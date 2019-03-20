Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках

Визит Дональда Трампа на предприятие оборонно-промышленного комплекса США — вообще первое подобное посещение американского президента со времени Джорджа Буша-младшего: он предпринял аналогичный шаг в 2003 году. Президент Барак Обама воздержался от подобных акций, и существенно уменьшенный уровень военных расходов во время его президентства даже не давал оснований для таких визитов, напоминает Forbes.

«Неправильно предполагая, что Россия прекратила быть угрозой глобальной безопасности, администрация Барака Обамы сократила количество бронетанковых бригад сухопутных войск ВС США до рекордно низкого уровня — всего девяти единиц», — отмечается в статье.

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Производство модернизированных танков Abrams на заводе в Лиме упало до одной боевой машины в месяц, и в сухопутных войсках ВС США всерьез рассматривали возможность отказа от этого завода в принципе, — по сути, единственного национального предприятия, способного к производству главной ударной силы сухопутных войск — основных боевых танков.

Производство танков серии М1 Abrams (М1А2 SEP) на этом предприятии было прекращено для армии США в 2001 году, а для экспорта (M1A2 в Кувейт и Саудовскую Аравию) — еще в 1995 году. После этого завод вплоть до недавнего времени занимался изготовлением машинокомплектов для сборки танков М1А1 в Египте, а также капитальной модернизацией танков М1/А1/А2 армии США в вариант М1А2 SEP. Некоторое время назад предприятие занималось работами по модернизации танков М1А1 для поставки в Ирак, а также модернизации танков М1А2 саудовской армии по варианту М1А2SA.

Но, как будто считая все совершенное в сфере танкостроения еще недостаточным, подчеркивает Forbes, администрация Обамы фактически убила еще одно крайне нужное производство — морских десантно-высадочных средств, которое должно было начато в той же Лиме.

Завод по производству танков был переименован в Центр производства объединенных систем, и ожидалось, что на выходе появятся бронированные боевые машины как для сухопутных войск, так и для морской пехоты США.

Но команда президента Обамы в сфере обороны решила, что морские пехотинцы могут обойтись без быстрой замены своего парка боевых машин и эксплуатировать в дальнейшем свои десантные транспортные средства 40-летнего возраста.

Президент Трамп же решил изменить стратегию — он увеличил финансирование для модернизаций основного боевого танка Abrams более чем на $2 млрд в бюджетной заявке Пентагона 2020 года.

В результате численность персонала на заводе Лимы вырастет более чем на 400 человек и на более чем 1000 рабочих мест к концу следующего года. Генеральный подрядчик General Dynamics уже принимает на работу и занимается обучением нового поколения рабочих, чтобы поддерживать функционирование предприятия на новом уровне.

Рекордных объемов не будет

Трамп проявил к производству танков большой интерес, лично рассмотрев возможности предприятий из кооперации соисполнителей, которые поставляют комплектующие и узлы на конвейер в Лиме для танка Abrams и других боевых бронированных машин. Так, глава Белого дома знает, что увеличение производства танков до одной единицы в день, начиная со следующего года, будет создавать более чем тысячу дополнительных рабочих мест в Мичигане, Огайо, Флориде и Пенсильвании.

«Тем не менее, необходимо отметить, что речь о полном цикле производства новых танков на заводе в Огайо не идет. Последний танк, сделанный «с нуля», то есть, начиная с заготовки броневых деталей и сварки корпусов, в Америке выпущен более десяти лет назад»,

— пояснил «Газете.Ru» главред «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский.

Как рассказал собеседник издания, с тех пор поэтапно проходит модернизация имеющихся машин и поставка сборочных машинокомплектов для иностранных государств. Стартовавшая программа модернизации танков Abrams SEP.V3, равно как и перспективная SEP.V4, также не предусматривают постройку новых танков — на предприятии будут капитально ремонтировать и модернизировать имеющиеся в армии США машины.

По мнению Мураховского, сворачивание производства новых танков с началом XXI-го века — это общая тенденция в армиях развитых стран (Великобритания, Германия, Франция, Россия, Италия). Мизерный темп производства поддерживает Япония, небольшой — Южная Корея. Китай также выпускает новые танки Тип 99 отнюдь не рекордными объемами.

Похоже, полагает эксперт, все понимают технические пределы, достигнутые в «классической компоновке» основных боевых танков. Разработчики стараются совершенствовать возможности существующих платформ

методом постепенного улучшения отдельных боевых свойств, в основном за счет повсеместного внедрения новейших достижений электроники: спутниковая навигация, цифровая связь и тактические системы управления войсками, баллистические вычислители, тепловизионные прицелы, комплексы активной защиты, программируемые боеприпасы и т. п.

Россия первой (и пока единственной) в мире разработала и воплотила в металле танк следующего поколения принципиально новой компоновки Т-14 «Армата», а также семейство боевых бронированных машин на этой платформе, напомнил Виктор Мураховский. Пока о массовом серийном производстве Т-14 говорить рано, не завершены государственные испытания. Тем не менее, Минобороны заказало партию машин семейства «Армата» (танк, тяжелая БМП, бронированная ремонтно-эвакуационная машина) для опытно-войсковой эксплуатации в количестве трех батальонных комплектов (это более 100 единиц).

Есть заказы на модернизацию танков предыдущего поколения — модификации Т-90АМ и Т-80БВМ. Возможно, часть танков Т-90АМ будет нового производства. Модернизация танков семейства Т-72 (версии Б3, Б3 усовершенствованный) идет в больших масштабах — Вооруженные силы получают их более 100 единиц ежегодно уже на протяжении нескольких последних лет.

Минобороны России, обратив внимание на перспективы наземных робототехнических комплексов (РТК), заказало работы по роботизации устаревших танков, рассматривая возможность использования их в безэкипажном варианте как передового эшелона прорыва насыщенной противотанковыми средствами обороны, рассказал Мураховский.

Танкостроение развитых стран равно подвержено влиянию объективной тенденции развития современных вооружений: их стоимость растет куда быстрее, чем боевая эффективность,

рассказал Виктор Мураховский.

Поэтому общая численность основных образцов вооружения (боевых самолетов и вертолетов, танков, артиллерийских систем и прочих) в армиях неуклонно снижается, но совокупная боевая мощь комплектов основных систем вооружения, как дружно уверяют действующие военные и политики, якобы не падает. «Я считаю этот тезис спорным, требующим как минимум обсуждения», — заключает Мураховский.