«Томагавки» уже в Румынии? Чем США угрожают России

Останавливаться только на модернизации комплекса «Иджис Эшор», развернутого в Румынии, США, похоже, не собираются. Для непосредственного противоракетного прикрытия объекта ПРО в Девеселу будет развернута батарея противоракетного комплекса (ПРК) типа THAAD из состава 69-й противовоздушной бригады, дислоцируемой в Форт-Худе, штат Техас. Предполагается, что средства батареи будут интегрированы в существующую систему противоракетной обороны НАТО.

Помимо модернизации берегового «Иджиса» в Девеселу, дополнительно в Черное море Соединенные Штаты планируют направить два эсминца УРО с БИУС «Иджис», оснащенных противоракетами SM-3.

Как известно, корабли этого типа обладают потенциалом стратегической противоракетной обороны. Таким образом,

с учетом боевых возможностей батареи ПРК THAAD, развертываемой в Девеселу, уже можно говорить, что противоракетная оборона объекта «Иджис Эшор» в Румынии приобретает глубоко эшелонированный характер.

О том, какое значение руководство вооруженных сил придает береговому «Иджису» в Румынии, достаточно ярко подтверждает развертывание в Девеселу ПРК THAAD. Американская система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — это противоракетный комплекс подвижного наземного базирования, предназначенный для высотного заатмосферного поражения баллистических ракет средней дальности.

ПРК THAAD в состоянии уничтожать баллистические цели на недоступной для обычных зенитных ракетных систем высоте — 150 км и удалении от обороняемого объекта до 200 км. Уничтожение баллистической ракеты (боевого блока) осуществляется путем кинетического перехвата, то есть при этом происходит прямое попадание боевой части противоракеты в перехватываемую цель.

Береговой «Иджис Эшор» (Aegis Ashore) — это версия корабельной системы «Иджис», стоящей на вооружении ВМС США. Часть оборудования, имеющая сугубо морскую специфику, с «Иджис Эшор» при развертывании в наземном варианте демонтируется. Стальное сооружение высотой в четыре этажа весит около 900 т и воспроизводит надстройку крейсера с управляемым ракетным вооружением типа «Тикондерога». Внутри здания размещаются комплекты радиоэлектронной аппаратуры. «Иджис Эшор» состоит из РЛС типа AN/SPY-1 и устройств вертикального пуска (УВП) Мк41 для 24 противоракет Standard SM-3 Block IB. Береговой «Иджис» способен уничтожать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет и ракет средней дальности на высоте до 250 км.

УВП Mk41 на сухопутной версии корабельного «Иджиса» (Mark 41 Vertical Launching System) представляет собой унифицированную корабельную установку вертикального пуска для управляемых ракет. Она применяется на кораблях ВМС США и других дружественных Вашингтону стран для запуска ракет Standart SM-2, SM-3 и SM-6, ASROC, ESSM и Tomahawk.

Работы по развертыванию берегового «Иджис Эшор» начались в Девеселу в 2014 году. В декабре 2015 года США и Румыния завершили строительство противоракетного комплекса. В начале 2016 года было осуществлено сопряжение румынского «Иджиса» с системой ПРО НАТО.

Следует обратить внимание на совпадение сроков модернизации объекта ПРО в Румынии, где размещены УВП Mk41, с заявлением США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как известно, унифицированные корабельные установки вертикального пуска для управляемых ракет Mk41 изначально разрабатывались для запуска крылатых ракет Tomahawk с дальностью стрельбы до 2500 км.

Проведение США мероприятий по доработке универсальных комплексов ПРО в Девеселу с высокой степенью вероятности может быть направлено на реализацию возвратного потенциала этой системы и подготовку развертывания на них крылатых ракет. И это может произойти в рамках заявленных ранее США мер в связи с разрушением Договора о РСМД.

Проанализируем складывающуюся обстановку. Береговой «Иджис Эшор» в Румынии, сам по себе представляющий противоракетный комплекс, модернизируют и прикрывают еще одной системой ПРО — ПРК THAAD. Дополнительно к этому усиливают противоракетное прикрытие базы в Девеселу с морских направлений (причем вполне возможно, что боевая служба эсминцев и крейсеров УРО ВМС США в Черном море будет организована на ротационной основе). В этом случае возникает вполне логичный вопрос — может быть, функции ПРО собственно для берегового «Иджиса» в Румынии в этом случае пересмотрены? И теперь этот комплекс будет решать какие-то другие задачи?

Размещение дополнительных средств ПРО в Румынии в этой ситуации означает перераспределение боевых задач в области противоракетной обороны в Девеселу. Теперь эти функции возьмут на себя батарея комплекса THAAD и два эсминца с комплексами «Иджис». А ведь по идее совсем недавно эти задачи возлагались исключительно на береговой комплекс «Иджис Эшор».

Таким образом, теперь объект Девеселу вполне может обеспечить размещение стратегических крылатых ракет типа Tomahawk в Европе впервые после окончания «холодной войны».

Возникает вопрос — а что же делать в этом случае Российской Федерации, поскольку подобные трансформации берегового «Иджиса» в Румынии создают непосредственную и реальную угрозу национальной безопасности нашей страны.

Следует отметить, что руки России после выхода США из ДРСМД, по сути дела, развязаны. И все шаги Москвы в сфере укрепления национальной обороны теперь будут носить исключительно ответный характер.

Поэтому в этом случае представляется целесообразным усилить боевой и численный состав группировки войск в Крыму. В частности, в перспективе на «непотопляемом авианосце» может быть развернут сухопутный вариант ракетного комплекса «Калибр» или «Калибр-М» (или ракетная бригада модернизированного РК «Искандер»).

Вполне допустима передислокация в Крым авиационного полка самолетов МиГ-31БМ с ракетным комплексом «Кинжал» (или же создание всех условий для перелета на аэродромы полуострова из внутренних регионов России). Против подобного оружия никаких средств эффективной обороны в настоящее время у гипотетических противников не существует.

Наконец, следует обсудить целесообразность воссоздания в Крыму тяжелобомбардировочного авиационного полка дальних бомбардировщиков Ту-22М3М, оснащенных современными ракетами класса «воздух-земля».

Что касается Румынии, то там должны со всей отчетливостью понимать, что дислокация модернизированного объекта в Девеселу превращает этот регион страны в возможный объект первого ядерного удара, и это — осознанный выбор Бухареста, а не инициативы Москвы.