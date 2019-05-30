Погибли на учениях: на Украине разбился военный вертолет

На Украине в селе Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, в результате чего, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщается на странице пресс-службы Сухопутных войск Украины в фейсбуке. ЧП, как указали там, произошло 29 мая в 23.27 во время выполнения им учебно-тренировочного полета.

«С целью недопущения искажения информации сообщаем, что погибли четыре военных: командир экипажа — командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович; летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич; бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович; бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич», — написали в посте.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что после падения вертолет Ми-8 загорелся, но к 01.02 30 мая спасатели уже ликвидировали пожар. К тушению были привлечены 54 человека и десять единиц техники.

Как отметили в пресс-службе минобороны Украины, на месте происшествия сейчас работают спасательные службы и правоохранительные органы. Для выяснения обстоятельств крушения вертолета на место происшествия выехала комиссия военного ведомства, генштаба и командования сухопутных войск. В данный момент проводятся следственно-оперативные действия.

Руководство минобороны, генштаба и командование сухопутных войск ВСУ выразили соболезнования родным и близким погибших военных.

Соболезнования в связи с произошедшим выразил и президент Украины Владимир Зеленский. Он также поручил начальнику генштаба Руслану Хомчаку взять расследование под личный контроль.

«Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина. Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Зеленский в своем твиттере.

Его слова также привели на странице пресс-службы Сухопутных войск Украины в фейсбуке.

Он отметил, что понимает все риски несения военной службы даже в мирное время, но все равно настоял на том, что во время практики и обучения украинская армия не должна терять людей.

Именно по этой причине расследование катастрофы было поручено лично Хомчаку, пояснил Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк также выразил соболезнования родным военных. «Разделяю боль вашей невосполнимой утраты и выражаю искренние соболезнования и поддержку в это трудное время. Светлая память», — приводит его слова пресс-служба СНБО.

Разбившийся Ми-8 — это многофункциональный вертолет. Он постоянно проходит модернизации, за счет чего расширяются сферы его применения. Кроме того, он обладает возможностью оснащения широким набором дополнительного оборудования для выполнения различных задач. Вертолет может применяться в широком диапазоне условий и температур (от —50 до +50°), прост в эксплуатации и обслуживании.

До этого катастрофа с участием военной техники во время выполнения плановых полетов на Украине произошла 15 декабря прошлого года.

В Житомирской области тогда разбился истребитель Су-27, сообщили в пресс-службе генштаба ВС Украины.

Тот же истребитель двумя месяцами ранее потерпел крушение в Винницкой области. Тогда катастрофа унесла жизнь начальника авиации воздушного командования «Восток», сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

«Тела летчиков найдены, командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации — начальник авиации воздушного командования «Восток», — указали в сообщении.

При это о втором пилоте некоторое время ничего известно не было, но в итоге стало известно, что им являлся американский летчик. Эту информацию разместила военная прокуратура Украины. «Оба пилота, один из которых — офицер воздушных сил вооруженных сил Украины, второй — военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли», — указали в сообщении. Но вскоре его отредактировали, оставив только фразу «оба пилота погибли».

В военной прокуратуре также заявили о возбуждении уголовного дела по факту крушения. В пресс-службе ведомства уточнили, что расследование открыто по статье о «нарушении правил полетов».

Пребывание американского летчика вскоре подтвердили на его родине. «Мы видели сообщения о несчастном случае с военным США и можем подтвердить, что военный США участвовал в этом инциденте. В настоящее время инцидент находится в стадии расследования, и мы будем продолжать предоставлять дополнительную информацию по мере ее появления», — указали в сообщении ВВС США.

Крушение произошло во время проходящих в Винницкой и в Хмельницкой областях военных авиационных маневров «Чистое небо — 2018». В учениях наряду с Украиной участвовали военнослужащие ряда стран НАТО — Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Эстония, Румыния, Польша и США.