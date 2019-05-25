«Плохой остаток СССР»: генштаб Украины отказался от Крыма

Недавно назначенный на должность начальника генштаба вооруженных сил Украины генерал Руслан Хомчак заявил, что Киев потерял Крым гораздо раньше 2014 года, а также назвал полуостров в целом «плохим пережитком СССР».

«Я в своей жизни в Крыму был раза три. Последний раз в 2010 году, когда сказали, что Крым — это Европа, и можно ехать отдыхать. Я взял путевку в военный санаторий в Алупке и поехал туда. Но позже сказал, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел. Это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором. Я себя спрашивал, я на Украине? Я не понимал, где я», — сказал военный.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков согласился с этим заявлением украинского генерала, передает ФАН.

«Он сказал все правильно. Это, наверное, первый раз, когда представитель военно-политического руководства Украины сказал правду. На протяжении всех лет нахождения Крыма в составе Украины полуостров не развивался. Киев фактически занимался его разграблением: это касается и имущества, и земель на побережье», — пояснил член верхней палаты парламента.

При этом он подчеркнул, что отсталым регионом после распада СССР Крым делала именно политика украинских властей.

«Если говорить о сохранении неких «негативных» тенденций времен Советского Союза, Украина, и Крым в том числе, была самой успешной республикой постсоветского пространства.

Но недальновидная политика, которую проводило украинское руководство, привело к тому, что страна пришла в упадок. Хочу особо отметить, что Киев всегда руководствовался мнением радикалов и поддерживал националистические настроения. Соответственно, из-за этого Крым находился в наихудшем положении, даже по сравнению с другими регионами Украины», — подытожил сенатор.

Другой член Совфеда Алексей Пушков также указал, что Крым совсем не случайно в марте 2014 года проголосовал за вхождение в состав РФ.

«Новый глава Генштаба Украины Хомчак, получивший шок от Крыма в 2010, видно, забыл, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе независимой Украины, которая не вложила в него ни гривны и не развивала. Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком — вот что признал Хомчак», — написал парламентарий в твиттере.

Несколькими днями ранее – при назначении Хомчака на должность – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия должна избавиться от всего советского и внедрить западные стандарты, передает НСН.

Заявление Зеленского дает понять, что новый верховный главнокомандующий ВСУ ничего не смыслит в военном деле, заявил главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин.

«Во-первых, это говорит о том, что господин Зеленский — полный ноль в военном деле. Он не разбирается в том, о чем говорит, потому что называть советскую боевую технику и вооружение устаревшими, может только полный профан. Потому что даже в составе армии НАТО до сих пор эксплуатируется достаточное количество советской техники, несмотря на то, что стандарты альянса требуют полного от нее отказа», — рассказал аналитик.

По словам эксперта,

Зеленский будет нерачительно тратить огромные средства на якобы «избавление от советского наследия» в украинской армии.

«Он не очень понимает, к каким огромным тратам он приговаривает собственную страну. Потому что речь идет не только о том, чтобы поменять две тысячи танков, сто самолетов, а меняется в этом случае все: начиная от калибров, патронов и снарядов, и техники вооружения до системы их обслуживания, до ремонта, до структур, которые занимаются ремонтом», — заверил специалист.

Киев по-прежнему не принимает официальные итоги прошедшего в 2014 году в Крыму референдума, по результатам которого выяснилось, что войти в состав России хотели бы более 96% жителей полуострова. Итоги голосования отрицал аппарат бывшего президента Украины Петра Порошенко и теперь — команда нового украинского лидера.

В эфире «112 Украина» представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков обозначил «две красные линии», которые украинский лидер, вступивший в свои обязанности 20 мая, принеся присягу на церемонии инаугурации, никогда не переступит: Крым и Донбасс для команды нового президента всегда будут считаться украинскими.

«Мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан», — отметил Разумков.

НАТО также отказывается признавать российскую принадлежность Крыма и требует вывести войска РФ с полуострова.

«Альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией», — заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин же напомнил, что Крым воссоединился с Россией путем референдума.

«Они, наоборот, должны поддерживать волеизъявление крымского народа. Если они придерживаются демократических принципов, то пусть это докажут на деле, а не только на словах. Мы на эти слова никакого внимания обращать не будем», — пояснил депутат.

Он также выразил мнение, что такое заявление было сделано в НАТО в знак поддержки новоизбранного президента Украины.