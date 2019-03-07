Последний шанс для ДРСМД: конгресс запретит делать ракеты

На сайте конгресса США был опубликован текста законопроекта, который, в случае принятия, запретит Пентагону использовать средства налогоплательщиков для создания вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Автором законопроекта стала член палаты представителей Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи). Соавторами выступили два других члена нижней палаты конгресса — Джеймс Макговерн (демократ от штата Массачусетс) и Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота).

В gалату представителей законопроект под названием «Закон о соблюдении ДРСМД 2019» (INF Treaty Compliance Act of 2019) был внесен 14 февраля.

«Никакие средства, разрешенные для выделения или ставшие доступными другими способами министерству обороны на 2020 год, а также на любой другой финансовый год, не могут быть предоставлены или потрачены на испытания, оценку, приобретение или развертывание ракет, запрещенных ДРСМД (как если бы договор оставался в силе)», — сказано в тексте.

Ранее в поддержку инициативы Габбард выступил ряд авторитетных неправительственных организаций, включая американский «Союз обеспокоенных ученых» и движение Global zero, добивающееся полной ликвидации ядерного оружия на планете. Аналогичный законопроект был представлен демократами в cенате 20 февраля.

«В США очень жесткие законодательные ограничения, касающиеся ущемления бюджетных трат на социальные расходы», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Института США и Канады РАН генерал-майор Павел Золотарев.

По словам эксперта, у них это называется современной функцией государства.

«Откуда можно взять дополнительные средства на новые вооружения в уже утвержденном бюджете США? Здравоохранение, образование, социальная сфера, пенсии в том числе — в бюджете США есть статьи, которые, что называется, вообще неприкосновенны. Есть статьи, по которым в некоторых случаях может быть принято решение. Но опять-таки, все эти траты надо проводить через конгресс США», — поясняет Павел Золотарев.

По словам собеседника издания, оборона в США финансируется, как бы странно это ни звучало, по остаточному принципу. «Но у них остаточный принцип такой, что расходы на оборону больше, чем у всех остальных стран мира», — подчеркивает Золотарев.

Законопроект, разработанный представителями Демократической партии США, скорее всего, примут, считает заместитель директора Института США и Канады РАН. С одной стороны, никаких дополнительных средств из уже сверстанного на 2019 год бюджета конгресс США Пентагону на новые вооружения не даст. Но это только одна сторона вопроса. А с другой стороны, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ракете типа «Першинг-3» в США уже финансируют несколько лет, причем каждый год на эти работы в Америке регулярно выделяют средства.

«Учитывая, что они нас уже давно обвиняют в нарушении РСМД, подобную ОКР они задали почти одновременно с первыми упреками в адрес России. По большому счету, им сейчас и не надо ничего форсировать», — считает генерал-майор Павел Золотарев.

Другой точки зрения придерживается директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев: «Скорее всего, законопроект, который не разрешает Пентагону использовать средства налогоплательщиков для создания вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, конгрессом США принят не будет».

Но, тем не менее, по его мнению, подобные инициативы — это некое начало и первый шаг к рациональности. За ними вполне возможны и другие положительные шаги, причем с обеих сторон.

«Во всех странах есть люди, в том числе весьма близкие к власти, которые искренне и честно заботятся о мире во всем мире — так это называлось когда-то в прежние времена», — рассказывает эксперт «Газете.Ru».

По словам собеседника издания, ранее таких людей в конгрессе США было немало. В прежние времена в сенате и палате представителей США вполне можно было обсуждать вопросы контроля над вооружениями на разумной основе.

При президенте Дональде Трампе эти люди стали менее заметны. Рациональные голоса почти не слышны.

«Многие члены палаты представителей и сенаторы США, с кем я встречался лично, которые в свое время сделали себе имя на работе по контролю над вооружениями, утверждают, что сейчас по этой проблематике говорить в конгрессе США практически не с кем», — рассказывает Сергей Ознобищев.

Но если подобные законопроекты вносятся на рассмотрение, то можно считать, что какие ростки разумного все же начинают проявляться, полагает эксперт. И, похоже, уже достигнут тот край, за которым рациональные люди уже видят бездну, в которой процесс окончательно станет неуправляемым, и все покатится под откос.

«У нас долго ждали прихода к власти в США республиканцев и полагали, что мы с ними наладим отношения, и они нам все простят», — пояснил Сергей Ознобищев. Как считает собеседник издания, политическая ситуация в Америке оказалась гораздо сложнее, подобные ожидания не оправдались, и сегодня представители Демократической партии США проявляют гораздо более разумные законодательные инициативы.

«Последний законопроект — это своего рода возвращение к нормальности. И это движение, скорее всего, будет ни антироссийским, ни пророссийским, а отвечать интересам здравого смысла и объективно оценивать ситуацию», — полагает Ознобищев.

Другое дело, что и в нашей стране за последнее время набралось немало противников ДРСМД. Причем позиции представителей военно-промышленного комплекса одинаково сильны по обе стороны океана, напоминает эксперт. В интересах ВПК развертывание такого количества вооружений, которое предоставит представителям комплекса дополнительные политические преференции. Последние годы, характеризующиеся ростом напряженности в отношениях с США, давал представителям российского ОПК совершенно не убиваемые аргументы в пользу дальнейшего наращивания производства вооружений и военной техники.

«Сейчас, я надеюсь, эта тенденция пойдет немного на убыль, поскольку мы достигли опасной черты для России в силу совершенно объективных причин. Наша экономика во много раз слабее американской. Мы не можем себе позволить гонку вооружений гораздо в большей степени, чем американцы. И это чувствует буквально каждый гражданин нашей страны по своему уровню жизни», — подчеркивает Сергей Ознобищев.