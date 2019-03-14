Замыкание и взрыв: почему погибла подлодка «Сан-Хуан»

Причиной гибели подводной лодки «Сан-Хуан» военно-морских сил Аргентины, затонувшей в ноябре 2017 года около атлантического побережья страны, был взрыв — об этом сообщил командующий ВМС Давид Бурден.

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Он пояснил, что ЧП предшествовало попадание воды в аккумуляторные баки дизель-электрической подлодки, что привело к короткому замыканию. По мнению Бурдена, морская вода затекла через клапан E19, передает ФАН.

Боевая дизельно-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины TR-1700 «Сан-Хуан» в ноябре 2017 года вышла в море с базы «Ушуая», располагающейся к юго-западу от Магелланова пролива на острове Огненная земля. Экипаж перестал выходить на связь 15 ноября. Судно пропало с радаров неподалеку от побережья Аргентины в 250 морских милях (400 км) от Буэнос-Айреса.

Известно, что на борту судна находились 44 человека вместо положенных 37, причем «лишние» семь человек не были моряками. Также на подлодке были двое пловцов подразделения спецназначения ВМС Аргентины и сотрудник флотской службы разведки.

Неделю спустя в 50-километровой зоне от места последнего выхода на связь был зафиксирован мощный отрывистый шум, который можно трактовать как звук взрыва.

«Была получена информация о том, что произошло аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, сообразное взрыву», — заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Балби.

«Сан-Хуан» была полностью разрушена в результате взрыва в течение 40 миллисекунд

— сообщалось в докладе управления военно-морской разведки США. Взрыв, по мощности приблизительно равный шести тоннам в тротиловом эквиваленте, произошел на глубине 400 м.

Эксперты тогда отмечали, что данные цифры вдвое меньше минимально необходимого времени для осмысленного восприятия события и моряки на субмарине погибли мгновенно и не страдали. Стоит добавить, что максимальная глубина, на которую погружался до катастрофы «Сан-Хуан», составила 300 м.

Три дня спустя начальник базы ВМС Аргентины в Мар-дель-Плате генерал Габриэль Гонсалес заявил, что уходит в отставку из-за ситуации с подлодкой. Именно Гонсалес отвечал за общение с родными пропавшего экипажа подлодки и за распространение актуальной информации о поисках судна. Позднее был уволен и глава флота Аргентины Марсело Эдуардо Иполито Срур.

В ноябре прошлого года власти Аргентины объявили, что подлодка была обнаружена на глубине более 800 метров поблизости от полуострова Вальдес на атлантическом побережье Аргентины.

Субмарину нашли телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом в одном из мест, указанных частной американской компанией Ocean Infinity, которая была нанята аргентинским правительством для поиска «Сан-Хуан».

По словам министра обороны Аргентины Оскара Агуада, поднять подлодку со дна моря «невозможно из-за отсутствия технических и финансовых средств» для подобной операции.

Вместе с тем, министерство обороны Аргентины еще тогда восстановило возможный сценарий гибели судна.

По одной из версий, подлодка терпела бедствие на протяжении нескольких часов.

Сначала на борту мог возникнуть пожар, с которым команда справилась. Для ремонта «Сан-Хуан» была вынуждена всплыть на поверхность.

После этого субмарина погрузилась, чтобы следовать на базу назначения. Однако уже под водой на борту мог вспыхнуть новый пожар из-за того, что на аккумуляторы попала вода. Это привело к потере управления, после чего «Сан-Хуан» начала стремительно уходить ко дну. На критической глубине корпус подлодки мог быть раздавлен толщей воды.

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов, который возглавлял операцию по спасению подлодки «Курск», заявил, что аргентинская субмарина могла погибнуть из-за попадания на запредельные глубины, передает НСН.

«Глубины в Атлантическом океане измеряются тысячами метров, на которые подлодка погрузиться не может. Аргентинская подлодка может погружаться на 200-300 метров, а там тысячи. Если она находится в районе с такими глубинами и ее нет на поверхности, то вероятность того, что она погибла в результате попадания на запредельные глубины, очень высокая», — рассказал военный.