Невидимый бомбардировщик: что США приготовили России

Новый бомбардировщик-невидимку B-21, который военные США разрабатывают в рамках «черной программы», планируют оснастить новейшими ядерными ракетами LSRO, пишет Warrior Mawen.

По сообщению портала, дальнобойные крылатые ракеты LSRO на данный момент также находятся в разработке. Они будут совместимы не только с новейшим B-21, но и с бомбардировщиками B-52, уже стоящими на вооружении американских ВВС.

В Warrior Mawen отметили, что на данный момент военные строят модели B-21 и испытывают их отдельные компоненты. В издании обратили внимание на «беспрецедентные» системы невидимости, которыми будет оснащен бомбардировщик. В частности, предполагается, что для снижения его заметности сопла двигателей будут размещены на крыше.

Поступление B-21 на вооружение американский армии запланировано на 2025 год.

Пентагон запустил новую программу разработки перспективного дальнего бомбардировщика под обозначением Long-Range Strike Bomber (LRS-B) в 2014 году. В октябре следующего года компания Northrop Grumman одержала победу в конкурсе предварительных проектов. И хотя ее критиковали многие конкуренты, именно она получила заказ на проектирование новой машины.

Начало его разработки можно отнести к 2004 году, когда конгресс США запустил финансирование программы бомбардировщика следующего поколения (NGB — Next Generation Bomber). В очередном правительственном четырехлетнем «Обзоре вопросов обороны» («QDR 2006» — «Quadrennial Defense Review»), который был выпущен в 2006 году, было указано требование разработать бомбардировщик нового поколения. Он должен был поступить на вооружение в 2018 году.

ВВС США 27 февраля 2016 года провели презентацию, на которой частично рассекретили проект LRS-B, разрабатываемый взамен существующих B-2 Spirit и B-52 Stratofortress. На презентации военные продемонстрировали изображение возможного внешнего вида нового бомбардировщика, передавал сайт N+1. Бывшая тогда министром ВВС США Дебора Ли Джеймс отметила, что на вооружении перспективный самолет получил обозначение B-21: B — bomber (бомбардировщик), 21 — XXI век.

Внешне B-21, судя по представленному изображению, сильно похож на уже стоящие на вооружении американских ВВС бомбардировщики B-2. Старший военный аналитик Лексингтонского университета и советник Пентагона Лорен Томсон, слова которого приводил military.com, отметил, что внешняя схожесть B-21 с бомбардировщиком Spirit обусловлена тем, что новый проект фактически устраняет недостатки B-2, но при этом сохраняет все его достоинства.

Томпсон также подчеркнул ставку на малозаметность, которую в новом проекте делает Northrop Grumman. По его словам, в некоторых ракурсах Spirit хорошо просматривался радиолокационными станциями противника, но в случае с B-21 невидимость будет полной.

Проектирование нового бомбардировщика, как он отметил, будет вестись в рамках программы срочной оперативной потребности, то есть при минимальном согласовании параметров с конгрессом США и внебюджетным выделением средств.

Перспективные стратегические бомбардировщики планируется разместить только в США. При необходимости они смогут долететь из Соединенных Штатов до любой точки мира, сбросить туда бомбы или выпустить ракеты, и после вернуться обратно на базу. Технические возможности B-21, как утверждают военные, позволят ему прорывать системы противовоздушной обороны противника и достаточно эффективно действовать в условиях активного противодействия.

Дебора Ли Джеймс тогда отмечала, что военные еще не придумали название будущему самолету. Название ему дали в сентябре 2016 года, новый стратегический бомбардировщик получил имя «Рейдер». Об этом объявили на конференции по вопросам кибербезопасности Ассоциации ВВС в городе Нэшнл-Харбор, штат Мэриленд. Это название, по замыслу авторов, отсылает к знаменитому рейду на Токио 18 апреля 1942 года группы бомбардировщиков В-25 «Митчелл» под командованием подполковника Джеймса Дулиттла. Тот налет американской авиации на Японию в период Второй мировой войны стал первым и представлял ответ на атаку японцев на Перл-Харбор.

Американские военные еще в 2016 году отмечали, что, начиная с первого летного образца, B-21 получит системы и программное обеспечение, которые необходимы для нанесения ядерных ударов.

При этом первые несколько лет службы самолеты не будут сертифицированы для перевозки и применения стратегического оружия и не будут значиться в договоре «О сокращении стратегических наступательных вооружений» (СНВ-3). В общей сложности американские ВВС планируют принять на вооружение от 80 до 100 бомбардировщиков B-21.