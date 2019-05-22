Новые ракеты: чем Украина грозит Севастополю

На полигоне в Одесской области начались испытания ракетных комплексов типа «Ольха» и «Нептун». Начался подготовительный этап. Вначале пройдут испытания систем на суше и подготовка к самим пускам с 22 по 24 мая.

В украинских СМИ отмечается, что на указанные даты уже перекрыт район в Черном море. Карта региона, в котором будут проводиться боевые стрельбы, приводится на сайте «Украинского милитаристского портала».

В апреле 2019 года Украина заявила об испытаниях комплекса «Нептун», ракеты которого, по данным Киева, могут «преодолеть около 300 км и поразить цель в Севастопольской бухте».

На полигоне в Одесской области планируются пуски ракет комплексов «Ольха-М» и «Ольха-Р». Кроме того, ожидаются испытания ракеты с головкой самонаведения (ГСН) ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун».

Отдельно в программе прописаны испытания ГСН ракеты на земле и в воздухе, где ее будут тестировать, поместив на вертолет для отработки различных режимов по высоте, курсу и скорости полета и т.д. Больше никаких деталей украинские СМИ не приводят.

«Модернизированный комплекс «Ольха» представляет собой реактивную систему залпового огня с новым корректируемым боеприпасом», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. По украинским данным, дальность стрельбы «Ольхи» достигает 130 км, а в ближайшем будущем она будет увеличена до 200 км.

«При создании «Ольхи» использовались элементы советской РСЗО 9К58 «Смерч», — особо подчеркнул собеседник издания.

Вес ракеты «Ольхи» — около 800 кг, системы управления — 50 кг, двигательной части — около 500 кг. Боеголовка унифицирована. В головной части ракеты могут быть установлены осколочно-фугасный, кассетный или термобарический заряды весом до 250 кг. В зависимости от решаемых задач, «Ольха» может применяться для поражения как наземных целей, так и надводных целей.

Как сообщает портал Fromua.News, реактивный снаряд управляем на всей траектории полета с помощью газодинамических рулей и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS. При использовании только инерциальной системы наведения среднее отклонение ракеты составляет 50 м, при использовании GPS-коррекции — около 7 м. Скорее всего, в основе инерциальной коррекции лежит лазерный гироскоп производства КБ «Арсенал», он же использовался на ракете-носителе «Днепр» и на российском оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер» и других изделиях.

В зависимости от задач может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей. Все составляющие для производства «Ольхи», по данным Fromua.News, — украинские, включая новую систему управления, ракетное топливо, боевую часть.

Ожидается, что комплекс «Ольха» превосходит по тактико-техническим характеристикам и может стать реальной заменой «Точка-У».

Что касается «Нептуна», то предварительный этап испытаний этого комплекса проводился 5 апреля 2019 года на полигоне в Одесской области. Во время него ракета пролетела 225 км, меняя траекторию полета.

Как ранее писала «Газета.Ru»,

украинская крылатая ракета «Нептун», широко разрекламированная официальным Киевом, — это всего лишь «легкая модернизация» российского противокорабельного комплекса Х-35.

«Нептун» — дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета (ПКР), предназначенная для уничтожения судов водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Разработана конструкторским бюро «Луч». Двигательную установку для «Нептуна» поставляет запорожский «Мотор Січ», разработчик головки самонаведения — НПП «Радіонікс», отдельные комплектующие поставляет Харьковский авиационный завод. Государственное предприятие «ВИЗАР», недавно прошедшее модернизацию, будет заниматься серийным выпуском ракет этого типа.

Дальность стрельбы «Нептуна» — до 300 км, масса осколочно-фугасной боевой части — 150 кг, маршевая скорость полета — 0,8-0,85 Мах. Украинская ракета оснащена новой инерциальной системой наведения, а на конечном участке траектории включается активная головка самонаведения.

Х-35, ранее писала «Газете.Ru», это, по сути, некий аналог американской противокорабельной ракеты «Гарпун», а ее создание велось в конце 1960-х — начале 1970-х годов. По факту, и отечественная разработка стартовала примерно в это же время. То есть это изделие создавалось на основе технологических достижений 1970-х годов и перезапустить производство ПКР этого типа для Украины — задача относительно несложная.

Сегодня это ракета не представляет собой какого-то серьезного достижения в сфере управляемого оружия или очевидного технологического прорыва. По своим характеристикам она существенно уступает современным российским ракетам аналогичного класса.

Как подчеркивала ранее «Газета.Ru», ракеты типа Х-35 и их аналоги — это своего рода товары широкого потребления на современном рынке противокорабельных вооружений. Здесь нет какой-то особенной скорости, нет радиолокационной малозаметности, нет каких-либо тактических изысков, когда противокорабельные ракеты способны атаковать стаей, обмениваться между собой информацией и в зависимости от обстановки выстраивать свой боевой порядок. То есть ракеты типа Х-35 — это достаточно простое оружие, и чтобы освоить их серийное производство на Украине, Киеву вполне достаточно имеющихся у него технологических компетенций.

Комплекс «Нептун» состоит из четырех самоходных пусковых установок с четырьмя ракетами каждая, командной машины управления, заряжающей и транспортной машин.

«По большому счету, на густонаселенной Украине нет регионов, в которых можно безопасно испытывать дальнобойное оружие. Поэтому стрельбы ракетных комплексов ВСУ осуществляются в акватории Черного моря. Рано или поздно это может привести к каким-либо форс-мажорным обстоятельствам», — считает Константин Макиенко.