Секретное супероружие: американцы уходят под землю

Американское издание The National Interest отмечает, что Пентагону не хватает опыта в строительстве туннелей на полях сражений. Тем не менее, использование поземных сетей в бою могло бы быть полезным для американской армии.

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Вооруженные силы США ненавидят тоннели, подчеркивает издание. В ходе Второй Мировой войны японцы на Тихоокеанском театре военных действий использовали подземные коммуникации на острове Иводзима в первую очередь для того, чтобы заманить американских солдат в засаду. В ходе вьетнамской войны широко применяли тоннели формирования вьетконговцев, вынуждая США для борьбы с противником, засевшим под землей, создавать специальные подразделения, получившие наименование «туннельные крысы».

В настоящее время Северная Корея и Иран используют подземные убежища, чтобы защитить свои ядерные объекты и имеющиеся арсеналы оружия массового поражения. Туннели ИГИЛ (организация запрещена в России) были смертельной занозой для ВС США в Афганистане, Ираке и Сирии. Даже Израиль периодически обнаруживал туннели Хезболлы и ХАМАС, предназначенные для проникновения на территорию еврейского государства и в сектор Газа.

Но придерживаясь принципа «если вы не можете победить их, присоединитесь к ним», американские войска хотят построить свои собственные тоннели на поле битвы.

Проект «Underminer», разработанный Агентством по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA), нацелен на «демонстрацию возможности быстрого строительства тактических туннельных сетей, обеспечивающих безопасное и оперативное пополнение запасов материально-технических средств».

Дело заключается вовсе не в том, что в Соединенных Штатах нет собственного туннельного ноу-хау. Американская промышленность знает, как строить туннели решительно для всего, от скоростных шоссе до коммунальных услуг. Сегодня Пентагон прилагает значительные усилия для разработки технологии обнаружения и разрушения туннелей.

Однако опыта в строительстве туннелей на полях сражений в военном ведомстве США пока явно не хватает.

«Ни одна военная специальность министерства обороны США не включает в себя создание наступательных тактических туннелей, и никакие технологии или оборудование на данном этапе не поддерживают создание или эксплуатацию тактических туннелей, — объясняют в DARPA. —

Кроме того, текущие работы по прокладке туннелей в основном опираются на поисковые скважины и наземные навигационные маяки, которые тесно связаны с операторами-людьми для управления маршрутами бурения».

По мнению экспертов США, проект «Underminer» создаст «агрессивные подходы» к созданию туннелей, зондированию грунта при помощи скважин и предложит соответствующие концепции ведения операций под землей, что в значительной степени снимет имеющиеся на сегодняшний день ограничения в этой сфере.

Тактическая сеть туннелей, по мнению авторов этих разработок, могла бы обеспечить безопасное функционирование всей инфраструктуры материально-технического снабжения войск, предварительное сосредоточение запасов необходимых материальных средств перед боевыми действиями, а также постоянное пополнение запасов по мере продвижения войск через опасные районы. Способность быстро осуществлять пополнение запасов материальных средств по сетям тактических туннелей может быть весьма полезна в непредвиденных операциях. К примеру, в случаях, когда требуется срочная доставка боеприпасов, проведение спасательных миссий или осуществление других неотложных нужд.

Проект «Underminer» представляет собой программу, рассчитанную на 15 месяцев, а ее стоимость оценивается в $11 млн.

Пока же DARPA оценивает реальность предлагаемых методов и способов бурения, создания сети тактических туннелей с точки зрения «диаметра, скорости, длины, глубины, разветвленности, радиуса изгиба, точности, структурной целостности и ограничений инфраструктуры/логистики».

Тактические туннели, по мнению разработчиков DARPA, создают несколько преимуществ для ВС США. Они позволят войскам освободиться от передовых операционных баз и уязвимых линий снабжения, по которым производится доставка материальных средств к линии боевого соприкосновения с противником. Они также добавляют на поле битвы новое измерение, которое могут использовать войска, — подземное.

DARPA на данный момент определило различные минимальные пороговые значения для проекта «Underminer». К примеру, длина туннеля должна составлять не менее 500 метров (547 ярдов), диаметр бурения — не менее 100 миллиметров (4 дюйма), а скорость проходки дожна превышать 0,1 метра в секунда. По словам DARPA, эти значения в двадцать раз выше существующих стандартов.

Хотя это не очень похоже на рецепт для промышленных подземных комплексов Ирана и Северной Кореи, это существенно ближе к туннелям, которые Вьетконг использовал для незаметного перемещения бойцов и материальных средств на поле боя.

Интересно, что DARPA описывает туннели пока только как средство пополнения запасов материальных средств. Нет никаких признаков того, что американские войска будут ползти под землей, хотя и это представляется следующим и логичным шагом. Тем не менее, DARPA как бы случайно упоминает, что туннели могут использоваться во время спасательных миссий, что предполагает выход войск из боестолкновений через сеть туннелей в чрезвычайной ситуации.

Также интересно то, что DARPA хочет создать технологию создания туннелей, которая поможет избежать «искусственных препятствий». Предположительно, эти искусственные препятствия включают в себя все то, что противник может «вонзить в землю», чтобы создать препятствия американским туннелям, к примеру, самодельные взрывные устройства. Таким образом, создание туннелей может быть делом полезным, но и одновременно опасным, считают американские специалисты.

По меньшей мере, это свидетельствует о недостатке туннелей — они являются дорогим и неудобным средством передвижения.

То, что американские военные чувствуют необходимость уйти под землю, свидетельствует о том, что работа над землей стала слишком опасной.

Тем не менее, отмечают эксперты США, у проекта «Underminer» есть определенная справедливость: после десятилетий использования туннелей против них войска США будут иметь возможность использовать туннели против врага.

Ранее «Газета.Ru» писала, что США давно готовятся к войне в подземельях. В Пентагоне создают подразделения и средства для войны в катакомбах. В армии США уже несколько лет разрабатывают средства для ведения войны в подземных сооружениях.

Американская армия имеет опыт интенсивных боевых действий в подземных пространствах в Корее и Вьетнаме. К примеру, в Ку Чи (сельская местность в 70 км к северо-западу от Сайгона), где вьетнамские партизаны вырыли знаменитую сеть многоуровневых туннелей общей протяженностью более 200 км, с множеством замаскированных выходов на поверхность, стрелковых позиций, бункеров, подземных мастерских, складов и казарм, сверху густо прикрытых минами и ловушками. Разгромить партизанское подземелье американцам тогда так и не удалось.

Снова Пентагон столкнулся с этой проблемой во время операций США в Афганистане и Ираке, но самый большой размах подземная война приобрела в Сирии.

Ведение боевых действий под землей осложняют большие проблемы со связью и невозможность использовать большинство средств разведки, включая беспилотные летательные аппараты. Кроме того, воевать приходится в полной темноте. Зачастую имеется недостаток воздуха для дыхания и становится невозможным транспортировать большие объемы материальных средств.

Как ранее отмечала «Газета.Ru», необычайный размах в ходе конфликта в Сирии получила тоннельная и контртоннельная борьба. Тоннели готовятся для подрыва многоэтажных зданий, которые оборудованы в качестве пунктов управления, складов боеприпасов и материальных средств. Темп бурения тоннелей при помощи буровых машин составляет 3-4 м/сут., а с использованием подручных средств вроде перфораторов - 1-2 м/сут.

В Сирии подземные тоннели и ходы существуют еще со времен Римской империи и образования первых городов, таких как Пальмира (Тадмор), Дамаск, Ракка, Хомс. Этому в немалой степени способствует местная сирийская земля. Достаточно мягкий и глинистый грунт не осыпается, поэтому подземные ходы самого разного назначения сооружаются обеими сторонами конфликта ударными темпами и в большом количестве.

Ради внезапности при нанесении ударов по военным объектам и правительственным войскам боевики оборудовали подкопы или использовали в этих целях ранее созданную разветвленную сеть тоннелей.

Для защиты правительственных войск и важных объектов применялись разные методы противотоннельной борьбы: прослушивание местности с использованием георадаров (детекторов аномалий), строительство контртоннелей, бурение шурфов и оборудование противотоннельных рвов.

Основной способ борьбы правительственных войск с вражескими тоннелями представлял собой бурение шурфов (скважин). С помощью специальных бурильных машин вокруг важных объектов производилось бурение скважин глубиной до 15 м через каждые 1,5-2 м. Затем в скважины вставлялись пластиковые трубы, которые засыпались песком. Бойцы подразделения, назначенного для обороны такого объекта, вели наблюдение за песком в трубах. Если песок начинал проседать — значит, на глубине шла «работа».

В целях борьбы с вражескими «шахтерами» могли оборудоваться и противотоннельные рвы - выемки грунта глубиной до 12 м вокруг позиций и важных правительственных объектов с использованием экскаваторов. Время, необходимое на сооружение подобного рва, зависит от тактико-технических характеристик применяемых экскаваторов и тяжести грунта.

Несомненно, что за «подземным» измерением поле боя большое будущее.