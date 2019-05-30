А С-400 я вам не дам: Москва отказала Ирану?

Россия отклонила просьбу Ирана о покупке систем противоракетой обороны С-400, опасаясь, что эта продажа вызовет еще большую напряженность на Ближнем Востоке, приводит американское информационное агентство Bloomberg слова двух осведомленных источников, в том числе — высокопоставленного российского чиновника. Эта просьба, якобы, была отклонена президентом России Владимиром Путиным.

Реакция России на запрос Ирана отражает тонкий баланс сил в Персидском заливе, где назревает конфликт между Исламской Республикой, с одной стороны, и Соединенными Штатами и их арабскими союзниками, с другой, пишут американские политологи.

Россия и Иран поддерживают тесные политические и военные связи в последние годы, хотя были признаки того, что Москва стремится постепенно уменьшить помощь Ирану, стремясь сохранить свои отношения с другими региональными державами, такими как Саудовская Аравия и Израиль.

«Любое реальное или воображаемое укрепление Ирана может привести к эскалации

— если Россия действительно отказала Ирану в такой просьбе, это означало бы, что Москва хочет продолжать работать над развитием отношений с Саудовской Аравией, Израилем и иметь шанс на переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом», считает директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

При этом с рядом других стран Россия выполняет соглашения о продаже С-400. Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, рассказывал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Этот договор американская сторона восприняла с критикой. Одна из причин связана с риском этого предприятия для НАТО, о котором заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

Он выражал уверенность, что в случае покупки Анкарой этого оружия, используемого «известными противниками» НАТО, поставившая С-400 сторона получит возможность изучить работу и технические характеристики истребителей F-35.

Вскоре Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы С-400, передает ФАН.

Более того,

Анкара и Москва могут в будущем наладить совместное производство новейших зенитных ракетных комплексов С-500.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с политически активной молодежью во дворце Долмабахче в Стамбуле.

В конце мая нынешнего года 100 турецких военнослужащих начали обучаться эксплуатации ЗРС С-400 «Триумф» в одном из военных центров на территории России, сообщал военно-дипломатический источник. По его словам, продолжительность обучения составит около пяти месяцев.

Военный добавил, что турецкие военные осваивают С-400 вместе со второй группой военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, которые начали проходить обучение в том же центре еще в середине марта, передает НСН.

Кроме того, ряд СМИ сообщал, что посол Ирака в Москве объявил о намерении иракского правительства приобрести ЗРК С-400. По его словам, на данный момент военно-техническое сотрудничество Москвы и Багдада находится на подъеме.

Индия также решила приобрести российские С-400 — из-за того, что аналогичным оружием обладает Китай. Индийская сторона планирует подобное приобретение не в целях обороны, а с намерением изучить тактико-технические характеристики С-400.

В Индии намерены протестировать способности собственных истребителей Rafale по проникновению в воздушное пространство Китая, которое охраняется С-400. Кроме того, Индия отказалась от создания совместно с Россией истребителя на базе новейшего истребителя Су-57, что стало серьезным финансовым ударом для российской промышленности.

В октябре прошлого года источник, связанный с израильской и американской разведками, сообщил израильскому онлайн-порталу DEBKAfile, что комплексами С-300 в Сирии будут управлять военные специалисты из Ирана. Россия специально поставила Сирии С-300 в той же самой модификации, что получил Иран в 2016 году, отметил источник.