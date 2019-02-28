Вышли за рамки: что ждет последний договор с США по оружию

Глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что новейшие российские ударные средства сдерживания, по его данным, выходят за рамки, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Такое мнение он выразил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил американского сената. При этом Хайтен назвал Россию «самой значительной» угрозой для Америки, сообщает CNBC.

Договор СНВ-III, как сказал Джон Хайтен, сформулирован так, что он включает только те вооружения, которые существовали на момент вступления этого документа в силу в 2011 году.

«Это означает, что он охватывает баллистические ракеты как морского, так и наземного базирования, охватывает бомбардировщики и крылатые ракеты на бомбардировщиках и других платформах, на которых они установлены», — отметил глава Стратегического командования ВС США.

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Также СНВ-III, по его словам, предусматривает возможность рассмотрения в двусторонней консультативной комиссии, созданной для исполнения договора, вопросов разработки сторонами «новых стратегических вооружений».

Хайтен утверждает, что он «не видел, чтобы такое происходило»: «Мы, американцы, видим, что они, россияне, разрабатывают потенциал за рамками этого договора. И это меня беспокоит».

Генерал подчеркнул, что

на данный момент США не располагают достаточными средствами противодействия разработанным в России крылатым гиперзвуковым ракетам и подводному аппарату «Посейдон».

По его словам, американские системы противоракетной обороны способны обнаружить российские ракеты, однако затем ракеты «исчезают и незаметны до момента нанесения удара».

Новые российские системы вооружения, считает американский генерал, не попадают под действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Поэтому США должны приложить все усилия для продления договора до 2026 года и распространения его условий на новейшие российские системы вооружения, отметил Джон Хайтен.

«Я наблюдаю за гиперзвуковым оружием и крылатыми ракетами России, которые могут менять направление движения в любой момент, и у нас будут с ними проблемы», — подчеркнул Хайтен.

Кроме того, он выразил обеспокоенность тем, что при горизонте планирования на 10 лет и больше — с развитием торпед, крылатых ракет, гиперзвукового оружия — процесс наращивания ядерного потенциала может пойти совсем в другом направлении.

«На сегодня могу с уверенностью сказать, что я в состоянии обеспечить безопасность страны, и думаю, что следующий после меня глава Стратегического командования тоже будет в состоянии это сделать. Но меня беспокоит будущая ситуация, с которой придется иметь дело преемникам наших преемников», — особо подчеркнул руководитель СТРАТКОМ.

Вместе с тем беспокойство Хайтена вызывают и успехи России в создании истребителя пятого поколения и строительство новых баллистических ракет типа «Сармат».

Генерал Хайтен призвал сенат увеличить расходы на модернизацию «ядерной триады», в которую входят стратегические бомбардировщики, ракетные системы наземного базирования и подводные лодки. На это, по словам американского начальника, потребуется около $1 трлн.

Ранее в США признали, что недооценивали Россию, которая вернулась на международную политическую арену.

Экс-глава Госдепартамента Мадлен Олбрайт принесла свои извинения сенатору Митту Ромни за насмешки в его адрес после того, как еще в 2012 году он заявил, что именно Москва представляет главную опасность для Вашингтона.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейшем оружии страны: стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установкой.

На этой неделе в телевизионной программе «Вести недели» вышел сюжет, в котором рассказывалось, что если Россия, «ничего не нарушая и никого не беспокоя», разместит в океанах свои подлодки с пусковыми установками ракет «Циркон» по 40 штук на каждой субмарине, то в зоне досягаемости гиперзвукового оружия РФ тут же будут Пентагон и другие «центры принятия решений».

В начале февраля были опубликованы данные, что в ходе испытаний ядерной энергоустановки «Посейдона» в морской акватории были полностью подтверждены заявленные характеристики неограниченной дальности применения необитаемого аппарата и его максимальной скорости более 200 км/ч. «Посейдон», похожий на гигантскую торпеду, способен двигаться на сверхбольшой глубине на неограниченное расстояние.

Аппарат оснащен инновационной ядерной энергетической установкой и является оружием массового поражения, атаку которого невозможно отразить ввиду особенностей маневрирования «Посейдона». Британцы прозвали его «оружием Судного дня», а американцы ранее заявили, что обладают сильнейшей армией в мире и не считают российский аппарат серьезной угрозой для безопасности страны.

Теперь выясняется, что все российские ракеты — это не мультипликация и не фейк, а оружие в металле с подтвержденными тактико-техническими характеристиками.

«Мне представляется, что выступление главы Стратегического командования вооруженных сил США генерала Джона Хайтене преследует две цели — требования по увеличению расходов Соединенных Штатов на национальную оборону, и — этого нельзя исключать —

готовится почва для выхода Америки из Договора СНВ-III»,

— рассказал «Газете.Ru» экс-начальник штаба войск Ракетно-космической обороны генерал-лейтенант Анатолий Сколотяный.

По мнению военачальника, в отношении СНВ-III американцы пойдут тем же путем, как и в отношении ДРСМД. То есть вначале будут сформулированы претензии к России, а затем и произойдет выход США из этого важнейшего соглашения по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.