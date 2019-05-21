К президенту на ковер: зачем Полторак пришел к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал в свою администрацию подавшего ранее в отставку министра обороны Степана Полторака. Об этом он сообщил агентству УНН в ответ на вопрос, зачем он пришел в администрацию президента.

Ранее сам Полторак объяснил журналистам, что написал заявление об отставке из уважения к конституционному праву нового президента предлагать свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства.

«Я уважаю его конституционное право определяться с министром обороны и подавать предложения Верховной раде на назначение», — сказал он.

Министр отметил, что за прошедшие пять лет на должности главы оборонного ведомства сделал все возможное, чтобы создать в стране сильную армию.

Полторак написал заявление об отставке накануне, сразу после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского. В ходе инаугурации украинский лидер назвал фамилии представителей власти, которым следует покинуть занимаемые ими должности. В их числе оказался и Полторак, но, по словам министра, о своем решении уйти он сообщил Зеленскому за несколько дней до его вступления в должность президента страны.

«Господин президент Украины — верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, с уважением отношусь к вашему конституционному праву определиться с министром обороны Украины и подать кандидатуру на утверждение Верховной Раде. Прошу рассмотреть в установленном порядке вопрос относительно увольнения меня с должности министра обороны Украины», — говорится в заявлении об отставке Полторака.

Полторак был министром обороны Украины с 14 октября 2014 года. Осенью прошлого года он был уволен с военной службы, но продолжил возглавлять ведомство в гражданском статусе, как того требуют стандарты НАТО.

Кстати, уходил он ярко. В своем фейсбуке после подачи заявления об отставке министр обороны Украины разместил свою фотографию на фоне «взорванных» башен московского Кремля, сообщал УНИАН. Такой кадр он прикрепил к одной из своих публикаций в соцсети.

«Мы подняли армию с колен. И сейчас она на уровне с ведущими армиями мира», — написал Полторак, вместе с тем выразив благодарность украинцам за «поддержку и теплые слова». Он заявил, что на Украине была создана мощная армия патриотов, которая может дать отпор сильному агрессору. «Мы идем вперед! Победа за нами!» — подчеркнул он.

Однако спустя час после публикации коллаж с московским Кремлем был удален, а на странице остался только текст. Сейчас пост никак не проиллюстрирован, но УНИАН успело сделать скриншот изначальной версии сообщения и разместило его на своем сайте. К тому же, судя по истории редактирования публикации, до изменения она содержала мультимедийный файл.

Всего за три дня до инаугурации стало известно, что в отставку подал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

«Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов в дальнейшем защищать нашу страну непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании», — указано в заявлении Турчинова.

Причиной ухода секретаря СНБО стало прекращение президентских полномочий Петра Порошенко, пояснили в тексте.

В тот же день заявление об отставке написал и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщил он в своем фейсбуке. «Я считаю, что это правильно, по-человечески. Правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку нам она нужна», — сказал политик в видеообращении. Глава украинского МИДа тоже выразил намерение передать заявление о своем уходе в день инаугурации.

Климкин уточнил, что не собирается уходить из политики. По его словам, он собирается участвовать в парламентских выборах, которые состоятся в конце октября.

«Я понимаю, чего хотят украинцы, но также понимаю, чего от нас ожидает мир. У меня есть различные идеи, которые я надеюсь реализовать. Поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную раду», — заявил Климкин.