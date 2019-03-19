Мультимегатонная месть Америке: зачем России новое оружие

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил о необходимости создания против США мультимегатонного оружия. Об этом сообщает НСН.

«Создать мультимегатонное оружие, испытать его с тем, чтобы США неповадно было мявкать», — призвал Сивков.

Это, кстати, уже не первый призыв Сивкова к созданию такого типа вооружений. Не так давно он сказал, что США можно гарантированно уничтожить, если нанести ядерные удары по геофизическим зонам на территории Северной Америки.

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Эксперт отметил, что России не стоит пытаться обогнать США по количеству ядерного оружия — вместо этого необходимо создавать ядерные заряды мощностью более 100 Мт. «Пойти по стопам СССР не получится — группировку Сухопутных войск, способную гарантированно разгромить НАТО и оккупировать Европу, не создать ни по экономическим, ни по демографическим, ни по духовным основаниям. Остается единственный выход — опять сделать ядерную войну иррациональной, бессмысленной для агрессора», — подчеркнул эксперт.

Более рациональным решением, по мнению Сивкова, было бы создание 40-50 сверхтяжелых ядерных зарядов мощностью свыше 100 мегатонн (Мт). Если удар по Йеллоустону и тихоокеанским разломам будет нанесен с их помощью, то «США и вся транснациональная элита будут гарантированно уничтожены».

Сивков предлагает создавать бомбы, которые почти в два раза смертоноснее самых мощных в истории ядерных зарядов, прошедших испытания.

Речь идет о легендарной «Царь-бомбе», известной в мире также как «Сатана» или «Кузькина мать».

Термоядерная авиационная бомба АН602 была разработана в СССР в 1954–1961 годах. Это самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества — мощность бомбы составляла около 58 мегатонн тротилового эквивалента, что более чем в три тысячи раз мощнее атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму.

Испытание АН602 прошло 30 октября 1961 года. Бомба была сброшена с модернизированного специально для испытания бомбардировщика Ту-95В. «Ядерный гриб» поднялся на высоту 67 километров, а ударная волна три раза обогнула земной шар. Это событие доказало возможность создания в СССР бомб неограниченной ядерной мощности и сыграло ключевую роль в предотвращении использования атомного оружия.

Название «Кузькина мать», как считается, появилось у бомбы АН602 под впечатлением от известных слов советского лидера Никиты Хрущева, который в 1959 году заявил вице-президенту США Ричарду Никсону: «В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжелые последствия. Мы вам покажем кузькину мать!»

Сивков считает, что создание даже еще более мощного оружия, чем АН602, позволит свести ядерную опасность на нет.

При этом он признает, что «царь-бомба — не панацея» и у России сохранятся «угрозы войны гибридного характера».

По словам Сивкова, созданием оружия такой мощности Россия может ответить на возможный выход США из моратория по испытанию ядерных боеголовок.

Возможность отказа Вашингтона от участия в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний активно обсуждается в экспертных кругах после выхода США из ДРСМД. Масла в огонь подливает и представленный проект военного бюджета страны на 2020 год, который предполагает увеличение расходов на модернизацию ядерного арсенала.

«Я полагаю, к планам США по модернизации своего ядерного арсенала надо отнестись со всей серьезностью и, вполне возможно, творчески пересмотреть некоторые отечественные программы», — рассказал «Газете.Ru» бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, председатель Экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин.

В то же время, по мнению военачальника, надо избежать возможного втягивания России в любую разновидность гонки вооружений и дополнительных бюджетных ассигнований на оборону. «Однако кроме всего прочего, существует реальная опасность возобновления ядерных испытаний», — добавил генерал.

В условиях масштабной модернизации ядерных боевых частей перед американцами объективно встает проблема проведения их натурных испытаний, считает Бурутин. Моделирование (даже на имеющихся суперкомпьютерах) не даст ответа на вопрос об их гарантированной надежности в случае применения.

«Не готовятся ли американцы выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний? Логика говорит — а почему бы и нет?» — заключил генерал.