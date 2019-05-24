Сдался России? Глава Генштаба ВСУ осудил флот Украины

Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, назначенный на эту должность президентом Владимиром Зеленским два дня назад, выразил неодобрение действиям командования ВМС Украины во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

«Я не могу оценивать Керченскую операцию, я тогда не был [в должности начальника Генштаба]. Конечно, не надо было подвергать моряков риску. Очень плохо, что они в плену, но хорошо, что они живы, учитывая, что по ним был открыт огонь и они могли погибнуть. Я уверен, что из плена их освободят», — сказал он агентству УНИАН.

Украинский военный также сообщил о намерении выяснить мотивы действий командующего ВМС во время инцидента у него самого.

«Я сегодня еще не общался с командующим ВМС, потому что он полетел с министром на стрельбы. Он вернется, и, когда я буду его заслушивать, я ему задам этот вопрос — чем он руководствовался, или он прогнозировал это все? Мне тоже интересно это все услышать. У нас не так много морских судов, чтобы мы могли их так раздавать», — подчеркнул глава Генштаба.

Кроме того, Хомчак заявил, что не ожидает от России агрессивных действий в ближайшее время. При этом он отметил, что обстановка в Донбассе по-прежнему остается напряженной.

«Конечно, угроза не отпала. Угроза прямого вторжения всегда может быть. Но я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Потому что для любого вторжения должна быть цель. Если цели нет, то просто идти убивать — ни один руководитель, кто развязывает войну, так не делает. Все делается с целью», — отметил новый глава Генштаба.

По его словам, учитывая сохраняющуюся напряженность в Донбассе, ВСУ «должны оставаться боеспособными и готовыми к любому варианту развития событий».

Новый глава украинского Генштаба разделяет позицию действующих властей, что в Донбассе «Украине противостоит РФ». Вместе с тем он отметил, что там физически уже сформированы подразделения и части из местных жителей. «Но руководит ими, конечно же, РФ», — заявил Руслан Хомчак.

При этом в России на подобные заявления не перестают отвечать: российских войск на востоке Украины нет. О том, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе, последние пять лет неоднократно говорили на разных уровнях, называя все утверждения о переброске российских войск в регион «пропагандистской фальшивкой». Российский лидер Владимир Путин в 2017 году подчеркивал, что российской армии в Донбассе нет, но там действуют местные формирования, которые могут отражать военные акции.

«Мы считаем, что это соответствует интересам тех людей, которые проживают на данной территории. Потому что, если у них такой возможности не будет, резня, и даже хуже чем в Сребренице, будет осуществлена так называемыми националистическими батальонами», — подчеркнул президент РФ.

Тем не менее, официальный Киев продолжает настаивать, что в Донбассе воюют россияне. Более того, страна постоянно обвиняла Москву в подготовке прямого военного вторжения на Украину.

Впрочем, убеждения украинской стороны разбиваются о данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.

В феврале в ходе заседания Совбеза ООН глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан заявил, что в отчетах миссии нет данных о пребывании военнослужащих Вооруженных сил России на территории региона.

Таким образом он прокомментировал слова постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко о том, что «количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствует о стремлении России урегулировать конфликт».

В ответ на такое заявление постпред России при ООН Василий Небензя попросил Апакана и спецпредставителя главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика сообщить о количестве российских войск, увиденных наблюдателями в Донбассе. «Знают ли они о тех цифрах, которыми делился украинский постпред, и могут ли они их подтвердить?» — спросил Небензя и получил от Апакана отрицательный ответ.

Точно такие же данные были приведены и в октябре прошлого года, но тогда они удовлетворили далеко не всех. Зампредседателя СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил американскому изданию Foreign Policy, что ОБСЕ не располагает доказательствами, подтверждающими присутствие российских военных на территории Донбасса.

На вопрос журналистов о позиции ОБСЕ по поводу роли России в вооруженном конфликте на востоке Украины он ответил, что постоянно присутствующие в регионе сотрудники миссии «не увидели прямых доказательств российского вмешательства».

Хуг уточнил, что в Донбассе его коллеги видели людей в военной форме с российской атрибутикой, но, по его словам, такую одежду может купить каждый, так как она находится в свободном доступе.

Более того, он отметил, что кроме военных с российской символикой на форме там были люди со знаками Германии и Испании.

На такие слова резко отреагировали некоторые киевские политики. Вице-спикер Верховной рады и представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко отметила, что слова Хуга о невмешательстве России в украинский конфликт — «нелепое и неудачное заявление».

«Я извиняюсь, а это только я вижу тут явные признаки шизофрении, или они уже это не скрывают?» — написал на своей странице в фейсбуке украинский журналист и депутат Рады Мустафа Найем. Причем сообщение было на русском языке.

Некоторое время спустя само издание Foreign Policy удалило из интервью слова Хуга о невмешательстве российских военных, указано в заметках к опубликованному ранее материалу на сайте журнала.

Представители СМИ объяснили это тем, что Хуг неверно подобрал слова для выражения своего мнения. «Мы исключили это замечание, поскольку оно не передало подразумевавшуюся им точку зрения. Далее он приводит факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели», — отметили журналисты.

А наблюдения эти заключаются в том, что в процессе работы его коллеги видели «конвои, которые въезжают и выезжают с Украины по грязным дорогам посреди ночи, минуя официальные пограничные пункты». Кроме того, как отметил Хуг, он разговаривал с военными, взятыми в плен украинскими войсками. Эти пленники утверждали, что являются российскими военнослужащими.

После редактуры зампредседателя СММ ОБСЕ согласился с внесенными в текст правками. «Опубликованный текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения», — сказал он. При этом Хуг подчеркнул, что миссия ОБСЕ устанавливает факты, а не интерпретирует их.