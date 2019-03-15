Границы под угрозой: НАТО перебрасывает войска

По словам Михаила Попова, за последние два года численность военных «первоочередного задействования» альянса выросла в 1,6 раза, с 25 до 40 тыс. человек. В беседе с «Красной звездой» Попов добавил, что в Прибалтике развернуты «усиленные батальонные тактические группы», численность которых может достигать тысячи человек.

Реанимируется «существовавшая в годы «холодной войны» система трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу», рассказал замсекретаря.

Он также напомнил, что в последнее время военнослужащие НАТО чаще проходят боевую подготовку в «непосредственной близости» от границ России.

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Ранее Попов заявлял, что НАТО открыл в Прибалтике структуры, которые нацелены на «ведение масштабной информационной войны».

Еще в 2007 году в Таллине был создан Центр киберзащиты, который уже в следующем году получил аттестацию при НАТО. Это было сделано после масштабной кибератаки на веб-сайты правительственных учреждений Эстонии и другие эстонские сайты. Правительство страны обвинило в этом Россию, хотя причастность Москвы так и не была доказана.

Тем временем Вашингтон и Варшава ведут переговоры о создании американской военной базы в Польше,

сообщает издание Defense One, ссылаясь на и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

13 марта заместитель министра обороны США Джон Руд обсудил данный план в Варшаве на встрече с официальными лицами. Подготовка соглашения может занять от шести месяцев до года.

«Мы сделали, на наш взгляд, довольно серьезное предложение и уже на этой неделе работаем над техническими моментами. Мы надеемся, что после этой встречи у нас будет прочный фундамент для дальнейшей работы», — подчеркнула Уилбаргер.

Альянс действительно в последние годы активно разворачивает силы на территории таких стран НАТО, как Польша, Эстония, Латвия.

Однако руководство блока заявляет, что военные находятся там на ротационной основе. В 1997 году между Россией и НАТО подписан основополагающий акт, согласно которому возле границ России не должны размещаться «субстантивные» военные силы.

Отношения России и НАТО были заморожены после вхождения Крыма в Россию. В настоящее время альянс определяет политику по отношению к России как «сдерживание и диалог». Это вновь подчеркивается в докладе по итогам деятельности альянса в 2018 году, опубликованном 14 марта.

Презентацию доклада предваряли слова генсека НАТО Столтенберга, который заявил, что блок стоит перед лицом «возвращения притворства великих держав».

Среди вызовов, которые стоят перед альянсом сегодня, Столтенберг назвал якобы нарушение Россией Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), нестабильность на южных границах, а также «использование разрушительных технологий».

В блоке отметили позитивную практику в том, что Россия информирует альянс о начале своих учений, что продолжает делать и НАТО. Как отмечается в докладе, подобное информирование происходит во время встреч совета Россия-НАТО.

«Эта практика может способствовать большей предсказуемости и снижению рисков в евроатлантическом регионе» — говорится в докладе.

В то же время в документе подчеркивается, что добровольное информирование не может заменить «прозрачности». Ее можно достичь в соответствии с Венскими соглашениями о взаимной транспарентности от 1999 года.

Авторы доклада настаивают на необходимости модернизации Венского соглашения, в котором необходимо «закрыть лакуны», позволяющие странам избежать возможности информировать других об учения. В докладе говорится, что Россия не идет на диалог по этому поводу.

В то же время Столтенберг заявил о приверженности альянса сохранению каналов военной связи с Россией. По его словам, НАТО намерен сохранять эти каналы «открытыми и доступными». Он также добавил, что эти линии военной связи действуют независимо от Совета Россия-НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что альянс придает большое значение сохранению формата Совета.