолета за счет финансирования ERIP, то, скорее всего, они и в будущем продолжат закупать именно эти вертолеты, а не обращаться к другим поставщикам, к примеру, тем же европейским производителям, пишет Defense News.

Первый транш ERIP составляет чуть более $190 млн. Поскольку Государственный департамент США отказался сообщить, каким странам и какие конкретно суммы будут выделены на закупку вооружения и военной техники, исследователи из Международного института стратегических исследований в Лондоне выдвинули свою версию.

По их мнению, деньги предполагается распределить следующим образом. Албании планируется выделить $30 млн на закупку вертолетов. Однако пока неясно, какие именно российские вертолеты будут заменены в этой стране. Боснии — $30,7 млн на закупку вертолетов, поскольку эта страна эксплуатирует серию вертолетов российского производства, в том числе небольшое количество вертолетов Ми-8 «Хип» и многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ.

Хорватии планируется выделить $25 млн на обновление парка боевых машин пехоты. Загреб эксплуатирует около 100 машин BVP M-80, которые были изготовлены в Югославии во время «холодной войны». М-80 по многим своим характеристикам схожа с советскими БМП-1 и БМП-2.

Греция предполагается перечислить $25 млн на закупку боевых машин пехоты. Афины имеют на вооружении почти 400 БМП-1 советского производства. Северной Македонии — $30 млн на закупку боевых машин пехоты. Недавно переименованное государство имеет небольшой парк советских боевых машин пехоты БМП-2.

Словакии предполагается перечислить $50 млн на закупку вертолетов. Братислава в настоящее время располагает парком из 17 многоцелевых вертолетов Ми-17 российского производства.

Критически важными для концепции ERIP являются три идеи. Первая заключается в том, что финансирование — это не поэтапный план, рассчитанный на многие годы, а целенаправленное выделение средств.

Во-вторых, это непременное обещание выбранной для реализации программы ERIP восточноевропейской страны, что в будущем она будет держаться подальше от новой российской военной техники. То есть этим странам не запрещается покупать запасные части, необходимые для поддержания устаревшего российского оборудования в боеспособном состоянии.

«Мы понимаем, что у наших партнеров есть устаревшее российское оружие, и мы не пытаемся ни при каких обстоятельствах поставить их в трудное положение», — заявил официальный представитель Госдепартамента на условиях анонимности в интервью Defense News еще в апреле этого года.

И, наконец, в третьих, американцы выдвигают требование, чтобы любая страна, которая будет получать деньги через программу ERIP, сопоставляла эти цифры в долларах со своими собственными инвестициями, примерно в соотношении с теми же средствами, которые выделяет им Вашингтон.

«Может быть, к примеру, и так — мы купим для них два летательных аппарата, но и они должны купить два ЛА. Может быть, они купят и четыре ЛА, но мы в этом случае оплатим обучение специалистов, сервисное обслуживание, запасные части», — заявил официальный представитель Госдепа.

Пока же высокопоставленные чиновники США признали, что эта работа еще не завершена, и только две из шести стран официально представили свои письма-запросы.

«Мы немного меняем взаимоотношения по ходу дела, — сказал чиновник. — Если некоторые восточноевропейские страны не могут позволить себе закупать соответствующее оружие, то в этом случае мы говорим — большое спасибо, никаких обид, но мы перераспределим имеющие средства в пользу другой страны».

Однако необходимость в поиске требуемых средств создает некоторые озабоченности для Джима Таунсенда, бывшего заместителя помощника министра обороны США по европейским делам, который теперь работает в Центре новой американской безопасности.

По словам Таунсенда, если этим шести странам придется занимать деньги, чтобы выполнить требование в рамках программы ERIP, это может породить долговую спираль для самых бедных стран или создать ситуацию, при которой страна не сможет брать деньги, необходимые ей в будущем.

«Значит ли это, что у таких бедных стран, как Албания, нет шансов, и что только богатые восточноевропейские страны смогут воспользоваться преимуществами этой программы? Думаю, это станет проблемой», — говорит он.

Хотя первый раунд программы ERIP еще не завершен, чиновники не ждут, пока первые шесть стран подадут официальные заявки и проработают все детали, и уже смотрят в будущее.

Примерно в конце июня или начале июля Пентагон примет решение в отношении того, будет ли второй этап программы ERIP. Если такое решение будет принято, чиновники начнут рассматривать новые проекты уже в конце текущего финансового года.

В этом случае к списку будут добавлены новые страны. В первоначальном варианте оказались практически исключительно страны-члены НАТО — Босния является единственной страной в этом списке, не входящей в состав альянса, а Северная Македония уже проходит процедуру вступления в него. По словам официальных представителей Госдепа, в рамках этой программы предпочтение вовсе не обязательно будет отдаваться государствам-участникам НАТО.

По мнению военных чиновников, Польша и Венгрия вполне могут войти в список стран, которые будут включены во второй этап программы ERIP. К ним также могут добавить Словакию и Чехию. По словам Таунсенда, было бы логичным включить в этот список страны Балтии, хотя Эстония, у которой нет советской военной техники, не совсем подходит под условия программы.

Латвия выразила заинтересованность, однако здесь есть одна оговорка. Эта страна уже приняла решение закупить вертолеты Black Hawk, чтобы заменить ими свой небольшой парк Ми-17 к середине следующего десятилетия. Если Латвия получит средства в рамках программы ERIP, это поможет ускорить процесс, позволив стране потратить высвободившиеся средства на модернизацию или на закупку другой военной техники. Однако пока неясно, захочет ли Госдепартамент поддерживать реализацию уже принятых решений о приобретении военной техники.

Если европейский проект принесет свои плоды, Госдепартамент может попытаться расширить эту программу за пределы Европы, возможно, чтобы затруднить реализацию китайских инициатив в Африке и Азии. Однако пока эти решения не приняты.

«Цель всех этих усилий Соединенных Штатов только одна — вытеснить Россию со всех возможных рынков вооружений и создать исключительно выгодные условиях для собственных предприятий оборонно-промышленного комплекса»,

— пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По его словам, ни о каких улучшенных тактико-технических характеристиках американского оружия, которое в перспективе придет на смену российскому вооружению и военной техники, речи не идет. Более того, в большинстве случаев наше оружие по критерию эффективность-стоимость существенно превосходит технику США.

Но задача в США сформулирована однозначно, подчеркивает Макиенко, выжить возможного конкурента — и ничего более.