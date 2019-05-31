Может не садиться: в США рассказали о самолете Судного дня

Телеканал CNBC опубликовал видео, в котором рассказывается об американском «самолете Судного дня» E-4B Nightwatch, который может быть использован Пентагоном в случае гипотетического ядерного конфликта.

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Машина представляет собой модифицированную версию дальнемагистрального лайнера Boeing 747 и используется в качестве мобильного резервного командного пункта американского оборонного ведомства на случай ядерной войны.

Член экипажа сообщил журналистам, что самолет готов к полету 24 часа в сутки семь дней в неделю.

В верхней части его фюзеляжа размещены более 60 спутниковых тарелок и антенн, которые обеспечивают связь с кораблями, подлодками, военными самолетами в любой точке планеты. На борту воздушного судна может поместиться до 112 человек. Внутри него находятся 18 кроватей, шесть ванных комнат, кухня, конференц-зал, рабочее пространство и кабинет для руководства Пентагона.

Другие сведения об оборудовании самолета засекречены. Вопреки расхожему представлению, на E-4B Nightwatch нет передовой электроники, отметил телеканал. Разработчики предпочли использовать «аналоговые системы», посчитав их более подходящими для эксплуатации в условиях после ядерного взрыва. В частности, они меньше пострадают от электромагнитного импульса после разрыва ядерной бомбы, уточнил собеседник телеканала.

Особенность этой машины заключается в дополнительной защите от поражающих факторов ядерного оружия, а также возможности оставаться в воздухе по несколько дней подряд при условии дозаправки в небе.

В марте этого года военную авиабазу «Оффатт» в штате Небраска, на которой и базируются американские воздушные командные пункты (ВКП), затопило во время наводнения из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури, сообщал командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион.

Он уточнил, что «Оффатт» был затоплен водой почти на треть, было повреждено 30 из 200 зданий. Вода, по его словам, проникла в несколько ангаров, где как раз находились Boeing E-4B Nightwatch. Манион подчеркнул, что под водой также оказался почти километр взлетно-посадочной полосы. Впрочем, он не уточнил, был ли нанесен ущерб самолетам.

Позже официальный представитель авиабазы Райан Хэнсен сообщил, что американским ВВС пришлось перебросить самолет Boeing E-4B Nightwatch на другой аэродром. По его словам, в общей сложности перемещены были девять самолетов Boeing E-4B Nightwatch и восемь самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint.

В настоящее время «самолетами Судного дня» располагают только США и Россия.

За день до публикации видео CNBC о российских ВКП рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского научно-производственного предприятия «Полет». Он сообщил о завершении опытно-конструкторских работ по модернизации ВКП на базе самолетов Ил-80 и Ил-82, третье поколение которых впоследствии поступит на вооружение ВКС России.

Разработчики проекта отмечали, что третье поколение этих самолетов будет создано на базе Ил-96-400. О работе над ним в конце 2016 года объявил гендиректор входящей в «Ростех» Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Александр Якунин.

Командный пункт Ил-80 был создан на основе лайнера Ил-86, а Ил-82 разработали на базе транспортника Ил-76. Эта техника может функционировать при выходе из строя наземных пунктов управления, узлов и линий связи, быстро меняющейся оперативной обстановки и применения противником ядерного оружия. Это и является причиной, по которой эти машины окрестили «самолетами Судного дня». Всего в России создано четыре машины такого типа.

Благодаря техническим характеристикам комплекса становится возможным управление Сухопутными войсками, Военно-морским флотом, Воздушно-космическими силами, Ракетными войсками стратегического назначения.

При передаче Ил-80 Минобороны в 2015 году в ОПК уточнили, что это воздушное судно может принять на свой борт высший командный состав Вооруженных сил, оперативную группу офицеров Генштаба и специалистов технической группы, которая несет ответственность за работу спецоборудования самолета.

Помимо этого, Криворучко сообщил о гипотетической возможности создания нового воздушного командного пункта на базе вертолета Ми-38.

«НПП «Полет» зарекомендовал себя как поставщик надежных авиационных систем обеспечения связи различных уровней. Планируем в текущем году открыть с «Полетом» новую работу по созданию воздушного пункта управления на базе вертолета Ми-38», — отметил он.

Замминистра обороны обратил внимание на то, что «Полет» досрочно сдает оборонному ведомству различные комплексы радиосвязи и проводит глубокую модернизацию бортовой аппаратуры ВКП Ил-22М11 и самолета-ретранслятора Ту-142МР.

Особенностями вертолета Ми-38 являются высокие летно-технические характеристики, прогрессивная и надежная конструкция вертолетных систем, а также интегрированное бортовое оборудование. Основная часть конструкции его фюзеляжа создана из алюминиевых сплавов и композиционных материалов, а отдельные узлы и детали изготовлены из стали и титана.