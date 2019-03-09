Запрещал пить: украинские военные расстреляли командира

Военные вооруженных сил Украины расстреляли своего командира, который запретил употреблять спиртное, рассказал официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

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По словам донецкого военного, ЧП произошло в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ в среду 6 марта. Командир взвода первого батальона лейтенант Слобода во время ночного обхода обнаружил компанию из пятерых военнослужащих, употреблявших спиртное, и сделал им замечание.

«В ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира», — приводит НСН слова Басурина.

Он пояснил, что подобные случаи происходят в украинских воинских частях, но не фиксируются в официальных сводках, поскольку командование ВСУ «не желает афишировать перед общественностью тот беспредел, который там творится».

Накануне сообщалось, что

во Львове родители погибшего 21-летнего погибшего служащего ВСУ Богдана Слободы во время похорон заявили, что в гробу находится не их сын, однако траурная церемония была продолжена.

Священник решил продолжить обряд погребения, поскольку отпевание покойного является «христианским долгом». Матери Слободы пришлось вызывать скорую прямо в церковь.

В прошлом месяце на Украине по подозрению в госизмене был задержан бывший глава Генштаба ВСУ Владимир Замана, который занимал этот пост во времена правления экс-президента Украины Виктора Януковича.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что подозреваемый генерал занимался сокращением армии до пределов, которые ослабили оборону Украины. Среди этих мер было резкое сокращение числа военных, а также сил ПВО, что, как заявил прокурор, оставило страну без противовоздушной защиты.

Во время событий Майдана в феврале 2014 года он отказался исполнять приказы тогдашнего министра обороны Павла Лебедева использовать военных для подавления митингующих. В этой связи Замана подал в отставку. Его заместитель Юрий Думанский ушел вслед за ним. Свое решение они объясняли тем, что в феврале 2014 года происходило «втягивание военных в гражданский конфликт».

Вскоре Замана стал критично высказываться о новой власти, в том числе президенте Украины Петре Порошенко. Доставалось от него и Турчинову, с которым Замана даже хотел поговорить «по-мужски» после того, как последний заявил, что генерал-лейтенант несет ответственность за «развал вооруженных сил». В итоге Замана попал в опалу.

В середине минувшего февраля

украинские зенитчики нанесли случайный ракетный удар по своему же складу боеприпасов. Военные находились в состоянии алкогольного опьянения,

сообщает ФАН со ссылкой на главу пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

«Трое военных ВСУ традиционно перебрали со спиртным и решили поиграть с переносным зенитным ракетным комплексом «Игла», — заявил представитель ополченцев, ссылаясь на разведданные.

По словам военного, в результате попадания ракеты загорелось одно из хранилищ боеприпасов. В пожаре сгорели три ПЗРК «Игла», десять ракет к ним, два пулемета и 1 тыс. патронов калибра 7,62 мм.

Представитель ДНР подчеркнул, что в документах на списание оружия «дописали» 2 тыс. патронов калибра 7,62 мм, 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм и пять тепловизоров «Арчер». По его словам, это было сделано «для сокрытия других преступлений».

В конце прошлого года военнослужащие ВСУ устроили разгром в пансионате, расположенном в Геническом районе Херсонской области — неподалеку от Крыма. О происшествии рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, в распоряжении которого есть жалоба директора пансионата.

Военные, прибыв в пансионат, представились как бойцы одной из бригад ВСУ и заселились в номерах в конце осени 2018 года. В качестве причины своего прибытия на базу отдыха украинские военнослужащие назвали военное положение в стране.

Спустя пару дней директор пансионата обнаружил пропажу ценных вещей, в том числе плазменных телевизоров. Кроме того, было разбито витражное окно в холле, номера были разгромлены и завалены пустыми бутылками из-под алкоголя. Солдаты ВСУ причины своего проживания в пансионате объясняли «военной тайной».